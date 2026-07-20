NPP අමාත්යවරයා නව දෙමළ-මුස්ලිම් දේශපාලන සන්ධානය කෙටිකාලීන තර්ජනයක් ලෙස බැහැර කරයි
මත්ස්ය, ජලජ හා සාගර සම්පත් අමාත්ය රාමලිංගම් චන්ද්රසේකර්, මෑතකදී පිහිටුවන ලද දෙමළ හා මුස්ලිම් දේශපාලන පක්ෂ හයේ සන්ධානය තදින් ප්රතික්ෂේප කරමින්, එය පාලක ජාතික ජනතා බලවේගය (NPP) රජයට සැබෑ තර්ජනයක් නොවන බවත්, ඉතා ඉක්මනින් බිඳ වැටෙනු ඇතැයි අනාවැකි පළ කළේය.
NPP රජයේ ස්ථාවරත්වය පිළිබඳ අමාත්යවරයාගේ විශ්වාසය
යාපනයේ දී මාධ්යවේදීන් සමඟ අදහස් දක්වමින් අමාත්ය චන්ද්රසේකර්, නව සන්ධානය NPP පරිපාලනය කිසිදු අර්ථවත් ආකාරයකින් සොලවා දැමීමේ හැකියාව නොමැති බව ස්ථිරව ප්රකාශ කළේය. විපක්ෂ ව්යාපාර කෙතරම් සිදු වුවද, රජය ශක්තිමත්ව සිට ජාතික න්යාය පත්රය ඉටු කිරීමට කටයුතු කරනු ඇතැයි ඔහු සම්පූර්ණ විශ්වාසය පළ කළේය.
අමාත්යවරයාගේ ප්රකාශය, බහු-පාර්ශ්වීය කණ්ඩායම් පිහිටුවීම සම්බන්ධයෙන් NPP පක්ෂය දක්වා ඇති දක්ෂිණාංශ ප්රතිචාරය නියෝජනය කරයි. මෙම සන්ධානය, සුළු ජාතීන්ගේ දේශපාලන බලය තහවුරු කිරීමේ උත්සාහයක් ලෙස නිරීක්ෂකයන් විසින් හඳුන්වා ඇත.
සන්ධානය මූලධර්මවාදී නොව අවස්ථාවාදී ලෙස සැලකේ
සන්ධානය ගොඩනගා ඇත්තේ ඕනෑම හවුල් දැක්මකින් හෝ පොදු වේදිකාවකින් නොව දේශපාලන අවස්ථාවාදයෙන් බව චන්ද්රසේකර් පෙන්වා දුන්නේය. එවැනි පදනමක් ඉබේම බිඳ වැටීමට හේතු වන බවත්, උතුරු හා නැගෙනහිර ඡන්දදායකයින් මෙම දුර්වල හා අවිශ්වසනීය සන්ධානයේ සැබෑ ස්වභාවය හඳුනා ගන්නා බවත් ඔහු සඳහන් කළේය.
- සන්ධානය දෙමළ හා මුස්ලිම් දේශපාලන පක්ෂ හයකින් සමන්විත වේ
- එය සුළු ජාතීන්ගේ එක්සත් විපක්ෂ පෙරමුණක් ඉදිරිපත් කිරීමේ උත්සාහයක් ලෙස බහුලව සලකනු ලැබේ
- NPP රජය එහි දේශපාලන වැදගත්කම අවම කිරීමට ඉක්මනින් ක්රියා කර ඇත
NPP රජය සියලු ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා ප්රතිඵල ලබා දීමෙහි අවධානය යොමු කරන අතර, නව සන්ධානයකට රජයේ ජනාදේශය අවධානය වෙනතකට යොමු කිරීමට හෝ දුර්වල කිරීමට නොහැකි බව මාධ්ය හමුව අතරතුර අමාත්ය චන්ද්රසේකර් පෙන්වා දුන්නේය.
අමාත්යවරයාගේ අදහස්, ශ්රී ලංකාවේ උතුරු හා නැගෙනහිර දේශපාලන ගතිකතාවන් පිළිබඳ වැඩිදුර විවාදයන්ට ඉන්ධන සපයනු ඇත. ඓතිහාසිකව, සුළු ජාතීන් මෙම ප්රදේශයන්හිදී මධ්යම රජයෙන් වැඩි නියෝජනයක් හා ප්රතිපත්ති අවධානයක් ලබා ගැනීමට ප්රයත්න ගෙන ඇත.
පක්ෂ හයේ සන්ධානයට තම ස්ථාවරය තහවුරු කර ගත හැකිද, නැතහොත් අභ්යන්තර මතභේද අමාත්යවරයාගේ අනාවැකිය සත්ය කරනු ඇත්දැයි දේශපාලන විශ්ලේෂකයෝ කුතූහලයෙන් නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.