Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සහ වියට්නාමය කොළඹ–හෝ චි මින් සිටි අතර සෘජු ගුවන් සේවා දියත් කරමින් නව සංචාරක යුගයක් විවෘත කරයි

20 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව සහ වියට්නාමය කොළඹ–හෝ චි මින් සිටි අතර සෘජු ගුවන් සේවා දියත් කරමින් නව සංචාරක යුගයක් විවෘත කරයි

ශ්‍රී ලංකාව සහ වියට්නාමය අතර සැලකිය යුතු නව සංචාරක මාර්ගයක් ගොඩනැඟෙමින් තිබේ. කොළඹ සහ හෝ චි මින් සිටි අතර සෘජු ගුවන් සේවා දියත් කිරීම ද්විපාර්ශ්වික සංචාරක සහයෝගිතාවයේ ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සලකන අතර, නිලධාරීන් විශ්වාස කරන්නේ මෙය සංචාරක අත්දැකීම් පරිවර්තනය කර දෙරටේ කලාපීය සම්බන්ධතා ගැඹුරු කිරීමට හේතු විය හැකි බවයි.

සංචාරක බලකොටු දෙකක් අතර නව ගුවන් පාලමක්

ශ්‍රී ලංකාවේ වාණිජ අගනගරය වන කොළඹ සහ වියට්නාමයේ කාර්යබහුල දකුණු මහනගරය වන හෝ චි මින් සිටි අතර සෘජු ගුවන් සබඳතා ස්ථාපිත කිරීමෙන් දෙරට අතර ගමන් කළ සංචාරකයින් දිගු කලක් අධෛර්යමත් කළ සංක්‍රාන්ති නැවතුම් අවශ්‍යතාවය ඉවත් වෙයි. මෙම මාර්ගයට දෙදිශාවේ ම සැලකිය යුතු හා බොහෝ දුරට නොගවේෂිත සංචාරකයින් ප්‍රවාහයක් විවෘත කිරීමේ හැකියාව ඇති බව කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන් පවසයි.

මෙම ප්‍රගතිය හුදෙක් ගුවන් සේවා සන්ධිස්ථානයක් ලෙස නොව, පුළුල් සංචාරක හවුල්කාරිත්වයක් සඳහා වූ පදනමක් ලෙස සලකනු ලබන අතර, දෙරටම ප්‍රධාන අංශ කිහිපයක් හරහා ඒකාබද්ධව වෙළඳ ප්‍රචාරණය කළ සංචාරක අත්දැකීම් ලබාදීමට සූදානම් වෙමින් සිටී.

ආගම, සංස්කෘතිය, සෞඛ්‍ය සම්පන්නතාව සහ වික්‍රමාන්විතය ඔස්සේ ඒකාබද්ධ සංචාරක පැකේජ

නව මුලපිරීමේ හදවත වන්නේ පුළුල් සංචාරක අවශ්‍යතා සඳහා සැලසුම් කරන ලද සහයෝගිතා සංචාරක පැකේජ ය. යෝජිත ඉදිරිපත් කිරීම් ආගමික සංචාරය, සාංස්කෘතික උරුම අත්දැකීම්, සෞඛ්‍ය සම්පන්නතා නිකේතන සහ වික්‍රමාන්විත සංචාරය ආවරණය කරන අතර, ශ්‍රී ලංකාව සහ වියට්නාමය යන දෙරටෙහිම සැලකිය යුතු ස්වාභාවික හා ඓතිහාසික සම්පත් ඇති අංශ ඒවා වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ පොහොසත් බෞද්ධ උරුමය, ස්වාභාවික වෙරළ, ආයුර්වේද සෞඛ්‍ය සම්පන්නතා කර්මාන්තය සහ වනජීවී සම්පන්න ජාතික වන උද්‍යාන, වියට්නාමයේ පෞරාණික දේවාල, යුනෙස්කෝ ලයිස්තුගත උරුම නගර, සුරම්‍ය භූ දර්ශන සහ වර්ධනය වෙමින් පවතින වික්‍රමාන්විත සංචාරක දර්ශනය සමඟ අනුපූරකත්වයකින් යුතු ය. එකට, සංචාරකයින් තනි ගමනක් තුළ දෙරටම ගවේෂණය කිරීමට දිරිගන්වන සංචාරක නිතිකාශ සකසා ගැනීමට ගමනාන්ත දෙකෙන්ම අපේක්ෂා කෙරේ.

