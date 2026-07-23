Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කෑන්ඩි රෝයල්ස් LPL 2026 හි දඹුල්ල සික්සර්ස්ට දරුණු විකට් හතක කඩාවැටීමකින් තදබල පරාජයක් ගෙන දෙයි

23 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කෑන්ඩි රෝයල්ස් LPL 2026 හි දඹුල්ල සික්සර්ස්ට දරුණු විකට් හතක කඩාවැටීමකින් තදබල පරාජයක් ගෙන දෙයි

කෑන්ඩි රෝයල්ස් කණ්ඩායම බදාදා ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් 2026 හි සිය පළමු ජයග්‍රහණය නාටකීය ලෙස වාර්තා කළ අතර, ස්වදේශීය කණ්ඩායමක් වූ දඹුල්ල සික්සර්ස් කේවල ධාවන 43ක් සඳහා විකට් හතක් ලබාදෙමින් ඒ ම ව්‍යවධියෙන් පරාජය කළේය.

ප්‍රාමාණික ලකුණු රාශියක සිට කඩාවැටීමක් දක්වා

දඹුල්ල සික්සර්ස් කණ්ඩායම ධාවන ඉලක්ක 195 හඹා යමින් ඕවර 11 කින් පසු එකම විකට් පතනයකින් ලකුණු 106 ක් රැස් කරගෙන ජය ලක්ෂ්‍යයට ළඟා වෙමින් සිටි බව පෙනුණි. ඉලක්කයෙන් අඩකට වැඩි ලකුණු ලකුණු පුවරුවේ රැඳෙද්දී, ඉතිරිව නවයක් ද ඇති විකට් සමඟ තරඟය ඔවුන්ගේ අත්ල මත තිබෙනවා සේ පෙනිණ. එහෙත් ඉන් ඇරෙනුව සිදු වූයේ අමිහිරි කඩාවැටීමකි.

සික්සර්ස් කණ්ඩායමේ පිත්තිකරුවෝ කෑන්ඩි රෝයල්ස් පන්දු ප්‍රහාරයේ ඒකාබද්ධ බලපෑම යටතේ සම්පූර්ණයෙන් ම විසිරී ගොස් ලකුණු 43 ක් ද ලබා ගැනිමට නොහැකිව විකට් හතක් ලබා දුන්හ. ධාවන 43ක් ලෙස ලියැවුණු අවසාන පරාජය ව්‍යවධිය, ඉතා ඉක්මනින් අමතක කිරීමට දඹුල්ල කඳවුරට නොහැකිවන කඩාවැටීමක සම්පූර්ණ කතාව ප්‍රකාශ කරන්නකි.

මැතිව්ස්ගේ කණ්ඩායම ලක්ෂ්‍යය කරා

ඇන්ජෙලෝ මැතිව්ස් නායකත්වය දරන කෑන්ඩි රෝයල්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 195 ක ශක්තිමත් එකතුවක් ලබා ගත් අනතුරුව, තරඟය ගිලිහෙමින් යන හැඟීම ම ආපසු හරවා ගනිමින් ජයග්‍රහණය කිරීමේදී ඉතා හොඳ චරිත ගුණාංගයක් හා ශික්ෂණයක් ප්‍රදර්ශනය කළේය. රෝයල්ස් පන්දු යවන්නෝ සික්සර්ස් කණ්ඩායමේ මධ්‍යම හා අඩු පිළිවෙළ ක්‍රීඩකයන් ට නොනිමි පීඩනයක් ඇති කර, ඔවුන්ගේ නායකයාට තරඟාවලියේ ජනප්‍රිය ප්‍රථම ජයග්‍රහණය ලබා දෙමින් කඩාවැටීම ශීඝ්‍ර කළේය.

මෙම ප්‍රතිඵලය නිසා දඹුල්ල සික්සර්ස් LPL 2026 හිදී පෙළපෙළින් දෙවන පරාජය ලැබීම, результатe තීරණාත්මක අවස්ථාවන්හිදී කණ්ඩායම මොහොත රකිනු ඇත් දැයි යන බරපතළ ප්‍රශ්නය මතු කරයි. ක්‍රීඩා දෙකක් ම පරාජය වූ සික්සර්ස් කණ්ඩායම තරඟාවලියේ ගැලීමේ ශක්‍යතාව රඳවා ගැනීමට ඉක්මනින් ස්ථාවරව යළි සංවිධානය විය යුතු ය.

කෑන්ඩිය සඳහා転换 転换転换転換 転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කුසල් මෙන්ඩිස් LPL 2026 සිට ඉවත් වීමත් සමඟ කමිඳු මෙන්ඩිස් කොළඹ KAPS කණ්ඩායමේ නායකත්වය භාර ගනී Sinhala

කුසල් මෙන්ඩිස් LPL 2026 සිට ඉවත් වීමත් සමඟ කමිඳු මෙන්ඩිස් කොළඹ KAPS කණ්ඩායමේ නායකත්වය භාර ගනී

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් (LPL) තරඟාවලිය, කොළඹ KAPS කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ වෙනසක් සිදු වූ බව තහවුරු කර ඇති අතර, නිත්‍ය නායක කුසල් මෙන්ඩිස් තුවාලයකට ලක් වීම හේතුවෙන්…

23 Jul 2026 Discuss
තරු ධාවනශිල්පී යුපුන් අබේකෝන්ට කරන ලද වාචික පොරොන්දුවෙන් ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය අත් අරියයි Sinhala

තරු ධාවනශිල්පී යුපුන් අබේකෝන්ට කරන ලද වාචික පොරොන්දුවෙන් ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය අත් අරියයි

පෙර ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරින් ප්‍රර්නාන්දු විසින් ශ්‍රී ලාංකික දිවීමේ ශූර යුපුන් අබේකෝන්ට වාචිකව ලබා දී තිබූ මූල්‍ය පොරොන්දු ඉටු කිරීමට රජයට නොහැකි බව ක්‍රීඩා…

22 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 2026 වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වර්ෂයේදී එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 2026 වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වර්ෂයේදී එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන අංශය තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයකට ළඟා වී ඇති අතර, 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේදී භාණ්ඩ හා සේවා අපනයනවලින් ලැබුණු මුළු ආදායම එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන…

22 Jul 2026 Discuss