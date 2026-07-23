කුසල් මෙන්ඩිස් LPL 2026 සිට ඉවත් වීමත් සමඟ කමිඳු මෙන්ඩිස් කොළඹ KAPS කණ්ඩායමේ නායකත්වය භාර ගනී
ලංකා ප්රිමියර් ලීග් (LPL) තරඟාවලිය, කොළඹ KAPS කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ වෙනසක් සිදු වූ බව තහවුරු කර ඇති අතර, නිත්ය නායක කුසල් මෙන්ඩිස් තුවාලයකට ලක් වීම හේතුවෙන් 2026 මෙහෙවරේ ඉතිරි කාලය සඳහා කමිඳු මෙන්ඩිස් කණ්ඩායමේ නායකත්වය සඳහා පත් කර ඇත.
කුසල් මෙන්ඩිස් ඉතිරි තරඟාවලියෙන් ඉවතට
තුවාලයකට ලක් වීම හේතුවෙන් කුසල් මෙන්ඩිස් 2026 LPL තරඟාවලියේ ඉතිරි කාලය සඳහා නුසුදුසු බව ප්රකාශ කර ඇති අතර, එය කොළඹ කේන්ද්ර කරගත් කණ්ඩායමේ කළමනාකාරිත්වය හා තරඟාවලි නිලධාරීන් ක්ෂණික නායකත්ව වෙනසක් සිදු කිරීමට බල කෙළේය.
මෙම තත්ත්වය කොළඹ KAPS කණ්ඩායමට ගොඩනැඟූ දැඩි පාඩුවකි; ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් පළපුරුදු හා ගතිමත් වික්කට් රකින බල්ලාඩිකරුවෙකු රහිතව ඔවුන්ට තරඟාවලියේ තීරණාත්මක අදියරවලට මුහුණ දීමට සිදු වේ.
කමිඳු මෙන්ඩිස් නායකත්වය භාර ගනී
මෙම ආපසු හැරීමට ප්රතිචාර වශයෙන්, LPL නිල වශයෙන් තහවුරු කළේ කමිඳු මෙන්ඩිස් තරඟාවලියේ ඉතිරි කාලය සඳහා නායකත්වය භාර ගන්නා බවයි. මෑත කාලයේ දේශීය හා අන්තර්ජාතික මට්ටම් දෙකෙහිම සිය හැකියාව ප්රකට කළ, ශෛලීමත් වම් අත් පිතිකරු ලෙස ඉදිරිපත් වන ඔහු, ඉතිරි සමරු කාලය තුළ කොළඹ KAPS කණ්ඩායම මෙහෙයවීමේ අභියෝගයට දැන් මුහුණ දෙයි.
කමිඳු මෙන්ඩිස් අන්තර්ජාතික වේදිකාවේ ශක්තිමත් පෙරදිසියකින් සිටින අතර, ප්රථමික නායකයා නොමැතිව නැවත ස්ථිර වී ඉදිරියට ප්රයාණ කළ යුතු කණ්ඩායමට සන්සුන් හා ස්ථිරසාර නායකත්වයක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
කණ්ඩායම් ගැඹුරේ පරීක්ෂාව
2026 LPL තරඟාවලියේ තරඟකාරී තත්ත්වය පවත්වා ගනිමින් ඉදිරියට යාමට කොළඹ KAPS කණ්ඩායම් ලූ ගන්නා විට, කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ නොපැමිණීම කණ්ඩායමේ ගැඹුර හා ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව පරීක්ෂාවට ලක් කරනු ඇත. කමිඳු මෙන්ඩිස්ට සිය සගයන් අනුප්රාණය කරමින් මෙම අභියෝගාත්මක කාලපරිච්ඡේදය තුළ කණ්ඩායම ඉදිරියට ගෙනයා හැකි වනු ඇතැයි කළමනාකාරිත්වය බලාපොරොත්තු වේ.
කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ තුවාලය හා අපේක්ෂිත සුවය ලැබෙන කාල රාමුව සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු ක්රීඩා කළමනාකාරිත්වය හා තරඟාවලි සංවිධායකයින් වෙතින් අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.