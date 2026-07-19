ඉන්දියාවේ ශ්රී ලංකා තානාපති සමෘද්ධිමත් ලංකාව උපාය මාර්ගික වත්කමක් ලෙස සැලකීමට නව දිල්ලියෙන් ඉල්ලයි
ඉන්දියාවේ ශ්රී ලංකා තානාපතිවරයා, පාක් සමුද්ර සන්ධියේ උපාය මාර්ගික වැදගත්කම පිළිගන්නා ලෙසත්, ස්ථාවර හා ආර්ථිකමය වශයෙන් සශ්රීක ශ්රී ලංකාවක් දෙපාර්ශ්වය ආන්තික සැලකිල්ලක් ලෙස නොව වටිනා වත්කමක් ලෙස දකින ලෙසත් නව දිල්ලියෙන් ඉල්ලා සිටිමින්, දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික සම්බන්ධතා ගැඹුරු කිරීමේ නව උත්සාහයක සංඥාව ලබා දී ඇත.
කලාපීය උපාය මාර්ගයේ කේන්ද්රය ලෙස පාක් සමුද්ර සන්ධිය
ශ්රී ලංකාව ඉන්දියාවේ දෙමළ නාඩු ප්රාන්තයෙන් වෙන් කරන, පටු ජලමාර්ගය වන පාක් සමුද්ර සන්ධියේ තීරණාත්මක භූ දේශපාලනික වැදගත්කම තානාපතිවරයා අවධාරණය කළේය. මෙම ජලමාර්ගය දිගු කලක් තිස්සේ දකුණු ආසියාවේ සමුද්රීය වාණිජ්යය සහ කලාපීය ආරක්ෂක සැලැස්ම යන දෙඅංශයෙන්ම ප්රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කර ඇති අතර, ඉන්දීය සාගර කලාපයේ ශ්රී ලංකාවේ උපාය මාර්ගික බරපතලකම ඉන්දියාව පූර්ණ ලෙස තේරුම් ගත යුතු බව තහවුරු කිරීමේ කොළඹේ අරමුණ තානාපතිවරයාගේ අදහස් තුළ පිළිබිඹු වේ.
දෙරට අතර ඇති සමීපත්වය හුදෙක් භූගෝලීය යථාර්ථයක් පමණක් නොව, අඛණ්ඩ රාජ්යතාන්ත්රික සහභාගිත්වය සහ එකිනෙකාගේ සශ්රීකත්වය සඳහා අන්යෝන්ය ආයෝජනය ඉල්ලා සිටින පොදු වගකීමක් බව තානාපතිවරයා අවධාරණය කළේය.
ලංකාවේ සාර්ථකත්වය සඳහා ඉන්දියාවෙන් ආයෝජනය ඉල්ලීමක්
තානාපතිවරයාගේ පණිවිඩයේ හරය වූයේ, ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්රකෘතිය සහ දිගුකාලීන වර්ධනය පිළිබඳ ඉන්දීය නායකත්වයේ දෘෂ්ටිකෝණය නැවත සකස් කර ගන්නා ලෙස කරන ලද සෘජු ඉල්ලීමකි. සශ්රීක හා ස්ථාවර ශ්රී ලංකාවක් ඉන්දියාවේ ම උපාය මාර්ගික හා ආර්ථික අවශ්යතා ඉටු කරන බව තානාපතිවරයා තර්ක කළේය; විශේෂයෙන්ම, පසුගිය කිහිප වසර තුළ දිවයිනේ ආර්ථිකය දණ ගස්වූ ඓතිහාසික මූල්ය අර්බුදයෙන් මිදීමට කොළඹ දරන උත්සාහය ඉදිරියේ එය විශේෂ වැදගත්කමක් ගනී.
ස්ථාවර හා ආර්ථිකමය වශයෙන් ශක්තිමත් ශ්රී ලංකාවක් ශ්රී ලාංකිකයන්ට පමණක් යහපත් නොවේ — එය සමස්ත කලාපයටම, ඉතාමත් ආසන්නයෙන් ඉන්දියාවටම, ලැබෙන වත්කමකි.
2022 දී ශ්රී ලංකාව ස්වෛරී ණය පැහැර හැරීමට ලක් වූ අතර, එය නිදහසෙන් පසු රට අත්විඳි දරුණුතම ආර්ථික කඩා වැටීම විය. ශ්රී ලංකාව සක්රියව විදේශ ආයෝජන ආකර්ෂණය කර ගනිමින් ආයතනික විශ්වසනීයත්වය නැවත ගොඩනඟා ගැනීමට ප්රයත්න දරන මෙම අවස්ථාවේ දී තානාපතිවරයාගේ අදහස් ඉදිරිපත් වී ඇත.
ද්විපාර්ශ්වික රාමුව ශක්තිමත් කිරීම
ආර්ථික අර්බුදය මධ්යයේ ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් වැදගත් හවුල්කරුවන් අතර ඉන්දියාව ද වූ අතර, මුදල් හුවමාරු ගිවිසුම්, ණය පහසුකම් සහ මානවීය සහায්ය හරහා සැලකිය යුතු මූල්ය සහාය ලබා දුන්නේය. ශ්රී ලංකාව ප්රකෘතියේ පථය ඔස්සේ ගමන් කරද්දී ඉන්දියාව සිය සහභාගිත්වය තව දුරටත් පවත්වාගෙන ගොස් පුළුල් කිරීමට දිරිමත් කිරීමේ අරමුණින් ඉදිරිපත් වූ තානාපතිවරයාගේ ඉල්ලීම, ගොඩනගා ගත් මෙම පදනම මත ආරෝපිත ලෙස පෙනේ.
දෙරට ගැඹුරු සංස්කෘතික, ඓතිහාසික හා ජනතා මට්ටමේ සබඳතා බෙදා ගන්නා අතර, දෙපාර්ශ්වය ම සංවේදීව හා උපාය මාර්ගික දූරදර්ශිත්වයෙන් සම්බන්ධතාවය කළමනාකරණය කළහොත් එය අතිවිශාල හැකියාවන් දරන බව රාජ්යතාන්ත්රික නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කරති.
ශ්රී ලංකාව ආයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීමට, ආර්ථිකය ප්රතිසංස්කරණය කිරීමට සහ ජනතා විශ්වාසය යළි ස්ථාපිත කිරීමට ක්රියා කරන මෙම මොහොතේ, නව දිල්ලිය වෙත යොමු වූ තානාපතිවරයාගේ පණිවිඩය පැහැදිලිය: දිවයිනේ සාර්ථකත්වයේ කතාව ලියැවෙන දිනේ, සමස්ත කලාපයටම ඉන් ප්රතිලාභ ලැබෙනු ඇත — ඒ ගමනේ කැපවූ හවුල්කරුවෙකු ලෙස සිටීමෙන් ඉන්
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.