පුළුල් කලාපීය සම්බන්ධතා ක්ෂිතිජය ඔබ්බෙන්

සෘජු ගුවන් සේවා දියත් කිරීමෙන් ඔබ්බට, ශ්‍රී ලංකා–වියට්නාම් සමීකරණයේ දීර්ඝකාලීන ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සංචාරක අධිකාරීන් පුළුල් කලාපීය සම්බන්ධතා ද ඉලක්ක කර ගනිමින් සිටී. හවුල්කාරිත්වය දෙරටම පුළුල් ගිනිකොනදිග සහ දකුණු ආසියාතික සංචාරක වෙළඳපොළ තුළ වඩාත් තරඟකාරී ලෙස ස්ථාන ගත කිරීමට, ප්‍රදේශයේ බහු-ගමනාන්ත අත්දැකීම් සෙවන යුරෝපා, මැදපෙරදිග සහ ඒ ඔබ්බෙන් ආ සංචාරකයින් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට ඉවහල් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන්, මෙම ප්‍රගතිය ඉතා තීරණාත්මක අවස්ථාවක් ගෙන ආ ය. දිවයිනේ සංචාරක අංශය වසර ගණනාවක ආර්ථික කලබලකාරී කාලයෙන් පසු ස්ථාවර යථා තත්ත්ව ගමනක් ගෙන ඇති අතර, නව ප්‍රභව වෙළඳපොළ ස්ථාපිත කිරීම සහ වියට්නාමය වැනි ඉහළ හැකියාවක් ඇති හවුල්කරුවන් සමඟ සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම රජයේ සංචාරක වර්ධන උපාය මාර්ගයේ කේන්ද්‍රීය කාරණාවකි.

දෙරටටම ආර්ථික අවස්ථා

දෙපාර්ශ්වයේ කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් නව මාර්ගය හා ඒකාබද්ධ සංචාරක රාමුව ජනනය කළ හැකි ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ගැන ශුභවාදී ය. ඉහළ ගිය සංචාරක පැමිණීම් දෙරටෙහිම හෝටල්, සංචාරක නියෝජිතායතන, ප්‍රවාහන ක්‍රියාකරුවන් සහ දේශීය ප්‍රජාවන්ට ප්‍රතිලාභ ලැබේ යැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

සාම්ප්‍රදායික යුරෝපා හා ඉන්දීය ප්‍රභව වෙළඳපොළ ඔබ්බට විවිධාංගීකරණය කිරීම සඳහා ආසියාවෙන් සංචාරකයින් ක්‍රියාශී

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලාංකික මැණික් විද්‍යාඥයෙකු විසින් ලොව බලගත්ම මැණික් විශ්ලේෂණ අන්වීක්ෂයන්ගෙන් එකක් නිර්මාණය කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික මැණික් විද්‍යාඥයෙකු විසින් ලොව බලගත්ම මැණික් විශ්ලේෂණ අන්වීක්ෂයන්ගෙන් එකක් නිර්මාණය කරයි

මැණික් විද්‍යාවේ විප්ලවකාරී ජයග්‍රහණයක් ශ්‍රී ලාංකික මැණික් විද්‍යාඥයෙකු විසින් අද දක්වා නිර්මාණය කරන ලද මැණික් විශ්ලේෂණ අන්වීක්ෂයන් අතරින් ඉතාමත් බලගත් එකක්…

20 Jul 2026 Discuss
අසිරි සර්ජිකල් රෝහල ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු රොබෝ-සහාය සැත්කම් ඉතිහාසයට එක් කරයි Sinhala

අසිරි සර්ජිකල් රෝහල ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු රොබෝ-සහාය සැත්කම් ඉතිහාසයට එක් කරයි

ශ්‍රී ලාංකික සෞඛ්‍ය සේවයේ ඓතිහාසික මොහොතක් අසිරි සර්ජිකල් රෝහල විසින් රටේ ප්‍රථම රොබෝ-සහාය සැත්කම සාර්ථකව සිදු කිරීමත් සමඟ, ශ්‍රී ලංකාව වෛද්‍ය තාක්ෂණයේ නව…

20 Jul 2026 Discuss
හෝර්මුස් සමුද්‍ර සන්ධිය ඇතිකළ ආතතිය කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ අස්ථාවර කරයි Sinhala

හෝර්මුස් සමුද්‍ර සන්ධිය ඇතිකළ ආතතිය කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ අස්ථාවර කරයි

හෝර්මුස් සමුද්‍ර සන්ධිය කේන්ද්‍ර කරගත් භූ දේශපාලනික ආතතීන් උත්සන්න වීම ආයෝජකයන් කලබලයට පත් කරමින්, කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ (CSE) කොටස් මිල අවමුඛී ප්‍රවණතාවකට ඇද…

20 Jul 2026 Discuss