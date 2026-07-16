මත්ද්රව්ය විරෝධී මෙහෙයුමේදී කිලෝග්රෑම් 15,900කට අධික මත්ද්රව්ය රාශියක් සහ සැකකරුවන් 230,000කට ආසන්න සංඛ්යාවක් අත්අඩංගුවට
ශ්රී ලංකා නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ බලධාරීන් රට පුරා ක්රියාත්මක කරනු ලබන මත්ද්රව්ය විරෝධී ජාතික මෙහෙයුම ආරම්භ වූ දා සිට කිලෝග්රෑම් 15,900කට අධික අනවසර මත්ද්රව්ය ප්රමාණයක් අත්පත් කරගනිමින් සැකකරුවන් 230,248 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගනිමින් රටේ නීති විරෝධී මත්ද්රව්ය වෙළඳාමට එරෙහි සටනේ සැලකිය යුතු ජයග්රහණ ලබා ඇත.
විශාල පරිමාණ ජාතික මෙහෙයුමක්
මෙම ඉලක්කම් ශ්රී ලංකාවේ මත්ද්රව්ය ජාවාරම සහ අනිසි භාවිතයට එරෙහිව දියත් කෙරුණු තීව්ර මෙහෙයුමේ අතිවිශාල පරිමාණය ඉස්මතු කරන අතර, ආරක්ෂක හමුදා සහ පොලිස් ඒකක රට පුරා සම්බන්ධීකරණය ඇතිව ක්රියාකරමින් මත්ද්රව්ය ජාල විනාශ කිරීමට සහ නීති විරෝධී ද්රව්ය දේශීය ප්රජාවන් වෙත ළඟා වීමට පෙර ඒවා වළක්වා ගැනීමට කටයුතු කරමින් සිටී.
අත්පත් කරගත් මත්ද්රව්ය ප්රමාණය සහ අත්අඩංගුවට ගත් අසාමාන්ය ලෙස විශාල පුද්ගල සංඛ්යාව, රට මුහුණ දෙන මත්ද්රව්ය ගැටලුවේ ගැඹුර මෙන්ම එයට සෘජුව මුහුණ දීමේ බලධාරීන්ගේ අධිෂ්ඨානශීලී බව ද අවධාරණය කරයි.
රට පුරා සිදු කෙරුණු සැලකිය යුතු අත්අඩංගු කිරීම්
ශ්රී ලංකාව තුළ හා හරහා ක්රියාත්මක වන මත්ද්රව්ය වෙළඳාමේ විවිධාකාර ස්වභාවය පිළිබිඹු කරමින් මෙහෙයුම් නීති විරෝධී ද්රව්ය රාශියක් ඉලක්ක කර ගෙන ඇත. සැපයුම් දාම කඩාකප්පල් කිරීමේ අරමුණින් බලධාරීන් විසින් පළාත් කිහිපයක් හරහා වැටලීම්, චෙක් පොයින්ට් සහ බුද්ධි අංශ මඟින් මෙහෙයවන ලද මෙහෙයුම් ක්රියාත්මක කරන ලදී.
- මෙහෙයුම් කාලය තුළ කිලෝග්රෑම් 15,900කට අධික නීති විරෝධී මත්ද්රව්ය ප්රමාණයක් සොයාගෙන නිරාකරණය කරගන්නා ලදී
- මත්ද්රව්ය සම්බන්ධ වරදවල් සම්බන්ධයෙන් සැකකරුවන් 230,248 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී
- දිවයිනේ බහු කලාප හරහා මෙහෙයුම් ක්රියාත්මක කෙරිණි
මත්ද්රව්ය රහිත ශ්රී ලංකාවකට කැපවීම
මෙම ව්යාපාරයේ ප්රතිඵල, මත්ද්රව්ය සම්බන්ධ අපරාධ අඩු කිරීමට සහ ද්රව්ය අනිසි භාවිතය හා ජාවාරම හේතුවෙන් ශ්රී ලාංකික ප්රජාවන්ට සිදුවන සමාජීය හා ආර්ථික හානිවලින් ඔවුන් ආරක්ෂා කිරීමට රජය සහ ආයතන දක්වන පුළුල් කැපවීම පිළිබිඹු කරයි.
ශ්රී ලංකා බලධාරීන් පෙන්නුම් කර ඇත්තේ, ආසන්න අනාගතයේ දී ව්යාපාරය සීමා කරනු ඇතැයි කිසිදු ඉඟියක් නොමැතිව, මත්ද්රව්ය විරෝධී මෙහෙයුම් නොනවතින තීව්රතාවයෙන් දිගටම ක්රියාත්මක වනු ඇති බවයි.
මහජන සෞඛ්ය උපදේශකයන් සහ ප්රජා නායකයන් මෙම ක්රියාත්මක කිරීමේ උත්සාහයන් පිළිගනිමින්, රට පුරා මත්ද්රව්ය ඇබ්බැහිවීමේ මූල හේතු විසඳීම සඳහා පුනරුත්ථාපන, අධ්යාපන සහ වැළැක්වීමේ වැඩසටහන් සඳහා ද සමාන්තරව ආයෝජනය කිරීමට ද ඉල්ලීම් කර ඇත.
මෙහෙයුම් දිගටම ක්රියාත්මක වෙද්දී, දේශීය වශයෙන් මෙන්ම ශ්රී ලංකාවේ සමුද්රීය මායිම් හරහා ද ක්රියාත්මක වන ප්රධාන ජාවාරම් ජාල විනාශ කිරීමේ ප්රගතිය පිළිබඳ තවදුරටත් යාවත්කාලීන තොරතුරු නිකුත් කරනු ඇතැයි බලධාරීන් අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.