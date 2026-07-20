Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හෝමුස් සමුද්‍රාශ්‍රය ආතති උද්ධමනය සමගින් කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ පහතට

20 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හෝමුස් සමුද්‍රාශ්‍රය ආතති උද්ධමනය සමගින් කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ පහතට

ඉහළ යන භූ දේශපාලනික පීඩනයන් මධ්‍යේ වෙළඳපොළ සිතුවිලි දුර්වල වේ

හෝමුස් සමුද්‍රාශ්‍රයේ ඉහළ යන ආතතීන් ආයෝජක විශ්වාසය මත සෙවනැල්ලක් සිදු කරද්දී, ගෝලීය වෙළඳ මාර්ගවල වර්ධනය වන අවිනිශ්චිතතාව මධ්‍යේ වෙළඳපොළ සහභාගිකයන් සූක්ෂ්ම ඉරියව්වක් අනුගමනය කරමින් කොළඹ කොටස් හුවමාරුව පහළ දිශාවට ගමන් කළේය.

වෙළඳ ක්‍රියාකාරකම් බොරු තුළ මංකොල්ලය සිතුවිල්ල පිළිබිඹු කළ අතර, සැසිය තුළ මුළු පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 325ක් ලෙස සටහන් විය. විදේශීය භූ දේශපාලනික සිදුවීම් නැගෙනහිර වෙළඳපොළ හැඟීම මත බලපෑම් කරද්දී, සිල්ලර සහ ආයතනික ආයෝජකයන් අතර ද්විත්වයේම පැහැසිල්ල මෙම ඉලක්කම් ඉස්මතු කළේය.

හෝමුස් ආතතීන් ගෝලීය වෙළඳපොළ කාංසාවට එකතු වේ

ගෝලීය තෙල් නැව් ප්‍රවාහනය සඳහා තීරණාත්මක ස්ථානයක් වන හෝමුස් සමුද්‍රාශ්‍රය ඉහළ යන භූ දේශපාලනික ගැටුම්වල කේන්ද්‍රයේ පිහිටා ඇති අතර, ලොව පුරා මූල්‍ය වෙළඳපොළ හරහා කනස්සල්ලේ රැළි ප්‍රේෂණය කරයි. ඉන්ධන ආනයන මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින ශ්‍රී ලංකාව, කලාපය හා සම්බන්ධ තෙල් සැපයුම් දාමයේ ඕනෑම බාධාවකට විශේෂයෙන් අවදානමට ලක් වේ.

විශ්ලේෂකයන් සඳහන් කරන්නේ, එම ප්‍රදේශයේ දිගු කාලීන ආතතීන් ගෝලීය ඉස්කුරුප්පු තෙල් මිල ඉහළ නැංවිය හැකි අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ ආනයන බිල සහ රටේ අස්ථිර විදේශ විනිමය තත්ත්වය මත අමතර පීඩනයක් ඇති කළ හැකි බවයි — දේශීය කොටස් සඳහා ආශාව මැඩ පැවැත්වීමට නැඹුරු සාධක ලෙස.

දේශීය ආයෝජකයන්ට මෙයින් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද

  • තෙල් මිල තවදුරටත් ඉහළ ගියහොත් කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ශක්ති-සංවේදී අංශ අඛණ්ඩ සූක්ෂ්ම විභාගයකට ලක් විය හැකිය.
  • ඉහළ ආනයන පිරිවැයෙන් සිදු විය හැකි රුපියල් දුර්වල වීම ආයෝජක ප්‍රතිලාභ තවදුරටත් ඛාදනය කළ හැකිය.
  • කලාපීය භූ දේශපාලනය සහ දේශීය ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය යන දෙකෙන්ම පැහැදිලි සංඥා ලැබෙන තෙක් ප්‍රවේශමෙන් කටයුතු කරන ලෙස වෙළඳපොළ නිරීක්ෂකයන් උපදෙස් ලබා දෙති.

මෙම නවතම පහත වැටීම, රට තම පුළුල් ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම දිගටම කරගෙන යද්දීත්, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාග්ධන වෙළඳපොළ ගෝලීය සිදුවීම් සමඟ කෙතරම් ගැඹුරු ලෙස අන්තර් සම්බන්ධ වී ඇත්ද යන්නෙහි මතක් කිරීමක් ලෙස සේවය කරයි. ආයෝජකයන් සහ විශ්ලේෂකයන් ඉදිරි සැසිවල දී ගල්ෆ් කලාපයේ සිදුවීම් දෙස සමීපව නෙත් යොමු කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මත්පැන් සමාගම්වලින් නොගෙවූ බදු අය කර ගැනීමට නීතිපතිවරයා නීතිමය පියවර ගනී Sinhala

මත්පැන් සමාගම්වලින් නොගෙවූ බදු අය කර ගැනීමට නීතිපතිවරයා නීතිමය පියවර ගනී

මත්පැන් සමාගම් විසින් නොගෙවූ බදු 滞納 හේතුවෙන් ඒවාට එරෙහිව නීතිමය කටයුතු ආරම්භ කිරීම සඳහා විධිමත් පියවර ගෙන ඇති බව නීතිපතිවරයා අද (20) ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දැනුවත්…

20 Jul 2026 Discuss
ගුරුවරයාගේ රථය ගිනිතැබීමේ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් කොතලාවල විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයාට චෝදනා නැතැයි පාසල පැහැදිලි කරයි Sinhala

ගුරුවරයාගේ රථය ගිනිතැබීමේ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් කොතලාවල විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයාට චෝදනා නැතැයි පාසල පැහැදිලි කරයි

සර් ජෝන් කොතලාවල විද්‍යාලයේ පිළිවෙළ ශිෂ්‍යයන්ගේ සංගමය තහවුරු කර ඇත්තේ, ගුරුවරයකුගේ වාහනයට ගිනිතැබීමේ සිදුවීමකට සම්බන්ධ ශිෂ්‍යයෙකුට එරෙහිව කිසිදු චෝදනාවක් ගොනු…

20 Jul 2026 Discuss
උත්තරීතර අධිකරණ විශ්‍රාම වයස වෙනස් කිරීම එක් පක්ෂ පාලනයකට මඟ පාදයි - සජිත්ගේ අනතුරු ඇඟවීම Sinhala

උත්තරීතර අධිකරණ විශ්‍රාම වයස වෙනස් කිරීම එක් පක්ෂ පාලනයකට මඟ පාදයි - සජිත්ගේ අනතුරු ඇඟවීම

සුප්‍රීම් කෝට් විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමේ රජයේ යෝජනාව පිළිබඳව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් සිදු කරමින්, එම පියවර ශ්‍රී…

20 Jul 2026 Discuss