Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වයස අවුරුදු 20ක් වූ ශ්‍රී ලාංකික චිත්‍රපට නිර්මාතෘ ජොෂුආ අලෙයිලිමා 'Missing Threads' චිත්‍රපටය මගින් හොලිවුඩ් ඉතිහාසයට එක්වෙයි

19 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වයස අවුරුදු 20ක් වූ ශ්‍රී ලාංකික චිත්‍රපට නිර්මාතෘ ජොෂුආ අලෙයිලිමා 'Missing Threads' චිත්‍රපටය මගින් හොලිවුඩ් ඉතිහාසයට එක්වෙයි

තරුණ ශ්‍රී ලාංකික චිත්‍රපට නිර්මාතෘවරයෙකු විනෝදාස්වාද කර්මාන්තයේ ඉතිහාසය තුළ නව පිටුවක් රචනා කරමින් සිටී. ඇමරිකානු ප්‍රේක්ෂකයන් ප්‍රධාන ඉලක්කය ලෙස ගෙන ශ්‍රී ලාංකික නිෂ්පාදනයක් නිර්මාණය කෙරෙන ප්‍රථම අවස්ථාව ලෙස සැලකෙන Missing Threads යන සුවිශේෂී නිෂ්පාදනයේ නිල වශයෙන් රූගත කිරීම් ආරම්භ වී ඇත.

ශ්‍රී ලාංකික සිනමාවේ ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයක්

වයස අවුරුදු 20ක් පමණක් වූ ජොෂුආ අලෙයිලිමා, මෙම අභිලාෂකාමී නිෂ්පාදනයට නායකත්වය දෙමින් ශ්‍රී ලාංකික චිත්‍රපට ක්ෂේත්‍රයේ අභිලාෂයන් නව මඟකට යොමු කර ඇත. ගෝලීය වේදිකාවේ තරඟ කිරීමට දේශීය දක්ෂතා සපුරාලන බව ඔප්පු කරමින්, මෙම නිෂ්පාදනය දේශීය කර්මාන්තය සඳහා නිර්භීත ඉදිරි පියවරක් නියෝජනය කරයි.

රූගත කිරීම් නිල වශයෙන් ආරම්භ කිරීම සනිටුහන් කරමින්, ජූලි 7 වැනි අඟහරුවාදා සැමරුම් රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහයක් පවත්වන ලදී. නළු නිළියන් හා කාර්ය මණ්ඩලය, අරමුදල් සපයන්නන්, මිතුරන් සහ පවුලේ අය එකට එක්කරගත් මෙම රැස්වීම, නිෂ්පාදනයේ නිල ආරම්භය හා සාමූහික කැප වීම සඳහා ගෞරවය දැක්වීමේ අවස්ථාවක් ලෙස ද ක්‍රියා කළේය.

වයස 20දී හොලිවුඩ් ඉලක්ක කිරීම

ඕනෑම මිනුමකින් බැලූ විට අලෙයිලිමාගේ ජයග්‍රහණය සුවිශේෂී ය. දශක ගණනාවක් කර්මාන්තයේ නිරත වූ පළපුරුදු වෘත්තිකයන්ට පවා හොලිවුඩ් ජය ගැනීම අභියෝගයකි. එබැවින් මෙතරම් තරුණ වයසේදී ඔහු ලබාගත් ප්‍රවේශය ඊටත් වඩා සුවිශේෂ වේ. Missing Threads නිෂ්පාදනය දේශීය චිත්‍රපට ප්‍රජාව විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙමින් පවතී. ඔවුන් බොහෝ දෙනා එය ශ්‍රී ලාංකික සිනමාවේ ජාත්‍යන්තර පැවැත්ම සඳහා වන හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයක් ලෙස දකිති.

ශ්‍රී ලාංකික කතා කීමේ නව පරිච්ඡේදයක්

Missing Threads නිෂ්පාදනය, ශ්‍රී ලාංකික නිර්මාණශීලී ප්‍රජාව තම කතා ලෝකයට කීමට ඇති ආත්මවිශ්වාසය වර්ධනය වෙමින් ඇති බව පිළිබිඹු කරයි. ඇමරිකානු වෙළඳපොළ කෙලින්ම ඉලක්ක කිරීමෙන්, ශ්‍රී ලාංකික නිෂ්පාදන සාම්ප්‍රදායිකව ක්‍රියාත්මක වූ සීමාවන් මෙම ව්‍යාපෘතිය අභියෝගයට ලක් කරයි.

ඓතිහාසික මෙම නිෂ්පාදනයේ කැමරා ක්‍රියාත්මක වන විට, ජොෂුආ අලෙයිලිමා දෙසට ශ්‍රී ලංකාවේ විනෝදාස්වාද කර්මාන්තයේ ඇස් දෙස් යොමු වනු ඇත. ඔහුගේ සාර්ථකත්වය ගෝලීය අභිලාෂ ඇති ඊළඟ පරම්පරාවේ දේශීය චිත්‍රපට නිර්මාතෘවරුන් සඳහා දොරටු විවෘත කරනු ඇතැයි ඔවුහු බලාපොරොත්තු වෙති.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ගාලු මුවදොර පිටියේදී FIFA ලෝක කුසලාන 2026 අවසන් මහ තරගය නොමිලේ රැලියකදී ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රදර්ශනය කෙරේ Sinhala

ගාලු මුවදොර පිටියේදී FIFA ලෝක කුසලාන 2026 අවසන් මහ තරගය නොමිලේ රැලියකදී ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රදර්ශනය කෙරේ

FIFA ලෝක කුසලාන 2026 අවසන් මහ තරගය කොළඹ පිහිටි සුප්‍රසිද්ධ ගාලු මුවදොර පිටියේදී නොමිලේ ප්‍රසිද්ධ ප්‍රදර්ශනයක් ලෙස පෙන්වීමට නිවේදනය කර ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාව පුරා…

19 Jul 2026 Discuss
ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව බදු වංචා සිදුරු වසා දැමීමට ද්විත්ව බදු ගිවිසුම තර කරයි Sinhala

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව බදු වංචා සිදුරු වසා දැමීමට ද්විත්ව බදු ගිවිසුම තර කරයි

ඉන්දියාව සිය ශ්‍රී ලංකා ද්විත්ව බදු වළක්වාගැනීමේ ගිවිසුම (DTAA) ශක්තිමත් කිරීමට පියවර ගෙන ඇති අතර, දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පවතින සිදුරු වසා දැමීම අරමුණු කරගත්…

19 Jul 2026 Discuss
ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති සමෘද්ධිමත් ලංකාව උපාය මාර්ගික වත්කමක් ලෙස සැලකීමට නව දිල්ලියෙන් ඉල්ලයි Sinhala

ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති සමෘද්ධිමත් ලංකාව උපාය මාර්ගික වත්කමක් ලෙස සැලකීමට නව දිල්ලියෙන් ඉල්ලයි

ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපතිවරයා, පාක් සමුද්‍ර සන්ධියේ උපාය මාර්ගික වැදගත්කම පිළිගන්නා ලෙසත්, ස්ථාවර හා ආර්ථිකමය වශයෙන් සශ්‍රීක ශ්‍රී ලංකාවක් දෙපාර්ශ්වය ආන්තික…

19 Jul 2026 Discuss