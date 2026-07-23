කෑන්ඩි රෝයල්ස් LPL 2026 හි දඹුල්ල සික්සර්ස්ට දරුණු විකට් හතක කඩාවැටීමකින් තදබල පරාජයක් ගෙන දෙයි
කෑන්ඩි රෝයල්ස් කණ්ඩායම බදාදා ලංකා ප්රිමියර් ලීග් 2026 හි සිය පළමු ජයග්රහණය නාටකීය ලෙස වාර්තා කළ අතර, ස්වදේශීය කණ්ඩායමක් වූ දඹුල්ල සික්සර්ස් කේවල ධාවන 43ක් සඳහා විකට් හතක් ලබාදෙමින් ඒ ම ව්යවධියෙන් පරාජය කළේය.
ප්රාමාණික ලකුණු රාශියක සිට කඩාවැටීමක් දක්වා
දඹුල්ල සික්සර්ස් කණ්ඩායම ධාවන ඉලක්ක 195 හඹා යමින් ඕවර 11 කින් පසු එකම විකට් පතනයකින් ලකුණු 106 ක් රැස් කරගෙන ජය ලක්ෂ්යයට ළඟා වෙමින් සිටි බව පෙනුණි. ඉලක්කයෙන් අඩකට වැඩි ලකුණු ලකුණු පුවරුවේ රැඳෙද්දී, ඉතිරිව නවයක් ද ඇති විකට් සමඟ තරඟය ඔවුන්ගේ අත්ල මත තිබෙනවා සේ පෙනිණ. එහෙත් ඉන් ඇරෙනුව සිදු වූයේ අමිහිරි කඩාවැටීමකි.
සික්සර්ස් කණ්ඩායමේ පිත්තිකරුවෝ කෑන්ඩි රෝයල්ස් පන්දු ප්රහාරයේ ඒකාබද්ධ බලපෑම යටතේ සම්පූර්ණයෙන් ම විසිරී ගොස් ලකුණු 43 ක් ද ලබා ගැනිමට නොහැකිව විකට් හතක් ලබා දුන්හ. ධාවන 43ක් ලෙස ලියැවුණු අවසාන පරාජය ව්යවධිය, ඉතා ඉක්මනින් අමතක කිරීමට දඹුල්ල කඳවුරට නොහැකිවන කඩාවැටීමක සම්පූර්ණ කතාව ප්රකාශ කරන්නකි.
මැතිව්ස්ගේ කණ්ඩායම ලක්ෂ්යය කරා
ඇන්ජෙලෝ මැතිව්ස් නායකත්වය දරන කෑන්ඩි රෝයල්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 195 ක ශක්තිමත් එකතුවක් ලබා ගත් අනතුරුව, තරඟය ගිලිහෙමින් යන හැඟීම ම ආපසු හරවා ගනිමින් ජයග්රහණය කිරීමේදී ඉතා හොඳ චරිත ගුණාංගයක් හා ශික්ෂණයක් ප්රදර්ශනය කළේය. රෝයල්ස් පන්දු යවන්නෝ සික්සර්ස් කණ්ඩායමේ මධ්යම හා අඩු පිළිවෙළ ක්රීඩකයන් ට නොනිමි පීඩනයක් ඇති කර, ඔවුන්ගේ නායකයාට තරඟාවලියේ ජනප්රිය ප්රථම ජයග්රහණය ලබා දෙමින් කඩාවැටීම ශීඝ්ර කළේය.
මෙම ප්රතිඵලය නිසා දඹුල්ල සික්සර්ස් LPL 2026 හිදී පෙළපෙළින් දෙවන පරාජය ලැබීම, результатe තීරණාත්මක අවස්ථාවන්හිදී කණ්ඩායම මොහොත රකිනු ඇත් දැයි යන බරපතළ ප්රශ්නය මතු කරයි. ක්රීඩා දෙකක් ම පරාජය වූ සික්සර්ස් කණ්ඩායම තරඟාවලියේ ගැලීමේ ශක්යතාව රඳවා ගැනීමට ඉක්මනින් ස්ථාවරව යළි සංවිධානය විය යුතු ය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.