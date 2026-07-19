Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඇල්පයින් පාក ශිල්පී ස්විට්සර්ලන්තයේ කඳු ආහාර රසය කොළඹට ගෙනෙයි

19 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඇල්පයින් පාក ශිල්පී ස්විට්සර්ලන්තයේ කඳු ආහාර රසය කොළඹට ගෙනෙයි

යුරෝපයේ වඩාත් ප්‍රතිෂ්ඨාසම්පන්න කඳු නිවාඩු නිකේතනවල ඇල්පයින් ආහාර රන්දෙව් හතරකටත් වැඩි කාලයක් ශිල්පීය ලෙස සකසා ගෙන ආ ප්‍රකට ස්විස් ප්‍රධාන සූපවේදියකු, ශ්‍රී ලාංකික ආහාර ප්‍රේමීන්ට ස්විට්සර්ලන්තයේ ගෞරවාන්විත ආහාර සම්ප්‍රදායවල දුර්ලභ හා අව්‍යාජ රසයක් ලබා දෙමින්, සිය පාන් ශිල්ප ප්‍රාවීණ්යය කොළඹ නගරයේ හදවතට රැගෙන ආ ඇත.

ස්විස් ඇල්පස් කඳුකරයේ දී හැඩගැසුණු වෘත්තීය ජීවිතයක්

ප්‍රධාන සූපවේදී හයින්ස් රූෆිබාක්ගේ පාක ශිල්ප ලෝකයේ ගමන ස්විට්සර්ලන්තයේ වඩාත් ප්‍රකට ගමනාන්ත හරහා ගිය සංචාරයක් මෙන් දිග හැරෙයි. සේන්ට් මොරිට්ස් සහ ග්ස්ටාඩ්හි බැබළෙන ගෝලීය හෝටල් සිට සර්මාට්හි විස්මය ජනක කඳු මුදුන් දක්වා, රූෆිබාක් ඇල්පයින් ආහාර පිසීමේ කලාව සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා අවුරුදු හතළිහකට අධික කාලයක් කැප කළේය — ශතවර්ෂ ගණනාවක ස්විස් ආහාර උරුමය තරම්ම රළු කඳු භූ දර්ශනය මගින් ද හැඩගැසුණු ශාස්ත්‍රයක්.

ඔහුගේ දර්ශනය මූලිකව රඳා පවතින්නේ ස්විස් ඇල්පස් කඳු ජීවිතය නිර්වචනය කරන අමුද්‍රව්‍ය, සම්ප්‍රදාය සහ සෘතු රිද්මය කෙරෙහි ගැඹුරු ගෞරවයක් මත ය — එහිදී ආහාරය හුදෙක් ජීවන පෝෂණයක් නොව, ඒ භූමිය ම පිළිබිඹු කරන දර්පණයකි.

කොළඹ දී පිඟානක් මත ස්විට්සර්ලන්තය

ශ්‍රී ලාංකික අගනුවරට ඇල්පයින් රස හඳුන්වා දෙමින් සූපවේදී රූෆිබාක්ගේ සංචාරය ඉදිරිපත් කරන අතර, කොළඹ රසිකයන්ට දැන් මෙම සුවිශේෂ කඳු ආහාර සෘජුවම අත්විඳීමේ අවස්ථාව ලැබී ඇත. මෙම සිදුවීම දකුණු ආසියාවේ කලාතුරකින් හමුවන ආහාර පිසීමේ රටාවක් දේශීය මේසවලට කෙළින්ම ගෙන ආ අද්විතීය සංස්කෘතික හා ආහාර ශාස්ත්‍රීය හමුවක් නිරූපණය කරයි.

දිවයිනේ තමන්ගේ ම පොහොසත් ආහාර සංස්කෘතියේ තද කුළු බඩු හා නිවර්තන අස්වැන්නට වඩාත් පුරුදු ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රේක්ෂකයන් සඳහා, ස්විස් ඇල්පයින් ආහාරවල නිශ්ශබ්ද අලංකාරය හා හදවත් උණුසුම කළ ගුරුගෙඩි බව සැබවින්ම නව රසාලාභ අත්දැකීමක් ලබා දෙයි.

