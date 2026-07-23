Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව වසර දහයක් තුළ දරුණුතම ඩෙංගු අර්බුදයට මුහුණ දෙයි

23 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව වසර දහයක් තුළ දරුණුතම ඩෙංගු අර්බුදයට මුහුණ දෙයි

මහජන සෞඛ්‍ය හදිසි තත්ත්වයක් උද්ගත වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව දශකයක් තුළ මෙරට ව්‍යාප්ත වූ දරුණුතම ඩෙංගු රෝගය හමුවේ පසුවන අතර, රෝගීන් සංඛ්‍යාව කලබලකාරී වේගයකින් ඉහළ යත්ම, සෞඛ්‍ය බලධාරීන් සහ දිවයිනේ සමාජ ප්‍රජාවන් අතර දැඩි සැලකිල්ල මතුවෙමින් පවතී.

අර්බුදයේ පරිමාණය

ඩෙංගු ආසාදන සංඛ්‍යාවේ හදිසි ඉහළ යෑම රටේ සෞඛ්‍ය සේවා පද්ධතිය මත අතිමහත් බරක් පටවා ඇති අතර, පළාත් කිහිපයකම රෝහල් මගින් මදුරු මගින් බෝ වන මෙම රෝගයේ රෝග ලක්ෂණ සහිත රෝගීන් සංඛ්‍යාව තියුණු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බව වාර්තා වේ. මෑත වසරවල රට මුහුණ දුන් බරපතළම මහජන සෞඛ්‍ය හදිසි අවස්ථාවන්ගෙන් එකක් ලෙස සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් මෙම තත්ත්වය හඳුන්වා දී ඇත.

ඩෙංගු වෛරසය සම්ප්‍රේෂණය සඳහා මූලිකව වගකිව යුතු Aedes aegypti මදුරුවාට බෝවීමේ පරිසරයන් පුළුල් ලෙස නිර්මාණය කළ සෘතුමය වර්ෂාපතනය ඇතුළු සාධක සමූහයක් මගින් මෙම රෝග ව්‍යාප්තිය සිදු වෙමින් පවතී.

අවදානමට ලක් වූ ප්‍රජාවන්

දරුවන් සහ වැඩිහිටි පදිංචිකරුවන් බලපෑමට ලක් වන වඩාත් අවදානම් කණ්ඩායම් අතර වන අතර, වෛද්‍ය වෘත්තිකයන් පවුල්වලට ඉල්ලා සිටින්නේ, ඩෙංගු උණේ ලාක්ෂණික රෝග ලක්ෂණ වන දැඩි උෂ්ණත්වය, දරුණු හිසරදය, සන්ධි වේදනාව හෝ සමේ කුෂ්ඨ ඇති වන පළමු මොහොතේදීම ක්ෂණිකව ප්‍රතිකාර ලබා ගන්නා ලෙසයි.

බලධාරීන් පවසන්නේ කුමක්ද?

සෞඛ්‍ය බලධාරීන් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ තම නිවෙස් අවට ස්ථිර ජලාශ ඉවත් කරන ලෙස සහ මදුරු ආශ්‍රයෙන් සිදු විය හැකි හානිය අවම කිරීමට සියලු අවශ්‍ය ප්‍රවේශම් ගන්නා ලෙසයි. රෝගය ව්‍යාප්ත වීම මැඩ පැවැත්වීමට ද්‍රුතගාමී ප්‍රජා ක්‍රියාමාර්ග අත්‍යවශ්‍ය බව ද ඔවුහු අනතුරු අඟවති.

වැළැක්වීමේ පියවර ගන්නා ලෙස 촉구කෙරේ

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අධික අවදානම් ප්‍රදේශවල දුම්මල ඉසීමේ වැඩසටහන් තීව්‍ර කර ඇති අතර, ඩෙංගු මදුරුවන් බෝ විය හැකි ස්ථාන පරීක්ෂා කොට ඉවත් කිරීමට ප්‍රාදේශීය රාජ්‍ය ආයතන සමඟ එක්ව කටයුතු කරයි. මහජනතාවට පහත සඳහන් ප්‍රවේශම් ගන්නා ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ:

  • නිවස අවට ජලය රැඳෙන බඳුන් ඉවත් කරන්න හෝ ආවරණය කරන්න
  • මදුරු විකර්ෂක ද්‍රව්‍ය භාවිත කරන්න සහ විශේෂයෙන් අලුයම හා සවස් වරුවේ ආරක්ෂිත ඇඳුම් අඳින්න
  • ජනේල සහ දොර දැල් නිසිව සවිකෙරී හොඳ තත්ත්වයේ පවතිනු දැයි සහතික කරගන්න
  • ඩෙංගු රෝග ලක්ෂණ මතු වූ වහාම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න

ජාතික සැලකිල්ලක් බවට පත් වූ තත්ත්වය

රෝග ව්‍යාප්තිය මන්දගාමී වීමේ ක්ෂණික ලක්ෂණ නොපෙනෙන තත්ත්වයක, ශ්‍රී ලංකාවේ මහජන සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ඉදිරියේ ඇත්තේ ඉතා තීරණාත්මක කාලසීමාවකි. රාජ්‍ය ආයතන, දේශීය ප්‍රජාවන් සහ පුද්ගලයන් යන සියල්ලන්ගේ සම්බන්ධීකරණ ක්‍රියාමාර්ග, තවදුරටත් ජීවිත හානි වළක්වා ගැනීමටත්, දැනටමත් අධික ලෙස පීඩාවට ලක් වූ වෛද්‍ය යටිතල පහසුකම් මතින් බර අඩු කිරීමටත් ඉතා වැදගත් වනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 2025 වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වර්ෂයේදී ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 2025 වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වර්ෂයේදී ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත අපනයන ආදායම මෙම වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වර්ෂය තුළ ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවීමත් සමඟ, දිවයිනේ වෙළඳ කාර්යසාධනයේ සැලකිය යුතු이정표යක් සනිටුහන් වූ…

23 Jul 2026 Discuss
කළු ජූලියේ 43 වැනි සංවත්සරය නිමිත්තෙන් දෙමළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ අනුස්මරණ ගෞරවය Sinhala

කළු ජූලියේ 43 වැනි සංවත්සරය නිමිත්තෙන් දෙමළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ අනුස්මරණ ගෞරවය

බදාදා (23) දින ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ දෙමළ මන්ත්‍රීවරුන් එක්රැස් වූයේ, රටේ නිදහසින් පසු ඉතිහාසයේ අඳුරුතම අධ්‍යායන්ගෙන් එකක් ලෙස සැලකෙන කළු ජූලිය පිළිබඳ 43…

23 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ අමාත්‍යවරයා එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය ලේකම් මාර්කෝ රුබියෝ සමඟ ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ අමාත්‍යවරයා එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය ලේකම් මාර්කෝ රුබියෝ සමඟ ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ අමාත්‍ය විජිත හේරත් මහතා, එක්සත් ජනපදයේ රාජ්‍ය ලේකම් මාර්කෝ රුබියෝ සමඟ වැදගත් රාජතාන්ත්‍රික හමුවක් පවත්වා ඇති අතර, එය දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික…

23 Jul 2026 Discuss