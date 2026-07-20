Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

NPP අමාත්‍යවරයා නව දෙමළ-මුස්ලිම් දේශපාලන සන්ධානය කෙටිකාලීන තර්ජනයක් ලෙස බැහැර කරයි

20 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
NPP අමාත්‍යවරයා නව දෙමළ-මුස්ලිම් දේශපාලන සන්ධානය කෙටිකාලීන තර්ජනයක් ලෙස බැහැර කරයි

මත්ස්‍ය, ජලජ හා සාගර සම්පත් අමාත්‍ය රාමලිංගම් චන්ද්‍රසේකර්, මෑතකදී පිහිටුවන ලද දෙමළ හා මුස්ලිම් දේශපාලන පක්ෂ හයේ සන්ධානය තදින් ප්‍රතික්ෂේප කරමින්, එය පාලක ජාතික ජනතා බලවේගය (NPP) රජයට සැබෑ තර්ජනයක් නොවන බවත්, ඉතා ඉක්මනින් බිඳ වැටෙනු ඇතැයි අනාවැකි පළ කළේය.

NPP රජයේ ස්ථාවරත්වය පිළිබඳ අමාත්‍යවරයාගේ විශ්වාසය

යාපනයේ දී මාධ්‍යවේදීන් සමඟ අදහස් දක්වමින් අමාත්‍ය චන්ද්‍රසේකර්, නව සන්ධානය NPP පරිපාලනය කිසිදු අර්ථවත් ආකාරයකින් සොලවා දැමීමේ හැකියාව නොමැති බව ස්ථිරව ප්‍රකාශ කළේය. විපක්ෂ ව්‍යාපාර කෙතරම් සිදු වුවද, රජය ශක්තිමත්ව සිට ජාතික න්‍යාය පත්‍රය ඉටු කිරීමට කටයුතු කරනු ඇතැයි ඔහු සම්පූර්ණ විශ්වාසය පළ කළේය.

අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රකාශය, බහු-පාර්ශ්වීය කණ්ඩායම් පිහිටුවීම සම්බන්ධයෙන් NPP පක්ෂය දක්වා ඇති දක්ෂිණාංශ ප්‍රතිචාරය නියෝජනය කරයි. මෙම සන්ධානය, සුළු ජාතීන්ගේ දේශපාලන බලය තහවුරු කිරීමේ උත්සාහයක් ලෙස නිරීක්ෂකයන් විසින් හඳුන්වා ඇත.

සන්ධානය මූලධර්මවාදී නොව අවස්ථාවාදී ලෙස සැලකේ

සන්ධානය ගොඩනගා ඇත්තේ ඕනෑම හවුල් දැක්මකින් හෝ පොදු වේදිකාවකින් නොව දේශපාලන අවස්ථාවාදයෙන් බව චන්ද්‍රසේකර් පෙන්වා දුන්නේය. එවැනි පදනමක් ඉබේම බිඳ වැටීමට හේතු වන බවත්, උතුරු හා නැගෙනහිර ඡන්දදායකයින් මෙම දුර්වල හා අවිශ්වසනීය සන්ධානයේ සැබෑ ස්වභාවය හඳුනා ගන්නා බවත් ඔහු සඳහන් කළේය.

  • සන්ධානය දෙමළ හා මුස්ලිම් දේශපාලන පක්ෂ හයකින් සමන්විත වේ
  • එය සුළු ජාතීන්ගේ එක්සත් විපක්ෂ පෙරමුණක් ඉදිරිපත් කිරීමේ උත්සාහයක් ලෙස බහුලව සලකනු ලැබේ
  • NPP රජය එහි දේශපාලන වැදගත්කම අවම කිරීමට ඉක්මනින් ක්‍රියා කර ඇත
NPP රජය සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා ප්‍රතිඵල ලබා දීමෙහි අවධානය යොමු කරන අතර, නව සන්ධානයකට රජයේ ජනාදේශය අවධානය වෙනතකට යොමු කිරීමට හෝ දුර්වල කිරීමට නොහැකි බව මාධ්‍ය හමුව අතරතුර අමාත්‍ය චන්ද්‍රසේකර් පෙන්වා දුන්නේය.

අමාත්‍යවරයාගේ අදහස්, ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු හා නැගෙනහිර දේශපාලන ගතිකතාවන් පිළිබඳ වැඩිදුර විවාදයන්ට ඉන්ධන සපයනු ඇත. ඓතිහාසිකව, සුළු ජාතීන් මෙම ප්‍රදේශයන්හිදී මධ්‍යම රජයෙන් වැඩි නියෝජනයක් හා ප්‍රතිපත්ති අවධානයක් ලබා ගැනීමට ප්‍රයත්න ගෙන ඇත.

පක්ෂ හයේ සන්ධානයට තම ස්ථාවරය තහවුරු කර ගත හැකිද, නැතහොත් අභ්‍යන්තර මතභේද අමාත්‍යවරයාගේ අනාවැකිය සත්‍ය කරනු ඇත්දැයි දේශපාලන විශ්ලේෂකයෝ කුතූහලයෙන් නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව පාසල්වල අඩු පෝෂ්‍යදායී ආහාර තහනම් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව පාසල්වල අඩු පෝෂ්‍යදායී ආහාර තහනම් කරයි

පාසල් ආහාර සීමා කිරීම් හරහා ළමුන්ගේ සෞඛ්‍යය ආරක්ෂා කිරීමට රජය ක්‍රියාත්මක වෙයි ශ්‍රී ලංකාව පාසල් භූමි තුළ අඩු පෝෂ්‍යදායී ආහාර සම්පූර්ණයෙන් තහනම් කිරීමක්…

20 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රස්තවිරෝධී නීතිය යටතේ විභාගයකින් තොරව වසර 15ක් රඳවා තබා ගත් පුද්ගලයෙකුට අභියාචනාධිකරණය ඇප ලබා දේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රස්තවිරෝධී නීතිය යටතේ විභාගයකින් තොරව වසර 15ක් රඳවා තබා ගත් පුද්ගලයෙකුට අභියාචනාධිකරණය ඇප ලබා දේ

ශ්‍රී ලංකාවේ මතභේදාත්මක ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) සම්බන්ධ විවාදය නැවත දල්වාලමින්, අභියාචනාධිකරණය විසින් විභාගයක් පැවැත්වීමට පෙර වසර 15කට ආසන්න කාලයක්…

20 Jul 2026 Discuss
ඉන්දියාවේ Under-19 හොඳ ක්‍රීඩකයා වූ මන්ජොත් කල්රා LPL අල්ලස් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට Sinhala

ඉන්දියාවේ Under-19 හොඳ ක්‍රීඩකයා වූ මන්ජොත් කල්රා LPL අල්ලස් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට

2018 ICC Under-19 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ අති විශිෂ්ට දස්කම් දක්වා කීර්තියට පත් වූ හිටපු ඉන්දීය Under-19 ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මන්ජොත් කල්රා, ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග්…

20 Jul 2026 Discuss