Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව T20 ලෝක කුසලාන 2026 හි ඕමානයට එරෙහිව දීප්තිමත් දස්කම් දක්වයි

19 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව T20 ලෝක කුසලාන 2026 හි ඕමානයට එරෙහිව දීප්තිමත් දස්කම් දක්වයි

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕමානය අතර පැවති පිරිමි T20 ලෝක කුසලාන 2026 තරඟය දැඩි උනන්දුවෙන් නරඹන ලද මුහුණුවරක් ගත් අතර, දිවයිනේ ක්‍රිකට් රසිකයන් ඉහළ අවදානමෙන් යුත් මෙම තරඟාවලියේදී තම කණ්ඩායමට සහය දැක්වීමට රූපවාහිනී තිරය ඉදිරිපිට එක් රැස් විය.

මෙම තරඟය, ලොව පුරා ක්‍රිකට් රසිකයන්ගේ අවධානය ආකර්ෂණය කරගනිමින් ක්‍රීඩාවේ කෙටිම ජාත්‍යන්තර ආකෘතිය කෙරෙහි අලුත් උද්‍යෝගයක් ඇති කළ T20 ලෝක කුසලාන 2026 ව්‍යාපාරයේ කොටසක් ලෙස පැවැත්විණ.

මෙම තරඟයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ පෙනී සිටීම, ජාතික කණ්ඩායම ලෝක වේදිකාවේ තම ශක්තිය තහවුරු කිරීමට දිගින් දිගටම ගන්නා උත්සාහය නියෝජනය කරයි; කණ්ඩායම තරඟාවලිය හරහා ජවය ගොඩනගා ගනිමින් තරඟාවලියේ ගැඹුරට ඉදිරියට යාමට බලාපොරොත්තු වෙයි.

සහායක ක්‍රිකට් කවයන් තුළ ක්‍රමයෙන් කීර්තිය ඉහළ නංවාගත් කණ්ඩායමක් වන ඕමානය, ක්‍රිකට්හි සාම්ප්‍රදායික බලවතුන්ට ඔබ්බෙන් ජාතීන් වෙත Twenty20 ක්‍රිකට්හි පුළුල් වන ව්‍යාප්තිය පිළිබිඹු කරමින් තරඟකාරී තරඟයක් ලෙස අපේක්ෂා කෙරුණු මෙම මුහුණුවරේ ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම විය.

T20 ලෝක කුසලාන 2026 සැලකිය යුතු ගෝලීය අවධානයක් ලබාගෙන ඇති අතර, විවිධ ජාතීන් රැසක් සහභාගී වන තරඟ, ක්‍රිකට්හි පුළුල් වන ජාත්‍යන්තර පිය සටහන අවධාරණය කරයි. ශ්‍රී ලංකාව සඳහා, කණ්ඩායම කණ්ඩායම් අදියරේ අභියෝග මැදිනුත් සෑම ලකුණක්ම සහ සෑම ක්‍රීඩා දස්කමක්ම සැලකිය යුතු බරක් දරයි.

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕමානය අතර තරඟය සජීවීව නැරඹීමට නොහැකි වූ රසිකයන් සඳහා සම්පූර්ණ තරඟ හැඳින්වීම් ලබා ගත හැකි කර ඇති අතර, එමඟින් ආධාරකරුවන්ට එම තරඟයේ ප්‍රධාන අවස්ථා නැවත රස විඳීමට හැකියාව ලැබේ.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රේමීන් ජාතික කණ්ඩායම T20 ලෝක කුසලානයේ මෙම සංස්කරණයේ ගැඹුරු ගමනක් ලුහුබඳිමින් ඉදිරි තරඟ කරා ශක්තිමත් ක්‍රීඩා රටාවක් රැගෙන යනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ගාලු මුවදොර පිටියේදී FIFA ලෝක කුසලාන 2026 අවසන් මහ තරගය නොමිලේ රැලියකදී ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රදර්ශනය කෙරේ Sinhala

ගාලු මුවදොර පිටියේදී FIFA ලෝක කුසලාන 2026 අවසන් මහ තරගය නොමිලේ රැලියකදී ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රදර්ශනය කෙරේ

FIFA ලෝක කුසලාන 2026 අවසන් මහ තරගය කොළඹ පිහිටි සුප්‍රසිද්ධ ගාලු මුවදොර පිටියේදී නොමිලේ ප්‍රසිද්ධ ප්‍රදර්ශනයක් ලෙස පෙන්වීමට නිවේදනය කර ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාව පුරා…

19 Jul 2026 Discuss
වයස අවුරුදු 20ක් වූ ශ්‍රී ලාංකික චිත්‍රපට නිර්මාතෘ ජොෂුආ අලෙයිලිමා 'Missing Threads' චිත්‍රපටය මගින් හොලිවුඩ් ඉතිහාසයට එක්වෙයි Sinhala

වයස අවුරුදු 20ක් වූ ශ්‍රී ලාංකික චිත්‍රපට නිර්මාතෘ ජොෂුආ අලෙයිලිමා 'Missing Threads' චිත්‍රපටය මගින් හොලිවුඩ් ඉතිහාසයට එක්වෙයි

තරුණ ශ්‍රී ලාංකික චිත්‍රපට නිර්මාතෘවරයෙකු විනෝදාස්වාද කර්මාන්තයේ ඉතිහාසය තුළ නව පිටුවක් රචනා කරමින් සිටී. ඇමරිකානු ප්‍රේක්ෂකයන් ප්‍රධාන ඉලක්කය ලෙස ගෙන ශ්‍රී…

19 Jul 2026 Discuss
ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව බදු වංචා සිදුරු වසා දැමීමට ද්විත්ව බදු ගිවිසුම තර කරයි Sinhala

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව බදු වංචා සිදුරු වසා දැමීමට ද්විත්ව බදු ගිවිසුම තර කරයි

ඉන්දියාව සිය ශ්‍රී ලංකා ද්විත්ව බදු වළක්වාගැනීමේ ගිවිසුම (DTAA) ශක්තිමත් කිරීමට පියවර ගෙන ඇති අතර, දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පවතින සිදුරු වසා දැමීම අරමුණු කරගත්…

19 Jul 2026 Discuss