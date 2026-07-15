Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රුපියල් මිලියන 450ක් වටිනා සිගරට් ජාවාරමක් හීතල ගබඩා පැනල් තුළ සඟවා ගෙනඑද්දී ශ්‍රී ලංකා රේගුව හෙළිකරයි

15 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රුපියල් මිලියන 450ක් වටිනා සිගරට් ජාවාරමක් හීතල ගබඩා පැනල් තුළ සඟවා ගෙනඑද්දී ශ්‍රී ලංකා රේගුව හෙළිකරයි

ශ්‍රී ලංකා රේගු නිලධාරීන් විසින් සංකීර්ණ සිගරට් ජාවාරම් ක්‍රියාවලියක් හෙළිදරව් කරමින්, වීදි වෙළඳපොළ මිලෙන් රුපියල් මිලියන 450ක් පමණ වටිනා නීති විරෝධී සිගරට් මිලියන 3.6ක් සහිත විශාල නැව්භාරයක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ. චීනයෙන් ආනයනය කළ මෙම තහනම් භාණ්ඩ, දේශසීමාවේදී පරීක්ෂාවෙන් මිදීමේ පැහැදිලි අරමුණින් හීතල ගබඩා පැනල් තුළ දක්ෂ ලෙස සඟවා තිබිණි.

සැඟවීමේ ක්‍රමවේදය සැලකිල්ලට ලක්වේ

ජාවාරම්කරුවන් විසින් සිගරට් ගැඹුරින් තාප නිරෝධක හීතල ගබඩා පැනල් තුළ සඟවා, ශීතකරණ උපකරණ සමඟ සාමාන්‍යයෙන් සම්බන්ධ貨物 නොසලකා හැරිය හැකි රේගු පරීක්ෂකයන් මුළාකිරීමට නිර්මාණය කරන ලද ගණනය කළ සැඟවීමේ උපාය මාර්ගයක් යොදාගෙන ඇති බව බලධාරීන් පවසයි. සැඟවීමේ සංකීර්ණ ස්වභාවය, සැලකිය යුතු සම්පත් හා සැලසුම් හැකියාවන්ගෙන් සන්නද්ධ, හොඳින් සංවිධානය වූ ජාවාරම් ජාලයක් පෙන්නුම් කරයි.

අත්අඩංගුවට ගැනීමේ පරිමාණය

සිගරට් මිලියන 3.6ක ප්‍රමාණය, මෑත කාලීනව ශ්‍රී ලංකා රේගුව විසින් වාර්තා කරන ලද වඩාත් සැලකිය යුතු තහනම් භාණ්ඩ අත්අඩංගුවට ගැනීම්වලින් එකක් නිරූපණය කරයි. සිගරට් චීන සම්භවයකින් යුක්ත බව නිලධාරීන් තහවුරු කළ අතර, සංවිධිත ජාවාරම් ජාල හරහා දිවයිනට ඇතුළු කෙරෙන නීති විරෝධී දුම්කොළ නිෂ්පාදනවල වර්ධනය වන ප්‍රමාණය පිළිබඳ නැවුම් කනස්සල්ල ඇති කෙරේ.

  • අත්අඩංගුවට ගත් සිගරට් සම්පූර්ණ ප්‍රමාණය: මිලියන 3.6ක්
  • ඇස්තමේන්තු වටිනාකම: රුපියල් මිලියන 450ක්
  • සම්භව රට: චීනය
  • සැඟවීමේ ක්‍රමය: හීතල ගබඩා පැනල් තුළ සඟවා

රජයේ ආදායමට බලපෑම

සිගරට් ජාවාරම, මහජන සෞඛ්‍යයට ඔබ්බෙන් බරපතල ප්‍රතිවිපාක දරයි; එය රජයේ බදු ආදායම කෙළින්ම ඛාදනය කරයි. ශ්‍රී ලංකාවේ නීත්‍යානුකූලව ආනයනය කරන ලද හා දේශීයව නිෂ්පාදිත දුම්කොළ නිෂ්පාදන සැලකිය යුතු විශේෂ බදු වලට යටත් වන අතර, බදු නොගෙවූ නීති විරෝධී සිගරට් වෙළඳපොළට ගලා ඒම, නීත්‍යානුකූල වෙළඳාම අවතක්සේරු කරමින් රාජ්‍යයේ තීරණාත්මක ආදායම අහිමි කරයි.

