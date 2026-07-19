ශ්රී ලංකාවේ නීතිඥ ප්රජාව ප්රජාතන්ත්රවාදය හා අධිකරණ නිදහස රැකගැනීමට එක්සත් වෙයි
ශ්රී ලංකාවේ නීතිඥ වෘත්තිකයන් රටේ ප්රජාතන්ත්රවාදී පදනම්වලට ක්රමයෙන් එල්ල වෙමින් පවතින තර්ජන පිළිබඳව අනතුරු ඇඟවීමට ඉදිරිපත් ව සිටින අතර, අධිකරණ නිදහස හා නීතියේ ආධිපත්යය ඛාදනය කරන බව නීතිඥයන් අවධාරණය කරන වත්මන් රජයේ පියවරයන්ට එරෙහිව සම්බන්ධීකෘත ව්යාපාරයක් දියත් කර තිබේ.
BASL පෙරමුණට පැමිණේ
ශ්රී ලංකා බාර් සංගමය (BASL) මෙම ප්රතිරෝධයේ ප්රමුඛ හඬ බවට පත්ව, රාජ්යය ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලනයේ යටිතල ව්යූහය ශක්තිමත් කරන ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා මූලධර්ම රැකගැනීමේ කාර්යයෙහි මුදුනට නැඟ සිටී. සංවිධානයේ මෙම ක්රියාශීලි ව්යාපාරය ශ්රී ලාංකීය සිවිල් සමාජ ජීවිතයේ ඓතිහාසික අවස්ථාවක් නිරූපණය කරයි; රටේ ප්රමුඛතම නීතී සංවිධානය දැන් විනිශ්චය මන්දිරවලින් ඔබ්බට ගොස් පොදු උපදේශනයේ පුළුල් රඟහලට ප්රවේශ වෙමින් සිටී.
දිවයිනේ සෑම දිශාවකිනුම් නීතිඥ වෘත්තිකයන් BASL ව්යාපාරය පිටුපස එක්රාශි ව සිටින අතර, නීතිය හා පාලනය පිළිබඳ කරුණු වලදී සැලකිය යුතු සදාචාරාත්මක අධිකාරයක් දරන ඔවුන්ගේ විශේෂ හා ඒකාබද්ධ ප්රතිචාරය මෙයින් ඉස්මතු වෙයි.
ආයතනවලට තීරණාත්මක මොහොතක්
සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම්, විපක්ෂ දේශපාලනඥයන් හා නීති නිරීක්ෂකයන් අතර ආයතනික අඛණ්ඩතාව පිළිබඳ ශංකාවන් ඉහළ යමින් තිබෙන කාලයකදී මෙම ව්යාපාරය ක්රියාත්මක වෙයි. මෙහි හරය ගිලා බැසිය හැකි ඕනෑම ප්රජාතන්ත්රවාදයක ශිලා පාදකය වන හා ශ්රී ලාංකීය ජනතාව බලය වගකිවයුතු කිරීමට ඓතිහාසිකව විශ්වාසය තබා ඇති ආරක්ෂක කොන්දේසිය වන අධිකරණ නිදහසට එරෙහිව යැයි සිතෙන තර්ජනයයි.
බලය පරික්ෂා කිරීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද ආයතන ම බලපීම්වලට ලක් වන විට, ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාව නියම කරන සීමා බලයේ සිටින්නන්ට මතක් කිරීමට BASL වැනි සංවිධානවලට ඉදිරිපත් වීමේ වගකීම පැමිණේ.
ශ්රී ලාංකිකයන්ට මේ වැදගත් වන්නේ ඇයි
සාමාන්ය පුරවැසියන් සඳහා ප්රජාතන්ත්රවාදී ආයතනවල සෞඛ්ය සම්පන්නභාවය වියුක්ත කරුණක් නොවේ. ස්වාධීන අධිකරණයක් තහවුරු කරන්නේ කවරෙකු දේශපාලන බලය දරන්නේ දැ'යි නොතකා පුද්ගල අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා වන බවයි. එම නිදහස අකාර්යක්ෂම වූ කල, ඊට අනුගත වන ප්රතිවිපාකයන් සමාජයේ සෑම ස්ථරයකටම දිව යයි — ධාර්මික නීතිමය ආරක්ෂාව ලැබීමේ හැකියාවේ සිට මූලික නිදහස් රැකගැනීම දක්වාම.
- අධිකරණ නිදහස යනු ස්වේච්ඡා රාජ්ය ක්රියාවලින් පුරවැසියන් ආරක්ෂා කරන ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා සහතිකයකි.
- ශක්තිමත් නීතිඥ වෘත්තිකාංගයක් විධායකයේ අතිරික්ත බලය කෙරෙහි ක්රියාකාරී නිවාරණ ශක්තියක් ලෙස ක්රියා කරයි.
- BASL ක්රියාමාර්ගය, වත්මන් දේශපාලන වාතාවරණය පිළිබඳ වෘත්තීය හා සිවිල් සමාජ කවයන් තුළ ඉහළ යන නොසන්සුන්භාවයේ ප්රකාශනයකි.
සහය ලැබිය යුතු අරගලයක්
ප්රජාතන්ත්රවාදී සම්මතයන් ඉක්මවා යාමක් ලෙස BASL සලකන දෙයට එරෙහිව නිර්භීතව ඉදිරිපත් වීමේ ඔවුන්ගේ කැමැත්ත පිළිගැනීමටත් පුළුල් ජනාධාරයකටත් සුදුස්සකි. ප්රජාතන්ත්රවාදයන් රැකෙන්නේ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාවෙන් පමණක් නොවේ — පදනම් කෙඳිරිගාන විට හඬ නැඟීමට ඉදිරිපත් වන ක්රියාශීලි රකින්නන් ඒවාට අවශ්ය වෙයි. ශ්රී ලංකාවේ නීතිඥ ප්රජාව හරියටම ඒ භූමිකාවට සූදානම් ව සිටින බවක් පෙනී යයි.
ව්යාපාරය වේගයෙන් ඉදිරියට ගෙන යන විට, රජය ප්රතිචාර දක්වන ආකාරය හා රටේ නීතිඥ ප්රජාව ගෙනා ඒ බලපෑම ශ්රී ලංකාව ඇගේ ජනතාව සාධාරණ ලෙස ලැබිය යුතු ප්රජාතන්ත්රවාදී මාර්ගයට නැවත යොමු කිරීමට ප්රමාණවත් වේද යන්න කෙරෙහි සැමගේ ඇස් යොමු වී ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.