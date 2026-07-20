කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව බස්නාහිර, සබරගමුව සහ වයඹ පළාත්වලට පුළුල් වර්ෂාපතනයක් පිළිබඳ අනතුරු අඟවයි
කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව 2026 ජූලි 20 වැනි දිනය සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය නිකුත් කරමින්, පළාත් කිහිපයක සහ දිස්ත්රික්කවල පදිංචිකරුවන්ට දවස පුරා වැසි රැල් කිහිපයකට මුහුණ දීමට සිදු විය හැකි බව අවදානම් කර ඇත.
බලපෑමට ලක්වන ප්රදේශ
සඳුදා පෙරවරු 5.30 ට නිකුත් කරන ලද නිවේදනයට අනුව, දිවයිනේ පුළුල් ප්රදේශ හරහා වැසි රැල් කිහිපයක් අපේක්ෂා කෙරේ. තෙත් කාලගුණ තත්ත්වයන් ඇතිවිය හැකි ලෙස අපේක්ෂිත පළාත් සහ දිස්ත්රික්ක අතර:
- බස්නාහිර පළාත
- සබරගමුව පළාත
- වයඹ පළාත
- මහනුවර දිස්ත්රික්කය
- නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කය
- ගාල්ල දිස්ත්රික්කය
- මාතර දිස්ත්රික්කය
ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකිය
කාලගුණ විද්යා අධිකාරිය පෙන්වා දී ඇත්තේ, එම ප්රදේශ කිහිපයක වැසි ගිගුරුම් සහිත වැසි බවට පත්විය හැකි බවයි. විශේෂයෙන් එළිමහන් ක්රියාකාරකම්වල නිරත වන හෝ උච්ච වේලාවන්හිදී ගමන් ගන්නා ජනතාව අවධානයෙන් සිටිය යුතු බව ඒ අනුව අවධාරණය කෙරේ.
බලපෑමට ලක්වන ප්රදේශවල පදිංචිකරුවන්ට කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කරන නවතම දැනුම්දීම් අඛණ්ඩව පිළිපදිමින්, දැඩි වර්ෂාපතනයකට පෙර අවශ්ය ආරක්ෂිත පියවර ගන්නා ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.