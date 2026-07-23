සුළිඟල් මරණ ගණන 16 දක්වා ඉහළ යාමත් සමග ඉන්දියාව සහ ශ්රී ලංකාව පුරා අතුරුදහන්වූවන් 100 කට අධිකයි
බලවත් සුළිඟලක් ඉන්දියාව සහ ශ්රී ලංකාව යන රටවල් දෙකටම පහර දී ඇති අතර, අවම වශයෙන් පුද්ගලයන් 16 දෙනෙකු මිය ගොස් 100 කට අධික පිරිසක් අතුරුදහන් වී ඇත. රටවල් දෙකෙහිම බලධාරීන් දිවි බේරාගත් අය සොයා ගැනීමට සහ විනාශයේ සම්පූර්ණ පරිමාණය තක්සේරු කිරීමට කාලය සමඟ තරඟ කරමින් සිටිති.
රටවල් දෙකක් හරහා පැතිර ගිය බරපතල විනාශය
ප්රචණ්ඩ තීව්රතාවයකින් ගොඩබිමට පැමිණි මෙම සුළිඟල, බලපෑමට ලක් වූ වෙරළාසන්න හා අභ්යන්තර ප්රදේශවල සැලකිය යුතු ජීවිත හානි සහ පුළුල් යටිතල පහසුකම් හානි ඇති කර ඇත. හදිසි ප්රතිචාර කණ්ඩායම් රටවල් දෙකෙහිම යොදවා ඇති අතර, දරුණු ලෙස පීඩාවට පත් ප්රදේශවල සෙවීම් හා බේරාගැනීමේ මෙහෙයුම් දිවා රාත්රී නොනවතා ක්රියාත්මක වෙමින් පවතී.
තහවුරු වූ මරණ සංඛ්යාව දැනට 16 ක් ලෙස සටහන් වී ඇති නමුත්, ගංවතුරෙන්, කඩා වැටුණු ගස්වලින් සහ හානි වූ මාර්ගවලින් හුදෙකලා වූ ප්රජාවන් වෙත බේරාගැනීමේ කාර්යකරුවන් ළඟා වන විට එම සංඛ්යාව තවදුරටත් ඉහළ යා හැකි බවට නිලධාරීන් කනස්සල්ල පළ කරති.
අතුරුදහන් පුද්ගලයන් සොයා සෙවීමේ මෙහෙයුම් ක්රියාත්මකයි
කුණාටුව ගමන් කළ පසු පුද්ගලයන් 100 කට අධික පිරිසක් තවමත් අතුරුදහන්ව සිටීම, පවුල් සහ ආපදා කළමනාකරණ බලධාරීන් යන දෙඅංශයෙහිම දැඩි කනස්සල්ල ඇති කර ඇත. තවමත් සොයා ගත නොහැකි අය සොයා ගැනීමේ ජීවිත-මරණ අරගලයක නිරත වෙමින් බේරාගැනීමේ කණ්ඩායම් බලපෑමට ලක් වූ ගම්මාන සහ වෙරළාසන්න ජනාවාස පීරා සොයා බලමින් සිටිති.
සුළිඟලය හා සම්බන්ධ දැඩි සුළං, තද වර්ෂාපතනය සහ කුණාටු රළ, සහන සේවා මෙහෙයුම් අවහිර කරමින් ඇති අතර, ආපදාවෙන් දරුණු ලෙස打击 ලක් වූ ඇතැම් ප්රදේශවලට ළඟා වීම ක්ෂණික අනතුරෙන් පසු ඉතාමත් දුෂ්කර වී ඇත.
ශ්රී ලංකාව පුරා දැනෙන බලපෑම
ශ්රී ලංකාවේ, සුළිඟල කුණාටුවේ ප්රහාරයට ඍජුව මුහුණ දුන් වෙරළාසන්න ප්රදේශවල ප්රජාවන්ට විශේෂයෙන් සැලකිය යුතු කැළඹීමක් ඇති කර ඇත. නිවාස හානි, ගොවිතැන් බිම් විනාශ සහ ගොවිපල සතුන් නැතිවීම ගැන වැසියන් වාර්තා කරමින් සිටින අතර, දැනටමත් පීඩාවට පත් ජීවනෝපායවලට මෙමඟින් දරුණු පහරක් ගොනු වී ඇත.
- වෙරළාසන්න ප්රජාවන් දරුණු ලෙස බලපෑමට ලක් වූ අතර අතර
- නිවාස සහ කෘෂිකාර්මික ඉඩම් හානිවී ඇති බව වාර්තා වේ
- ආපදා කළමනාකරණ බලධාරීන් දිවයින පුරා ක්රියාත්මක කෙරී ඇත
- පීඩාවට පත් වැසියන් නම් කරන ලද ආරක්ෂිත කලාපවල රැඳී සිටීමට නියෝග කෙරේ
සහන මෙහෙයුම් ක්රියාත්මක වන අතරතුර ප්රවේශම් වන ලෙස බලධාරීන් නිර්දේශ කරති
ශ්රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව යන රටවල් දෙකෙහිම ආපදා කළමනාකරණ නිලධාරීන්, තත්ත්වය වැඩිදියුණු වී යටිතල පහසුකම් ආරක්ෂිත ලෙස ඇගයීම් කෙරෙන තෙක්, බලපෑමට ලක් වූ ප්රදේශවල පදිංචිකරුවන් ප්රවේශම් වෙමින් අනවශ්ය ගමන් ගමනාගමනයෙන් වැළකී සිටීමට 촉구 කර ඇත. අවතැන් වූ පවුල් වෙත ආහාර, පානීය ජලය සහ හදිසි නවාතැන් ද්රව්ය ඇතුළු සහන සැපයුම් බෙදා හැරීම සිදු කෙරේ.
බේරාගැනීමේ කණ්ඩායම් වඩාත් දුෂ්කර ප්රදේශවලට ළඟා වන ඉදිරි දිනවලදී පමණක් හානිවල සම්පූර්ණ පරිධිය පැහැදිලි වනු ඇති බව බලධාරීන් අනතුරු අඟවා ඇත.
කාලගුණ විද්යා ආයතන කලාපයේ කාලගුණ රටා නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, රටවල් දෙකෙහිම යථා තත්ත්ව ගොඩනැගීමේ මෙහෙයුම් ආරම්භ වන විට ඕනෑම නව දැනුම්දීම් සඳහා ජනතාව අවදියෙන් සිටීමට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.