තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව හා සම්බන්ධ ඩොලර් 626,755ක සැකකටයුතු මුදල් හුවමාරුවක් සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි
විදේශ කටයුතු අමාත්යාංශය හරහා විමර්ශනය සිදු කරන අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව
තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව හා සම්බන්ධ ඩොලර් 626,755ක සැකකටයුතු මූල්ය හුවමාරුවක් සම්බන්ධයෙන් විදේශ කටයුතු අමාත්යාංශය හරහා සක්රීය විමර්ශනයක් දැනට පවත්වාගෙන යන බව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව (CID) කොළඹ මහේස්ත්රාත් පාසන් අමරසේනට දන්වා ඇත.
මෙම හෙළිදරව්ව කොළඹ මහේස්ත්රාත් අධිකරණය හමුදී සිදු කරන ලද අතර, විශාල මුදලක් සම්බන්ධ මෙම විමර්ශනය ජාත්යන්තර මානයක් ගෙන ඇති බවද, විමර්ශකයන් එම මුදල්වල ආරම්භය සහ ගමනාන්තය සොයා යන බවද ඉන් පෙන්නුම් කෙරේ.
විදේශ කටයුතු අමාත්යාංශය හරහා යොමු කෙරෙන විමර්ශනය
අධිකරණය හමුදී ඉදිරිපත් කරන ලද තොරතුරුවලට අනුව, හුවමාරුව වටා පවතින සම්පූර්ණ තත්ත්වය තහවුරු කර ගැනීමේ උත්සාහයේ කොටසක් ලෙස අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විදේශ කටයුතු අමාත්යාංශය හරහා සිය විමර්ශන කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කරමින් සිටී. විදේශ අමාත්යාංශ නාලිකාවේ මෙම සම්බන්ධීතාවය, විමර්ශනය ශ්රී ලංකා සීමාවෙන් ඔබ්බට විහිදෙන්නට ඉඩ ඇති බව시사 කරයි.
ජාතික තැපැල් සහ මූල්ය සේවා සඳහා වගකිව යුතු රාජ්ය ආයතනයක් වන තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව, CID පරීක්ෂාවට ලක් කිරීමට තරම් සැකකටයුතු යැයි සැලකෙන තත්ත්වයන් යටතේ විදේශ මුදල් සැලකිය යුතු ප්රමාණයක් හුවමාරු වූ ආකාරය තහවුරු කිරීමට බලධාරීන් කටයුතු කරන අතරතුර, විමර්ශනයේ කේන්ද්රස්ථානයේ සිටී.
කොළඹ මහේස්ත්රාත් අධිකරණය හමු ඉදිරිපත් වන නඩුව
අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සාක්ෂි එකතු කිරීම සහ විමර්ශන මාර්ග අනුගමනය කරමින් සිටියදී, මහේස්ත්රාත් පාසන් අමරසේන නඩුවේ සභාපතිත්වය දරයි. විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යනු ලැබීමත් සමග, මෙම කරුණ නැවත අධිකරණය හමුදී ගනු ලැබීමට නියමිත බව අපේක්ෂා කෙරේ.
නඩුව සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගැනීම් හෝ චෝදනා පිළිබඳව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව තවමත් කිසිදු මහජන නිවේදනයක් නිකුත් කර නොමැති අතර, මෙම අවස්ථාවේදී විමර්ශනය ක්රියාත්මකව පවතී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.