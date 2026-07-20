Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව බස්නාහිර, සබරගමුව සහ වයඹ පළාත්වලට පුළුල් වර්ෂාපතනයක් පිළිබඳ අනතුරු අඟවයි

20 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව බස්නාහිර, සබරගමුව සහ වයඹ පළාත්වලට පුළුල් වර්ෂාපතනයක් පිළිබඳ අනතුරු අඟවයි

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව 2026 ජූලි 20 වැනි දිනය සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය නිකුත් කරමින්, පළාත් කිහිපයක සහ දිස්ත්‍රික්කවල පදිංචිකරුවන්ට දවස පුරා වැසි රැල් කිහිපයකට මුහුණ දීමට සිදු විය හැකි බව අවදානම් කර ඇත.

බලපෑමට ලක්වන ප්‍රදේශ

සඳුදා පෙරවරු 5.30 ට නිකුත් කරන ලද නිවේදනයට අනුව, දිවයිනේ පුළුල් ප්‍රදේශ හරහා වැසි රැල් කිහිපයක් අපේක්ෂා කෙරේ. තෙත් කාලගුණ තත්ත්වයන් ඇතිවිය හැකි ලෙස අපේක්ෂිත පළාත් සහ දිස්ත්‍රික්ක අතර:

  • බස්නාහිර පළාත
  • සබරගමුව පළාත
  • වයඹ පළාත
  • මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය
  • නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය
  • ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය
  • මාතර දිස්ත්‍රික්කය

ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකිය

කාලගුණ විද්‍යා අධිකාරිය පෙන්වා දී ඇත්තේ, එම ප්‍රදේශ කිහිපයක වැසි ගිගුරුම් සහිත වැසි බවට පත්විය හැකි බවයි. විශේෂයෙන් එළිමහන් ක්‍රියාකාරකම්වල නිරත වන හෝ උච්ච වේලාවන්හිදී ගමන් ගන්නා ජනතාව අවධානයෙන් සිටිය යුතු බව ඒ අනුව අවධාරණය කෙරේ.

බලපෑමට ලක්වන ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන්ට කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කරන නවතම දැනුම්දීම් අඛණ්ඩව පිළිපදිමින්, දැඩි වර්ෂාපතනයකට පෙර අවශ්‍ය ආරක්ෂිත පියවර ගන්නා ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සෙල්ෆියක් ගනිමින් දුම්රියෙන් වැටී ශ්‍රී ලංකාවේ තුර්කි සංචාරකයෙකු බරපතල තත්ත්වයට Sinhala

සෙල්ෆියක් ගනිමින් දුම්රියෙන් වැටී ශ්‍රී ලංකාවේ තුර්කි සංචාරකයෙකු බරපතල තත්ත්වයට

ශ්‍රී ලංකාවේ දිවයන දුම්රියකින් සෙල්ෆියක් ගැනීමට තැත් කිරීමේදී වැටී තුර්කි සංචාරකයෙකු බරපතල තුවාල ලබා ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ. රටේ දර්ශනීය දුම්රිය මාර්ගවල…

20 Jul 2026 Discuss
හෙට සිට ශ්‍රී ලංකාව පුරා බිත්තර මිල ඉහළ යෑමට නියමිතයි Sinhala

හෙට සිට ශ්‍රී ලංකාව පුරා බිත්තර මිල ඉහළ යෑමට නියමිතයි

ශ්‍රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන් හෙට දිනයේ සිට බිත්තර මිල ඉහළ යෑම සඳහා සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, දිනෙන් දින ඉහළ යන ජීවන වියදම හමුවේ දැනටමත් පීඩාවට පත් ගෘහස්ථ අයවැය මත…

20 Jul 2026 Discuss
නියාමකයින් නවීන අවදානම් පදනම් කළ ප්‍රවේශයක් සඳහා තල්ලු කරද්දී යල් පැන ගිය ණය ලබාදීමේ පිළිවෙත් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලාංකික බැංකු දැඩි විවේචනයට ලක්වේ Sinhala

නියාමකයින් නවීන අවදානම් පදනම් කළ ප්‍රවේශයක් සඳහා තල්ලු කරද්දී යල් පැන ගිය ණය ලබාදීමේ පිළිවෙත් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලාංකික බැංකු දැඩි විවේචනයට ලක්වේ

ශ්‍රී ලාංකික බැංකු සිය සාම්ප්‍රදායික ඇපකර පදනම් කළ ණය ලබාදීමේ පිළිවෙත් මත දිගින් දිගටම රඳා පැවතීම හේතුවෙන් දැඩි විවේචනයට ලක්වෙමින් සිටින අතර, මූල්‍ය නියාමකයින්…

20 Jul 2026 Discuss