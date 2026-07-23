චීනය ශ්රී ලංකාව සමඟ ආරක්ෂක සබඳතා තීව්ර කිරීමට ප්රතිඥා දෙයි
බීජිං උපාය මාර්ගික හමුදා හවුල්කාරිත්වය නැවත තහවුරු කරයි
චීනය, ශ්රී ලංකාව සමඟ ආරක්ෂක සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට විධිමත් ලෙස ප්රතිඥා දී ඇති අතර, එය දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික හමුදා සබඳතා ගැඹුරු කිරීමට දිගින් දිගටම අඛණ්ඩව කටයුතු කිරීමේ සංඥාවක් ලෙස සැලකේ.
මෙම ප්රතිඥාව, දකුණු ආසියාව පුරා උපාය මාර්ගික හවුල්කාරිත්වයන් තහවුරු කිරීම සඳහා බීජිං දරන නිරන්තර උනන්දුව අවධාරණය කරන අතර, චීනයේ කලාපීය සහභාගිත්ව උත්සාහයන් තුළ ශ්රී ලංකාව ප්රධාන හවුල්කරුවෙකු ලෙස මතු වෙමින් පවතී.
වසර ගණනාවක් තිස්සේ ගොඩනැගුණු හවුල්කාරිත්වයක්
දෙරට අතර දීර්ඝකාලීන ආරක්ෂක සබඳතා පවත්වාගෙන ආ අතර, ශ්රී ලංකා සන්නද්ධ හමුදාවන්ට හමුදා උපකරණ, පුහුණු සහාය සහ මූල්ය ආධාර සැපයීමේ දිගු ඉතිහාසයක් චීනයට ඇත. මෙම නවතම කැපවීම, නව දිශාවන් කරා යාමක් ලෙස නොව, ඒ දිගුකාලීන බැඳීම් නැවත තහවුරු කිරීමක් ලෙස සැලකේ.
ඉන්දියන් සාගරයේ ඉතා තීරණාත්මක ස්ථානයක පිහිටා ඇති ශ්රී ලංකාව, ප්රධාන ශක්තිවාහකයන්ට සැලකිය යුතු උපාය මාර්ගික වටිනාකමක් දරන අතර, චීනයේ අළුත් කළ ප්රතිඥාව කලාපය තුළ දිවයිනේ ක්රමයෙන් වර්ධනය වන භූ-දේශපාලනික වැදගත්කම පිළිබිඹු කරයි.
කලාපය සඳහා පුළුල් ඇඟවුම්
මෙම නිවේදනය, ශ්රී ලංකාවේ ආරක්ෂක හා විදේශ ප්රතිපත්ති දිශානතීන් මත බලපෑම් පවත්වාගැනීමේ උනන්දුව ප්රකාශ කර ඇති අසල්වැසි ඉන්දියාවේ සහ බටහිර රටවල දැඩි අවධානයට ලක්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. කොළඹ සාම්ප්රදායිකව තරඟකාරී ගෝලීය බලවතුන් සමඟ ස්වකීය සබඳතා සමතුලිත කර ගැනීමට උත්සාහ ගෙන ඇත.
ශ්රී ලංකාව ස්වකීය ආර්ථික යළි නැගිටීම මධ්යයේ සංකීර්ණ රාජ්යතාන්ත්රික භූමියක් ගමන් කරගෙන යන අතරතුර, චීනය සමඟ ගැඹුරු ආරක්ෂක සහභාගිත්වය ඉදිරි මාසවල රටේ විදේශ ප්රතිපත්ති ප්රමුඛතාවයන් වටා පැවැත්වෙන සාකච්ඡාවල කැපී පෙනෙන ස්ථානයක් ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.