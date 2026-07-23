ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාව ඉන්දියානු ධීවරයන් නව දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගනී — මුහුදු සීමා ආතතීන් නැවත මතු වෙයි
දෙරට අතර මුහුදේ ධීවර අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ දීර්ඝකාලීන ආතතීන් නැවතත් අවුළුවාලමින්, මුහුදු සිදුවීමකින් පසු ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් ඉන්දියානු ධීවරයන් නව දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.
ආරවුල් සහිත ජලසීමාවල ධීවරයන් අත්අඩංගුවට
ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය සමුද්රී ජලසීමාවල නීති විරෝධී ධීවර කටයුතු ඉලක්ක කරගත් බලාත්මකකිරීමේ මෙහෙයුමක් ලෙස බලධාරීන් විසින් විස්තර කරන ලද මෙහෙයුමකදී, නාවික හමුදාව ධීවරයන් නව දෙනා වළක්වාගෙන අත්අඩංගුවට ගත්තේය. මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම, වසර ගණනාවක් තිස්සේ කොළඹ සහ නව දිල්ලිය අතර රාජ්යතාන්ත්රික සබඳතාවලට වරින් වර බලපෑම් කළ සමුද්රී ආරවුලේ තවත් ගිනිදැල් ලක්ෂ්යයක් ලෙස සලකුණු වෙයි.
මෙවැනි සිදුවීම් ශ්රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර, විශේෂයෙන් පාල්ක් සමුද්රී සන්ධිය ප්රදේශයේ ශ්රී ලංකාව හිමිකම් කියන ජලසීමාවලට නිතරම ඇතුළු වන දකුණු ඉන්දියාවේ දෙමළ නාඩු ධීවරයන් සම්බන්ධව, නිරන්තර ගැටුම් මූලාශ්රයක් ලෙස පවතී. ශ්රී ලංකා බලධාරීන් නිරන්තරයෙන් පවසා ඇත්තේ, මෙවැනි අනවසර ඇතුළුවීම් රටේ සමුද්රී සීමාවන් කඩ කරන අතර, රාජ්ය සමුද්රී ජලසීමාවල මත්ස්ය සම්පත් ක්ෂය කරවන බවයි.
දශක ගණනාවක් තිස්සේ පවතින සමුද්රී ආරවුල
ශ්රී ලංකා ජලසීමාවලට ඉන්දියානු ධීවරයන් ඇතුළු වීමේ ගැටලුව අලුත් එකක් නොවේ. දශක ගණනාවක් තිස්සේ, පාල්ක් සන්ධියේ දෙපස ධීවරයන් ක්රමයෙන් වඩාත් ආරවුල් සහිත වෙමින් පවතින සමුද්රී සීමාවක් ඔස්සේ ගමන් කර ඇති අතර, ශ්රී ලංකා බලධාරීන් වරින් වර ඉන්දියානු නෞකා සහ ඒවායේ කාර්ය මණ්ඩල අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ ධීවර ප්රජාවන්, විශේෂයෙන් උතුරු පළාතේ ජනතාව, බොහෝ කලකට පෙර සිටම ඉන්දියානු ට්රෝලර් — ඒ අතරින් බොහොමයක් ගැඹුරු තල ධීවර ක්රම භාවිත කරන ඒවා — සමුද්රී පරිසර පද්ධතිවලට සැලකිය යුතු හානියක් කරන බවත්, දේශීය ජීවනෝපාය ක්ෂය කරවන බවත් පැමිණිලි කර ඇත. මෙම කනස්සල්ල, නාවික හමුදාව විසින් දැඩි බලාත්මකකිරීමේ ක්රියාමාර්ග ගත යුතු බවට නැවත නැවත කෑගැසීම්වලට ඉන්ධන සපයා ඇත.
රාජ්යතාන්ත්රික ඇඟවීම්
ඉන්දියානු ධීවරයන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සාමාන්යයෙන් දෙරට රජයන් අතර රාජ්යතාන්ත්රික සම්බන්ධතා ඇති කර ගැනීමට තුඩු දෙන අතර, ඉන්දීය කොන්සියුලේට් නිලධාරීන් සාමාන්යයෙන් රඳවා ගෙන සිටින අය ඉක්මනින් නිදහස් කර ගැනීමට ඉල්ලා සිටිති. දෙමළ නාඩු ප්රාන්ත රජය ද ඓතිහාසිකව රඳවාගත් ධීවරයන් සහ ඔවුන්ගේ නෞකා ඉක්මනින් ආපසු ලබා ගැනීම සඳහා ලොබි කිරීමෙහිලා ක්රියාකාරී කාර්යභාරයක් ඉටු කර ඇත.
දෙරට රජයන් විවිධ අවස්ථාවල, ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡා හරහා ධීවර ආරවුලට ස්ථිර විසඳුමක් ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන බවට ප්රතිඥා දී ඇත. කෙසේ වෙතත්, සාකච්ඡාකරුවන්ට සමස්ත හා අන්යොන්ය වශයෙන් පිළිගත හැකි රාමුවකට එළඹීමට තවමත් නොහැකි වී ඇති අතර, දෙපස ධීවරයන් මුහුදේ නැවත නැවත ඇතිවන ගැටුම්වලට ගොදුරු වෙමින් සිටිති.
රඳවා ගත් ඉන්දියානු ධීවරයන් නව දෙනාගේ සහ ඔවුන්ගේ නෞකාවේ ඉරණම නිල මාර්ග හරහා තහවුරු කිරීමට ඉතිරිව ඇති අතර, ඉදිරි දින කිහිපය තුළ රාජ්යතාන්ත්රික ප්රයත්නයන් ආරම්භ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.