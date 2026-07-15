රුපියල් මිලියන 450ක් වටිනා සිගරට් ජාවාරමක් හීතල ගබඩා පැනල් තුළ සඟවා ගෙනඑද්දී ශ්රී ලංකා රේගුව හෙළිකරයි
ශ්රී ලංකා රේගු නිලධාරීන් විසින් සංකීර්ණ සිගරට් ජාවාරම් ක්රියාවලියක් හෙළිදරව් කරමින්, වීදි වෙළඳපොළ මිලෙන් රුපියල් මිලියන 450ක් පමණ වටිනා නීති විරෝධී සිගරට් මිලියන 3.6ක් සහිත විශාල නැව්භාරයක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ. චීනයෙන් ආනයනය කළ මෙම තහනම් භාණ්ඩ, දේශසීමාවේදී පරීක්ෂාවෙන් මිදීමේ පැහැදිලි අරමුණින් හීතල ගබඩා පැනල් තුළ දක්ෂ ලෙස සඟවා තිබිණි.
සැඟවීමේ ක්රමවේදය සැලකිල්ලට ලක්වේ
ජාවාරම්කරුවන් විසින් සිගරට් ගැඹුරින් තාප නිරෝධක හීතල ගබඩා පැනල් තුළ සඟවා, ශීතකරණ උපකරණ සමඟ සාමාන්යයෙන් සම්බන්ධ貨物 නොසලකා හැරිය හැකි රේගු පරීක්ෂකයන් මුළාකිරීමට නිර්මාණය කරන ලද ගණනය කළ සැඟවීමේ උපාය මාර්ගයක් යොදාගෙන ඇති බව බලධාරීන් පවසයි. සැඟවීමේ සංකීර්ණ ස්වභාවය, සැලකිය යුතු සම්පත් හා සැලසුම් හැකියාවන්ගෙන් සන්නද්ධ, හොඳින් සංවිධානය වූ ජාවාරම් ජාලයක් පෙන්නුම් කරයි.
අත්අඩංගුවට ගැනීමේ පරිමාණය
සිගරට් මිලියන 3.6ක ප්රමාණය, මෑත කාලීනව ශ්රී ලංකා රේගුව විසින් වාර්තා කරන ලද වඩාත් සැලකිය යුතු තහනම් භාණ්ඩ අත්අඩංගුවට ගැනීම්වලින් එකක් නිරූපණය කරයි. සිගරට් චීන සම්භවයකින් යුක්ත බව නිලධාරීන් තහවුරු කළ අතර, සංවිධිත ජාවාරම් ජාල හරහා දිවයිනට ඇතුළු කෙරෙන නීති විරෝධී දුම්කොළ නිෂ්පාදනවල වර්ධනය වන ප්රමාණය පිළිබඳ නැවුම් කනස්සල්ල ඇති කෙරේ.
- අත්අඩංගුවට ගත් සිගරට් සම්පූර්ණ ප්රමාණය: මිලියන 3.6ක්
- ඇස්තමේන්තු වටිනාකම: රුපියල් මිලියන 450ක්
- සම්භව රට: චීනය
- සැඟවීමේ ක්රමය: හීතල ගබඩා පැනල් තුළ සඟවා
රජයේ ආදායමට බලපෑම
සිගරට් ජාවාරම, මහජන සෞඛ්යයට ඔබ්බෙන් බරපතල ප්රතිවිපාක දරයි; එය රජයේ බදු ආදායම කෙළින්ම ඛාදනය කරයි. ශ්රී ලංකාවේ නීත්යානුකූලව ආනයනය කරන ලද හා දේශීයව නිෂ්පාදිත දුම්කොළ නිෂ්පාදන සැලකිය යුතු විශේෂ බදු වලට යටත් වන අතර, බදු නොගෙවූ නීති විරෝධී සිගරට් වෙළඳපොළට ගලා ඒම, නීත්යානුකූල වෙළඳාම අවතක්සේරු කරමින් රාජ්යයේ තීරණාත්මක ආදායම අහිමි කරයි.
නීති විරෝධී සිගරට් ජාවාරම සැලකිය යුතු මහජන සෞඛ්ය තර්ජනයක් පමණක් නොව, ශ්රී ලංකාව සිය ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට වෙහෙස වන මෙම කාලයේ රාජ්ය ආදායමට එල්ල වන සෘජු පහරක් ද වේ.
පරීක්ෂණ කඩිනමින් කෙරෙමින් පවතී
අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධ පරීක්ෂණ දැනට කඩිනමින් සිදු වෙමින් පවතින බව ශ්රී ලංකා රේගුව තහවුරු කර ඇත. නැව්භාරය සංවිධානය කිරීමට වගකිව යුත්තන් සහ භාරදීම බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින්නට ඇති දේශීය බෙදාහැරීමේ ජාල ඇතුළු, ජාවාරම් ක්රියාවලිය හා සම්බන්ධ සියලු පුද්ගලයන් හඳුනාගෙන අත්අඩංගුවට ගැනීමට බලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටිති.
මෙම නවතම අත්අඩංගුවට ගැනීම, සංවිධිත ජාවාරම් මර්දනයේදී රේගු හා නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන මුහුණ දෙන නොනවතින අභියෝග මතක් කරවන අතර, ශ්රී ලංකාවේ නැව්තොට ප්රවේශ ස්ථානවල අඛණ්ඩ අවධානයේ අවශ්යතාව අවධාරණය කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.