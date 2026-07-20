හිටපු ඉන්දීය යට-19 තරුව මංජොත් කල්රා ලංකා ප්රිමියර් ලීග් අල්ලස් විමර්ශනයකට සම්බන්ධව අත්අඩංගුවට
2018 ICC යට-19 ලෝක කුසලාන අවසන් මහ තරගයේදී ශතකයක් රැස් කර ඉන්දියාවට ශූරතාව ගෙන දීමෙන් ක්රිකට් ලෝකය යොමු කරගත් හිටපු ඉන්දීය යට-19 ක්රිකට් ක්රීඩක මංජොත් කල්රා, ලංකා ප්රිමියර් ලීගය (LPL) හා සම්බන්ධ අල්ලස් විමර්ශනයකට සම්බන්ධව අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, එය ඔහුගේ ගෞරවාන්විත ජීවිතයේ ඛේදනීය පිරිහීමක් ලෙස සැලකේ.
මතභේදයන්ගෙන් යටපත් වූ බලාපොරොත්තු සහගත වෘත්තීය ජීවිතයක්
2018 ICC යට-19 ලෝක කුසලාන අවසන් මහ තරගයේදී ජය දායක ශතකයක් රැස් කළ කල්රා, ඒ හරහා ජාත්යන්තර ප්රසිද්ධිය උසුලා ගත්තේය. එහෙත් ඒ දීප්තිමත් ආරම්භය හමුවේ පවා ඔහුගේ ජ්යේෂ්ඨ ක්රිකට් ජීවිතය කිසිදා නොපිපී ගිය අතර, දැන් ඔහු බරපතල දූෂණ විමර්ශනයක කේන්ද්රීය චරිතය බවට පත්ව සිටී.
ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛ ට්වෙන්ටි-20 කලාපීය තරගාවලිය වන ලංකා ප්රිමියර් ලීගය වටා ඇති කැකෑරෙන කල්ලියාම් චෝදනා සම්බන්ධ විමර්ශනයේ කොටසක් ලෙස බලධාරීන් විසින් කල්රා අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. ලෝකයේ නොයෙකුත් රටවල ක්රීඩකයන් ආකර්ෂණය කරගන්නා LPL, ගෝලීය ක්රිකට් දිනදර්ශනයේ වැදගත් තරගාවලියක් ලෙස වර්ධනය වී ඇත.
විමර්ශනයේ විස්තර
චෝදනාවන්හි සම්පූර්ණ විස්තර තවමත් නිල වශයෙන් තහවුරු වී නොතිබුණද, තරගාවලිය හා සම්බන්ධ ක්රීඩකයන් ඇතුළු කළ දූෂිත ප්රවේශයන් හරහා තරගවල ප්රතිඵල කෙරෙහි බලපෑම් කිරීමට කළ කැකෑරෙන උත්සාහයන් පිළිබඳ විමර්ශකයන් විමර්ශනය කරමින් සිටිති.
මෙම අත්අඩංගුව, ක්රිකට් පාලක ජාත්යන්තර ආයතනය වන ICC හි දූෂණ විරෝධී ඒකකය දිගු කලක් සිට සටන් කරන ගැටලුවක් ලෙස, කලාපීය ට්වෙන්ටි-20 තරගාවලිවල දූෂිත ක්රියාකාරකම්වලට ගොදුරු වීමේ අඛණ්ඩ අවදානම නැවත ඉස්මතු කරයි.
ශ්රී ලංකා ක්රිකට්හිට ඇති ඇඟවීම්
ශ්රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, දේශීය ක්රිකට්හි නැවත උනන්දුව ජනිත කිරීමේ සහ දිවයිනේ ක්රීඩාවට විදේශ ආයෝජන ආකර්ෂණය කිරීමේ ප්රධාන මෙවලමක් ලෙස ස්ථානගත කර ඇති LPL හි අඛණ්ඩතාව රැකගැනීම සම්බන්ධව මෙම සිදුවීම නව ශංකාවන් මතු කරයි.
- ලංකා ප්රිමියර් ලීගය ආරම්භ වූ දා සිට ක්රිකට් ක්රීඩා කරන බහු රාශී රටවල ජාත්යන්තර තරු ක්රීඩකයන් ආකර්ෂණය කරගෙන ඇත.
- තරගාවලියට සහභාගී වන සියලු ක්රීඩකයන් සහ නිලධාරීන්ට දූෂණ විරෝධී ප්රොටොකෝල අනිවාර්ය වේ.
- ශ්රී ලංකා ක්රිකට් සහ ICC දූෂණ විරෝධී ඒකකය විමර්ශනයේ ප්රතිඵලය සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මෙම නඩුව LPL සහ අනෙකුත් කලාපීය T20 තරගාවලිවලට සහභාගී වන ක්රීඩකයන් සඳහා දඩ බිම් ක්රියාවලීන් දැඩි කිරීමට සහ දූෂණ විරෝධී අධ්යාපනය ශක්තිමත් කිරීමට ඉල්ලීම් ජනනය කිරීමට ඉඩ ඇත.
කල්රාගේ අත්අඩංගුව, අතීත ජයග්රහණ කොතරම් ඉහළ වුවත්, කිසිදු ක්රීඩකයෙකු දූෂණ විරෝධී බලධාරීන්ගේ ක්රියාන්විතයෙන් ගැලවිය නොහැකි බව පැහැදිලිව මතක් කර දෙයි.
ශ්රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව පුරා ක්රිකට් රසිකයන් සහ නිලධාරීන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරන අතරතුර, ඉදිරි දිනවල විමර්ශනයේ තවත් දියුණුවීම් අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.