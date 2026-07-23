Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ අමාත්‍යවරයා එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය ලේකම් මාර්කෝ රුබියෝ සමඟ ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

23 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ අමාත්‍යවරයා එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය ලේකම් මාර්කෝ රුබියෝ සමඟ ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ අමාත්‍ය විජිත හේරත් මහතා, එක්සත් ජනපදයේ රාජ්‍ය ලේකම් මාර්කෝ රුබියෝ සමඟ වැදගත් රාජතාන්ත්‍රික හමුවක් පවත්වා ඇති අතර, එය දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික සබඳතාවල තීරණාත්මක අවස්ථාවක් ලෙස සැලකේ.

ඉහළ මට්ටමේ රාජතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතාව

අමාත්‍ය හේරත් මහතා සහ රාජ්‍ය ලේකම් රුබියෝ අතර පැවති මෙම හමුව, ශ්‍රී ලංකාව සහ එක්සත් ජනපදය අතර සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමේ සැලකිය යුතු පියවරක් ලෙස හඳුනාගත හැකි අතර, දෙරටේ ජ්‍යෙෂ්ඨ රාජතාන්ත්‍රික නිලධාරීන් සෘජු සාකච්ඡා සඳහා එක්රැස් විය.

මෙම සම්බන්ධතාව, ශ්‍රී ලංකාව තම ආර්ථික අර්බුදයෙන් යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින් ජාත්‍යන්තර හවුල්කාරිත්වයන් ගැඹුරු කිරීමට උත්සාහ ගනිමින් සිටින මෙවන් වකවානුවක, කොළඹ සමඟ ක්‍රියාශීලී රාජතාන්ත්‍රික සබඳතා පවත්වා ගැනීම කෙරෙහි වොෂිංටනය දක්වන අඛණ්ඩ උනන්දුව පිළිබිඹු කරයි.

හමුවේ පසුබිම

ශ්‍රී ලංකාව සිය ආර්ථිකය ප්‍රතිනිර්මාණය කරමින් ගෝලීය රාජතාන්ත්‍රික舞台වේදිකාවේ නැවත තම ස්ථාවරය තහවුරු කරගනිමින් සිටින මෙකී උපායමාර්ගිකව වැදගත් අවස්ථාවක මෙම සාකච්ඡා පවත්වන ලදී. දූපත් රාජ්‍යය, වත්මන් පරිපාලනය යටතේ සිය පුළුල් විදේශ ප්‍රතිපත්ති න්‍යාය පත්‍රයේ කොටසක් ලෙස ප්‍රධාන ලෝක බලවතුන් සමඟ ක්‍රියාශීලීව සම්බන්ධ වෙමින් සිටී.

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතාගේ රජය නියෝජනය කරන විදේශ අමාත්‍ය හේරත් මහතා, ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික අවශ්‍යතා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර හවුල්කරුවන් සමඟ සම්බන්ධ වෙමින්, ධුරයට පත්වූ දා සිට පුළුල් රාජතාන්ත්‍රික ප්‍රවේශ ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටී.

වත්මන් එක්සත් ජනපද පරිපාලනයේ ප්‍රමුඛතම පෞද්ගලිකත්වයන්ගෙන් කෙනෙකු වන රාජ්‍ය ලේකම් රුබියෝ සමඟ පැවති හමුව, පුළුල් ඉන්දු-පැසිෆික් රාමුව තුළ ශ්‍රී ලංකාව සමඟ ඇති සබඳතාවට වොෂිංටනය ලබාදෙන වැදගත්කම අවධාරණය කරයි.

සාකච්ඡාවල නිශ්චිත න්‍යාය පත්‍රය සහ ප්‍රතිඵල සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර නිසි කාලයකදී නිල රජයේ නාලිකා හරහා නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 2025 වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වර්ෂයේදී ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 2025 වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වර්ෂයේදී ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත අපනයන ආදායම මෙම වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වර්ෂය තුළ ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවීමත් සමඟ, දිවයිනේ වෙළඳ කාර්යසාධනයේ සැලකිය යුතු이정표යක් සනිටුහන් වූ…

23 Jul 2026 Discuss
කළු ජූලියේ 43 වැනි සංවත්සරය නිමිත්තෙන් දෙමළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ අනුස්මරණ ගෞරවය Sinhala

කළු ජූලියේ 43 වැනි සංවත්සරය නිමිත්තෙන් දෙමළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ අනුස්මරණ ගෞරවය

බදාදා (23) දින ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ දෙමළ මන්ත්‍රීවරුන් එක්රැස් වූයේ, රටේ නිදහසින් පසු ඉතිහාසයේ අඳුරුතම අධ්‍යායන්ගෙන් එකක් ලෙස සැලකෙන කළු ජූලිය පිළිබඳ 43…

23 Jul 2026 Discuss
කොළඹ පෝට් සිටියේ හිංසාත්මක ගැටුමකින් චීන ජාතිකයන් දෙදෙනෙකුට තුවාල Sinhala

කොළඹ පෝට් සිටියේ හිංසාත්මක ගැටුමකින් චීන ජාතිකයන් දෙදෙනෙකුට තුවාල

කොළඹ පෝට් සිටියේදී බදාදා දින වෙනස් කණ්ඩායම් දෙකක් අතර ඇති වූ හිංසාත්මක ගැටුමකින් චීන ජාතිකයන් දෙදෙනෙකුට තුවාල සිදු වූ බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ. 23 වැනිදා සිදු වූ…

23 Jul 2026 Discuss