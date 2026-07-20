කන්දි ASP නිවසේ劇ජීවිත හසිදු අත් බෝම්බ තුනක් හා කඩු වල්ලක් සොයා ගැනේ - නාටකාකාර පොලිස් වැටලීමෙන්
කන්දි නත්තරන්පොත ප්රදේශයේ පොලිස් සහකාර අධිකාරිවරයෙකු (ASP) ගේ පෞද්ගලික නිවසේ ජීවිත හසිදු අත් බෝම්බ තුනක් සහ කඩු වල්ලක් සොයාගත් නාටකාකාර සිදුවීමක් සිකුරාදා (කන්දි) විශේෂ පොලිස් කණ්ඩායමක් විසින් සිදු කරන ලදී.
තොරතුරු ලැබීමෙන් පසු සිදු කළ සොයාගැනීම
එම සෝදිසි මෙහෙයුම ආරම්භ වූයේ කාන්තාවක් විසින් නීතිය බලාත්මක කරන බලධාරීන්ට ලබා දෙන ලද රහස් තොරතුරක් මත ය. ලැබුණු ඒ බුද්ධිතොරතුරු මත ක්ෂණිකව ක්රියාත්මක වූ නිලධාරීහු ජ්යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරියාට අයත් නිවස ඉලක්ක කරගනිමින් සෝදිසි මෙහෙයුමක් ක්රියාත්මක කළහ.
සේවයේ නියුතු ASP නිලධාරියෙකුගේ නිවසක ජීවිත හසිදු අත් බෝම්බ සොයාගැනීම ප්රදේශය කම්පනයට පත් කළ අතර, මෙවැනි භයානක මිලිටරී ශ්රේණියේ පුපුරන සුළු ද්රව්ය පොලිස් නිලධාරියෙකුගේ පෞද්ගලික ලිපිනයක ගබඩා වී තිබූ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් බරපතල ප්රශ්න මතු වී ඇත.
අත්අඩංගුවට ගත් භයානක භාණ්ඩ
සෝදිසි මෙහෙයුමේදී සොයාගත් භාණ්ඩ අතර:
- ජීවිත හසිදු අත් බෝම්බ තුනක්
- කඩු වල්ලක්
ජීවිත හසිදු ලෙස හඳුනාගත් බෝම්බ ක්ෂණික අනතුරක් ගෙන දෙන ඒවා ලෙස සැලකූ අතර, ප්රතිචාර දැක්වූ නිලධාරීන් ඒවා ප්රවේශමෙන් හසුරවන ලදී. බෝම්බ සමඟ සොයාගත් කඩු වල්ලද දිගින් දිගටම පවත්වාගෙන යන විමර්ශනයේ සාක්ෂි ලෙස සලකනු ලැබේ.
විමර්ශනය ආරම්භ වෙයි
බලධාරීන් මේ සම්බන්ධයෙන් විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත. සෝදිසි කළ නිවස අයත් පුද්ගලයාගේ තනතුර හා ශ්රේණිය සලකා බලන කල, මෙම සොයාගැනීම ඉතා සංවේදී ස්වභාවයක් ගනී. ASP නිලධාරියෙකු ශ්රී ලංකා පොලිස් සේවය තුළ ජ්යෙෂ්ඨ තනතුරක් දරන හෙයින්, මෙම සොයාගැනීම වටා ඇති තත්ත්වයන් විමර්ශකයින්ට මෙන්ම මහජනතාවටද ඉතා කලබලකාරී ස්වභාවයක් ගෙන ඇත.
විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යන විට අත්අඩංගුවට ගැනීම් හෝ චෝදනා සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු අනාවරණ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. නඩුවේ ඊළඟ පියවර සම්බන්ධව නිල මහජන ප්රකාශයක් පොලිසිය තවම නිකුත් කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.