ආහාර සංස්කෘතීන් දෙකක හමුවීමක්

මෙම සංචාරය, ලෝකයේ ඉහළ මට්ටමේ ජාත්‍යන්තර ආහාර ශාස්ත්‍රීය අත්දැකීම් සඳහා කොළඹ ආහාර ප්‍රජාව තුළ වර්ධනය වෙමින් ඇති ඉල්ලුම ඉස්මතු කරයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ආහාරපාන ක්ෂේත්‍රය මෑත වසරවල සැලකිය යුතු ලෙස ඉදිරියට ගොස් ඇති අතර, දේශීයයන් හා ප්‍රවාසිකයන් දෙදෙනා ම ගෝලීය ව්‍යාප්තියෙන් යුත් සූපවේදීන් ඉදිරිපත් කරන ජාත්‍යන්තර ශ්‍රේෂ්ඨ ආහාර ශාස්ත්‍රය වැළඳ ගැනීම ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙමින් ඇත.

කොළඹ නගරයේ සූපවේදී රූෆිබාක්ගේ සිටීම, ශ්‍රේෂ්ඨ ආහාරය දේශ සීමා ඉක්මවා යන බවත්, ස්විස් ඇල්පස්හි හිමෙන් ආවරණය වූ කඳු මුදුන් හා නිවර්තන දිවයිනක් අතර දුර කොතරම් දුරස්ථ වූව ද, ආහාරය ජනිත වූ ස්ථානවල කතා, භූ දර්ශන හා සම්ප්‍රදාය සිය සමඟ රැගෙන යන බවත් සිහිපත් කරවයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ගාලු මුවදොර පිටියේදී FIFA ලෝක කුසලාන 2026 අවසන් මහ තරගය නොමිලේ රැලියකදී ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රදර්ශනය කෙරේ Sinhala

ගාලු මුවදොර පිටියේදී FIFA ලෝක කුසලාන 2026 අවසන් මහ තරගය නොමිලේ රැලියකදී ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රදර්ශනය කෙරේ

FIFA ලෝක කුසලාන 2026 අවසන් මහ තරගය කොළඹ පිහිටි සුප්‍රසිද්ධ ගාලු මුවදොර පිටියේදී නොමිලේ ප්‍රසිද්ධ ප්‍රදර්ශනයක් ලෙස පෙන්වීමට නිවේදනය කර ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාව පුරා…

19 Jul 2026 Discuss
වයස අවුරුදු 20ක් වූ ශ්‍රී ලාංකික චිත්‍රපට නිර්මාතෘ ජොෂුආ අලෙයිලිමා 'Missing Threads' චිත්‍රපටය මගින් හොලිවුඩ් ඉතිහාසයට එක්වෙයි Sinhala

වයස අවුරුදු 20ක් වූ ශ්‍රී ලාංකික චිත්‍රපට නිර්මාතෘ ජොෂුආ අලෙයිලිමා 'Missing Threads' චිත්‍රපටය මගින් හොලිවුඩ් ඉතිහාසයට එක්වෙයි

තරුණ ශ්‍රී ලාංකික චිත්‍රපට නිර්මාතෘවරයෙකු විනෝදාස්වාද කර්මාන්තයේ ඉතිහාසය තුළ නව පිටුවක් රචනා කරමින් සිටී. ඇමරිකානු ප්‍රේක්ෂකයන් ප්‍රධාන ඉලක්කය ලෙස ගෙන ශ්‍රී…

19 Jul 2026 Discuss
ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව බදු වංචා සිදුරු වසා දැමීමට ද්විත්ව බදු ගිවිසුම තර කරයි Sinhala

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව බදු වංචා සිදුරු වසා දැමීමට ද්විත්ව බදු ගිවිසුම තර කරයි

ඉන්දියාව සිය ශ්‍රී ලංකා ද්විත්ව බදු වළක්වාගැනීමේ ගිවිසුම (DTAA) ශක්තිමත් කිරීමට පියවර ගෙන ඇති අතර, දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පවතින සිදුරු වසා දැමීම අරමුණු කරගත්…

19 Jul 2026 Discuss