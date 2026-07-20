Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ස්පාඤ්ඤය සමඟ උණුසුම් ගැටුමකින් පසු අර්ජන්ටිනාව ලෝක කුසලානයෙන් ඉවත් වීමත් සමඟ පොර බිමක් බවට පත් වෙයි

20 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ස්පාඤ්ඤය සමඟ උණුසුම් ගැටුමකින් පසු අර්ජන්ටිනාව ලෝක කුසලානයෙන් ඉවත් වීමත් සමඟ පොර බිමක් බවට පත් වෙයි

2026 FIFA ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේදී ස්පාඤ්ඤයට 1-0 ක් ලෙස පරාජය වීමෙන් පසු දකුණු ඇමරිකානු රටේ ක්‍රීඩකයින් ස්පාඤ්ඤ ක්‍රීඩකයින් සමඟ සිදු කළ ශාරීරික ගැටුම් රහස්‍ය දෘශ්‍ය සටහන් හෙළිදරව් වීමත් සමඟ අර්ජන්ටිනාවේ ලෝක කුසලාන ගමන කැළඹිලිසහගත හා මතභේදාත්මක ලෙස අවසන් විය.

අවසන් විනිසුරු බෙරය වැයීමෙන් පසු අවලස්සන දර්ශන

සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා හරහා බහුලව ව්‍යාප්ත වූ එම දෘශ්‍ය සටහන්, තරඟය අවසන් වීමෙන් පසු ක්‍රීඩකයින් දෙපිරිස අතර ඇති වූ ආරවුල් හෙළිකරමින්, මූලික තරඟෝත්තර වාර්තාකරණයේදී බොහෝ දුරට නොදකින ලද අවුල් සහගත මොහොත් සටහන් කර ගෙන ඇත.

මෙම සිදුවීම පාපන්දු රසිකයින් සහ විශේෂඥයින් අතර පුළුල් හෙළාදැකීමට ලක් වී ඇති අතර, බොහෝ දෙනෙක් සම්බන්ධ වූවන්ට එරෙහිව FIFA ක්ෂණික විනය පියවර ගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටිති. මෙම දර්ශන තරඟාවලියේ ආත්මයට සම්පූර්ණ පටහැනි වන අතර, ඉතා අපේක්ෂිත ලෝක කුසලාන තරඟයක් ලෙස සැලකූ මෙම ක්‍රීඩාව කෙරෙහි අඳුරු සෙවනැල්ලක් හෙළා ඇත.

ශූරතා රකිනා කණ්ඩායමේ තත්ත්වය තිබියදීත් අර්ජන්ටිනාව ඉවත් කෙරෙයි

ලෝක කුසලානයේ ශූරතාව රකිනා කණ්ඩායම ස්පාඤ්ඤයට 1-0 ක් ලෙස පරාජය වීමෙන් 2026 තරඟාවලියෙන් ඉවත් කෙරුණු අතර, එම ප්‍රතිඵලය ඔවුන්ගේ ශූරතා ආරක්ෂා කිරීමේ ගමනට කලින් අවසානයක් ගෙනාවේය. පරාජය පමණක් වූවත් අර්ජන්ටිනා කඳවුරට දැඩි පහරක් වූ නමුත්, සමහර ක්‍රීඩකයින්ගේ තරඟෝත්තර හැසිරීම ඔවුන්ගේ ඉවත් වීමට වඩාත් හානිකර මානයක් එක් කර ඇත.

FIFA විමර්ශනයක් අපේක්ෂා කෙරෙයි

ලෝක පාපන්දු පාලන සංවිධානය වන FIFA, දෘශ්‍ය සටහන් නිකුත් වීමෙන් පසු මෙම සිදුවීම සම්බන්ධ නිල විමර්ශනයක් ආරම්භ කරනු ඇතැයි බහුලව අපේක්ෂා කෙරේ. සොයාගැනීම් මත පදනම්ව, ආක්‍රමණශීලී බව හඳුනාගත් අයට තහනම් හෝ අනෙකුත් දඬුවම් පනවා ගැනීමෙන් ඔවුන්ගේ අනාගත ජාත්‍යන්තර තරඟාවලිවලට සහභාගිත්වයට බලපෑ හැකිය.

ප්‍රකාශනය කරන විට, අර්ජන්ටිනා පාපන්දු සංගමය හෝ FIFA විසින් දෘශ්‍ය සටහන් සම්බන්ධ නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොතිබූ අතර, විනය ක්‍රියාමාර්ග ආරම්භ කර ඇත්දැයිද තහවුරු කර නොතිබිණ.

ලබා ගත හැකි සාක්ෂි සමාලෝචනය කරමින් සුදුසු ක්‍රියාමාර්ග තීරණය කිරීමට බලධාරීන් කටයුතු කරන විට, ඉදිරි දිනවල මෙම සිදුවීම පාපන්දු ප්‍රධාන මාතෘකා ආධිපත්‍යය කරගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලාංකික මැණික් විද්‍යාඥයෙකු විසින් ලොව බලගත්ම මැණික් විශ්ලේෂණ අන්වීක්ෂයන්ගෙන් එකක් නිර්මාණය කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික මැණික් විද්‍යාඥයෙකු විසින් ලොව බලගත්ම මැණික් විශ්ලේෂණ අන්වීක්ෂයන්ගෙන් එකක් නිර්මාණය කරයි

මැණික් විද්‍යාවේ විප්ලවකාරී ජයග්‍රහණයක් ශ්‍රී ලාංකික මැණික් විද්‍යාඥයෙකු විසින් අද දක්වා නිර්මාණය කරන ලද මැණික් විශ්ලේෂණ අන්වීක්ෂයන් අතරින් ඉතාමත් බලගත් එකක්…

20 Jul 2026 Discuss
අසිරි සර්ජිකල් රෝහල ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු රොබෝ-සහාය සැත්කම් ඉතිහාසයට එක් කරයි Sinhala

අසිරි සර්ජිකල් රෝහල ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු රොබෝ-සහාය සැත්කම් ඉතිහාසයට එක් කරයි

ශ්‍රී ලාංකික සෞඛ්‍ය සේවයේ ඓතිහාසික මොහොතක් අසිරි සර්ජිකල් රෝහල විසින් රටේ ප්‍රථම රොබෝ-සහාය සැත්කම සාර්ථකව සිදු කිරීමත් සමඟ, ශ්‍රී ලංකාව වෛද්‍ය තාක්ෂණයේ නව…

20 Jul 2026 Discuss
හෝර්මුස් සමුද්‍ර සන්ධිය ඇතිකළ ආතතිය කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ අස්ථාවර කරයි Sinhala

හෝර්මුස් සමුද්‍ර සන්ධිය ඇතිකළ ආතතිය කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ අස්ථාවර කරයි

හෝර්මුස් සමුද්‍ර සන්ධිය කේන්ද්‍ර කරගත් භූ දේශපාලනික ආතතීන් උත්සන්න වීම ආයෝජකයන් කලබලයට පත් කරමින්, කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ (CSE) කොටස් මිල අවමුඛී ප්‍රවණතාවකට ඇද…

20 Jul 2026 Discuss