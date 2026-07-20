Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

FIFA ලෝක කුසලාන ට්‍රොෆි උළෙලේදී ට්‍රම්ප් අනපේක්ෂිත අවධානයේ කේන්ද්‍රය බවට

20 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
FIFA ලෝක කුසලාන ට්‍රොෆි උළෙලේදී ට්‍රම්ප් අනපේක්ෂිත අවධානයේ කේන්ද්‍රය බවට

වේදිකාවේ අනපේක්ෂිත අයුරින් රැඳී සිටි එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරයා

FIFA ලෝක කුසලාන ට්‍රොෆි ප්‍රදානෝත්සවය අතරතුරදී, නියමිත වේලාවට වඩා වේදිකාවේ රැඳී සිතූ එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්, අදහස් නොකළ ආකාරයෙන් ම සැමරුම් උළෙලෙහි "ෆොටෝ බෝම්බකරුවෙකු" බවට පත් වෙමින් පුළුල් අවධානයට ලක් විය.

සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවල ඉතා වේගයෙන් ප්‍රචාරය වූ එම වීඩියෝ දර්ශනය, නිල උළෙල ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබියදීම ට්‍රම්ප් පසුබිමේ ප්‍රකටව සිටි අකාරය පෙන්නුම් කළ අතර, එය නරඹා සිටි බොහෝ දෙනෙකුගේ අදහස් දැනවීමට ලක් විය.

ලොව පුරා අවධානය ගිනිගෙන

ක්‍රීඩකයන් හා නිලධාරීන් 축구 ක්‍රීඩාවේ වඩාත්ම සංකේතාත්මක හා ප්‍රකට මොහොත ලෙස සැලකෙන FIFA ලෝක කුසලාන ට්‍රොෆිය ඔසවා ගැනීමේ ඓතිහාසික අවස්ථාව සඳහා රැස්ව සිටි මොහොතේ දී මෙම සිදුවීම සිදු විය. ජයග්‍රාහක කණ්ඩායම හා තරගාවලි නිලධාරීන් කේන්ද්‍ර කොටගත් ඡායාරූප හා දර්ශනවල ට්‍රම්ප්ගේ දිගු රැඳීම ඉස්මතු ලෙස ඇතුළත් විය.

උළෙල අවසාන වූ වහාම සමාජ මාධ්‍ය පරිශීලකයන් ඉක්මනින් ප්‍රතිචාර දැක්වූ අතර, එම ක්ලිපය ක්ෂණිකව වෛරල් විය. බොහෝ දෙනෙකු එම මොහොත අනිච්ඡාපූර්වකව හාස්‍යජනක ලෙස හැඳින්වූ අතර, තවත් අය ට්‍රම්ප්ගේ ප්‍රසිද්ධ ඉහළ සිදුවීම්වල ඉදිරියෙන් සිටීමේ ප්‍රවණතාවේ ප්‍රතිබිම්බයක් ලෙස එය හඳුන්වා දුන්හ.

ලෝක කුසලානය හා ට්‍රම්ප්ගේ සම්බන්ධය

කැනඩාව හා මෙක්සිකෝව සමඟ ඒකාබද්ධව 2026 FIFA ලෝක කුසලානයේ සහ-සත්කාරකයන් ලෙස කටයුතු කිරීමේ එක්සත් ජනපදයේ භූමිකාව ශක්තිමත්ව ප්‍රකාශ කළ ට්‍රම්ප්, ගෝලීය ක්‍රීඩා වේදිකාවේ ඇමෙරිකාවේ ප්‍රමුඛත්වය ප්‍රක්ෂේපණය කිරීම සඳහා ෆුට්බෝල් ආශ්‍රිත අවස්ථා රැසක් භාවිත කර ඇත.

ට්‍රොෆි ප්‍රදානෝත්සවයේදී ඔහුගේ සහභාගීත්වය, ලෝකයේ වඩාත්ම නරඹන ක්‍රීඩා තරගාවලිය රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික හා දේශීය දේශපාලන දෘශ්‍යතාව සඳහා යොදා ගැනීමේ ඔහුගේ පරිපාලනයේ දැඩි උනන්දුව ඉස්මතු කළේය.

ට්‍රම්ප්ගේ සැලසුම් නොකළ ප්‍රධාන භූමිකාව, උළෙලේ වඩාත් කතාබහට ලක් වූ අවස්ථාවන්ගෙන් එකක් ලෙස රැඳී පවතිමින්, එම වීඩියෝව ජාලගත මාධ්‍ය හරහා දිනෙන් දිනෙන් ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලාංකික මැණික් විද්‍යාඥයෙකු විසින් ලොව බලගත්ම මැණික් විශ්ලේෂණ අන්වීක්ෂයන්ගෙන් එකක් නිර්මාණය කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික මැණික් විද්‍යාඥයෙකු විසින් ලොව බලගත්ම මැණික් විශ්ලේෂණ අන්වීක්ෂයන්ගෙන් එකක් නිර්මාණය කරයි

මැණික් විද්‍යාවේ විප්ලවකාරී ජයග්‍රහණයක් ශ්‍රී ලාංකික මැණික් විද්‍යාඥයෙකු විසින් අද දක්වා නිර්මාණය කරන ලද මැණික් විශ්ලේෂණ අන්වීක්ෂයන් අතරින් ඉතාමත් බලගත් එකක්…

20 Jul 2026 Discuss
අසිරි සර්ජිකල් රෝහල ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු රොබෝ-සහාය සැත්කම් ඉතිහාසයට එක් කරයි Sinhala

අසිරි සර්ජිකල් රෝහල ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු රොබෝ-සහාය සැත්කම් ඉතිහාසයට එක් කරයි

ශ්‍රී ලාංකික සෞඛ්‍ය සේවයේ ඓතිහාසික මොහොතක් අසිරි සර්ජිකල් රෝහල විසින් රටේ ප්‍රථම රොබෝ-සහාය සැත්කම සාර්ථකව සිදු කිරීමත් සමඟ, ශ්‍රී ලංකාව වෛද්‍ය තාක්ෂණයේ නව…

20 Jul 2026 Discuss
හෝර්මුස් සමුද්‍ර සන්ධිය ඇතිකළ ආතතිය කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ අස්ථාවර කරයි Sinhala

හෝර්මුස් සමුද්‍ර සන්ධිය ඇතිකළ ආතතිය කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ අස්ථාවර කරයි

හෝර්මුස් සමුද්‍ර සන්ධිය කේන්ද්‍ර කරගත් භූ දේශපාලනික ආතතීන් උත්සන්න වීම ආයෝජකයන් කලබලයට පත් කරමින්, කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ (CSE) කොටස් මිල අවමුඛී ප්‍රවණතාවකට ඇද…

20 Jul 2026 Discuss