නීති විරෝධී සිගරට් ජාවාරම සැලකිය යුතු මහජන සෞඛ්‍ය තර්ජනයක් පමණක් නොව, ශ්‍රී ලංකාව සිය ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට වෙහෙස වන මෙම කාලයේ රාජ්‍ය ආදායමට එල්ල වන සෘජු පහරක් ද වේ.

පරීක්ෂණ කඩිනමින් කෙරෙමින් පවතී

අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධ පරීක්ෂණ දැනට කඩිනමින් සිදු වෙමින් පවතින බව ශ්‍රී ලංකා රේගුව තහවුරු කර ඇත. නැව්භාරය සංවිධානය කිරීමට වගකිව යුත්තන් සහ භාරදීම බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින්නට ඇති දේශීය බෙදාහැරීමේ ජාල ඇතුළු, ජාවාරම් ක්‍රියාවලිය හා සම්බන්ධ සියලු පුද්ගලයන් හඳුනාගෙන අත්අඩංගුවට ගැනීමට බලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටිති.

මෙම නවතම අත්අඩංගුවට ගැනීම, සංවිධිත ජාවාරම් මර්දනයේදී රේගු හා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන මුහුණ දෙන නොනවතින අභියෝග මතක් කරවන අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ නැව්තොට ප්‍රවේශ ස්ථානවල අඛණ්ඩ අවධානයේ අවශ්‍යතාව අවධාරණය කරයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ අර්බුදය: දක්ෂ කම්කරුවන් 10,000ක් හදිසියේ අවශ්‍යව ඇත Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ අර්බුදය: දක්ෂ කම්කරුවන් 10,000ක් හදිසියේ අවශ්‍යව ඇත

ශ්‍රී ලංකාවේ වේගයෙන් ඉදිරියට යන ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය දැඩි ශ්‍රම අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, කර්මාන්තයේ වේගවත් වර්ධනය පවත්වා ගැනීමට අවශ්‍ය දක්ෂ වෘත්තිකයන්…

15 Jul 2026 Discuss
2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේදී ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ආදායම 12%කින් පහත වැටේ — පරිහානිය ආපසු හැරවීමට ඉහළ පෙළේ සංචාරකයන්誘致 කිරීමේ උපාය මාර්ගයට කර්මාන්තය මුල බදී Sinhala

2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේදී ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ආදායම 12%කින් පහත වැටේ — පරිහානිය ආපසු හැරවීමට ඉහළ පෙළේ සංචාරකයන්誘致 කිරීමේ උපාය මාර්ගයට කර්මාන්තය මුල බදී

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය 2026 වර්ෂයේ දී සැලකිය යුතු පසුබෑමකට ලක් වී ඇති අතර, වර්ෂයේ පළමු මාස හය තුළ කර්මාන්තයෙන් ලැබෙන විදේශ විනිමය ආදායම 12%කින් අඩු වී…

15 Jul 2026 Discuss
වංචාව, අසාර්ථකත්වය සහ ඛේදවාචකය: ශ්‍රී ලංකාවේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ඩොලර් මිලියන 2.5 කුම්භකෝණය පිළිබඳ කම්පනකාරී කතාව Sinhala

වංචාව, අසාර්ථකත්වය සහ ඛේදවාචකය: ශ්‍රී ලංකාවේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ඩොලර් මිලියන 2.5 කුම්භකෝණය පිළිබඳ කම්පනකාරී කතාව

මුදල් අමාත්‍යාංශයේ සයිබර් අපරාධ වංචාව පිළිබඳ කම්පනකාරී COPF වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් වේ ජූලි 10 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවේ දී මේසගත කරන ලද, ඕස්ට්‍රේලියාවට…

15 Jul 2026 Discuss