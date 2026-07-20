Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කන්දි ASP නිවසේ劇ජීවිත හසිදු අත් බෝම්බ තුනක් හා කඩු වල්ලක් සොයා ගැනේ - නාටකාකාර පොලිස් වැටලීමෙන්

20 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කන්දි ASP නිවසේ劇ජීවිත හසිදු අත් බෝම්බ තුනක් හා කඩු වල්ලක් සොයා ගැනේ - නාටකාකාර පොලිස් වැටලීමෙන්

කන්දි නත්තරන්පොත ප්‍රදේශයේ පොලිස් සහකාර අධිකාරිවරයෙකු (ASP) ගේ පෞද්ගලික නිවසේ ජීවිත හසිදු අත් බෝම්බ තුනක් සහ කඩු වල්ලක් සොයාගත් නාටකාකාර සිදුවීමක් සිකුරාදා (කන්දි) විශේෂ පොලිස් කණ්ඩායමක් විසින් සිදු කරන ලදී.

තොරතුරු ලැබීමෙන් පසු සිදු කළ සොයාගැනීම

එම සෝදිසි මෙහෙයුම ආරම්භ වූයේ කාන්තාවක් විසින් නීතිය බලාත්මක කරන බලධාරීන්ට ලබා දෙන ලද රහස් තොරතුරක් මත ය. ලැබුණු ඒ බුද්ධිතොරතුරු මත ක්ෂණිකව ක්‍රියාත්මක වූ නිලධාරීහු ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරියාට අයත් නිවස ඉලක්ක කරගනිමින් සෝදිසි මෙහෙයුමක් ක්‍රියාත්මක කළහ.

සේවයේ නියුතු ASP නිලධාරියෙකුගේ නිවසක ජීවිත හසිදු අත් බෝම්බ සොයාගැනීම ප්‍රදේශය කම්පනයට පත් කළ අතර, මෙවැනි භයානක මිලිටරී ශ්‍රේණියේ පුපුරන සුළු ද්‍රව්‍ය පොලිස් නිලධාරියෙකුගේ පෞද්ගලික ලිපිනයක ගබඩා වී තිබූ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් බරපතල ප්‍රශ්න මතු වී ඇත.

අත්අඩංගුවට ගත් භයානක භාණ්ඩ

සෝදිසි මෙහෙයුමේදී සොයාගත් භාණ්ඩ අතර:

  • ජීවිත හසිදු අත් බෝම්බ තුනක්
  • කඩු වල්ලක්

ජීවිත හසිදු ලෙස හඳුනාගත් බෝම්බ ක්ෂණික අනතුරක් ගෙන දෙන ඒවා ලෙස සැලකූ අතර, ප්‍රතිචාර දැක්වූ නිලධාරීන් ඒවා ප්‍රවේශමෙන් හසුරවන ලදී. බෝම්බ සමඟ සොයාගත් කඩු වල්ලද දිගින් දිගටම පවත්වාගෙන යන විමර්ශනයේ සාක්ෂි ලෙස සලකනු ලැබේ.

විමර්ශනය ආරම්භ වෙයි

බලධාරීන් මේ සම්බන්ධයෙන් විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත. සෝදිසි කළ නිවස අයත් පුද්ගලයාගේ තනතුර හා ශ්‍රේණිය සලකා බලන කල, මෙම සොයාගැනීම ඉතා සංවේදී ස්වභාවයක් ගනී. ASP නිලධාරියෙකු ශ්‍රී ලංකා පොලිස් සේවය තුළ ජ්‍යෙෂ්ඨ තනතුරක් දරන හෙයින්, මෙම සොයාගැනීම වටා ඇති තත්ත්වයන් විමර්ශකයින්ට මෙන්ම මහජනතාවටද ඉතා කලබලකාරී ස්වභාවයක් ගෙන ඇත.

විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යන විට අත්අඩංගුවට ගැනීම් හෝ චෝදනා සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු අනාවරණ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. නඩුවේ ඊළඟ පියවර සම්බන්ධව නිල මහජන ප්‍රකාශයක් පොලිසිය තවම නිකුත් කර නොමැත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ඩයමන්ඩ් ලයිෆ් ඉන්ෂුවරන්ස් හි 60% කොටසක් අත්පත් කරගනිමින් බංග්ලාදේශයට පිවිසේ Sinhala

සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ඩයමන්ඩ් ලයිෆ් ඉන්ෂුවරන්ස් හි 60% කොටසක් අත්පත් කරගනිමින් බංග්ලාදේශයට පිවිසේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ජීවිත රක්ෂණ සපයන්නා වන සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ඉන්ෂුවරන්ස් සමාගම, බංග්ලාදේශයේ ඩයමන්ඩ් ලයිෆ් ඉන්ෂුවරන්ස් කොම්පැනි හි 60%ක පාලන කොටසක් අත්පත්…

20 Jul 2026 Discuss
යුරෝපීය සංගමයේ දැඩි හරිත ප්‍රමිතීන් සපුරාලීමට ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන් කාලය සමඟ තරඟ කරති Sinhala

යුරෝපීය සංගමයේ දැඩි හරිත ප්‍රමිතීන් සපුරාලීමට ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන් කාලය සමඟ තරඟ කරති

නව යුරෝපීය සංගම් තිරසාරත්ව රෙගුලාසි ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන පරිසරය නැවත හැඩගස්වයි යුරෝපීය සංගමය විසින් හඳුන්වා දුන් පුළුල් නව තිරසාරත්ව රෙගුලාසි කට්ටලයකට අනුකූල වීම…

20 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු කොරොනා වෛරස් රෝගියා තහවුරු වෙයි — සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව තීව්‍ර කිරීමට බලධාරීන් කටයුතු කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු කොරොනා වෛරස් රෝගියා තහවුරු වෙයි — සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව තීව්‍ර කිරීමට බලධාරීන් කටයුතු කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ කොරොනා වෛරසය ආසාදනය වූ පළමු රෝගියා නිල වශයෙන් තහවුරු වී ඇති අතර, රෝගය දිවයින පුරා පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා බලධාරීන් ක්ෂණිකව පූර්වාරක්ෂක හා ආරක්ෂක…

20 Jul 2026 Discuss