ඩෙංගු අර්බුදය උග්ර වෙමින් — ශ්රී ලංකාවේ රෝගීන් සංඛ්යාව 70,000 ට ළඟා වෙද්දී මරණ 48 දක්වා ඉහළට
දිවයින පුරා ඩෙංගු තත්ත්වය භයාවහ මට්ටමකට
ශ්රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු උණ අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, දිවයින පුරා වාර්තා වූ සම්පූර්ණ රෝගීන් සංඛ්යාව 70,000 ට ළඟා වෙමින් තිබෙන අතර මරණ සංඛ්යාව 48 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව සෞඛ්ය අධිකාරීන් තහවුරු කර ඇත.
ආසාදන හා මරණ සංඛ්යාවේ තියුණු ඉහළ යෑම බරපතළ මහජන සෞඛ්ය සංකාවලට තුඩු දී ඇති අතර, ප්රජාවන්, පළාත් පාලන ආයතන සහ රජයේ සෞඛ්ය නිලධාරීන් ඉතා හදිසි වැළැක්වීමේ පියවර ගන්නා ලෙස ඒකමතිකව 촉ල කෙරෙමින් සිටී.
ක්ෂණික අවධානය ඉල්ලා සිටින ජාතික තර්ජනයක්
Aedes aegypti මදුරුවාගේ දෂ්ටනය හරහා පැතිරෙන ඩෙංගු උණ, ශ්රී ලංකාවේ වාහකයන් මගින් බෝවන රෝගවල ප්රධානතම මහජන සෞඛ්ය අභියෝගයක් ලෙස පවතී. අධික වර්ෂාපතනය ඇති කාලවලදී රැඳී සිටින ජලය මදුරුවන්ට කදිම වාසස්ථාන සපයන බැවින් මෙම රෝගය ඒ අවස්ථාවල දී විශේෂයෙන් ව්යාප්ත වේ.
සෞඛ්ය නිලධාරීන් මහජනතාවට ඔවුන්ගේ නිවෙස් හා කාර්යාල අවට ඇති සම්භාව්ය මදුරු වාසස්ථාන ඉවත් කිරීමට ක්ෂණික පියවර ගන්නා ලෙස නිර්දේශ කර ඇත. ප්රධාන වැළැක්වීමේ පියවරවලට ඇතුළත් වන්නේ:
- මල් කළඳ, රබර් රෝද සහ බාල්දි ඇතුළු රැඳී ඇති ජලය එකතු වන භාජන හිස් කිරීම හෝ ඉවත් කිරීම
- ජල ගබඩා තෙලිජ්ජ හා බැරල් සෑම විටම නිසි ලෙස ආවරණය කිරීම
- මදුරු විකර්ෂක භාවිත කිරීම සහ විශේෂයෙන් මදුරු ක්රියාශීලී절 절정 වේලාවලදී ආරක්ෂිත ඇඳුම් පැළඳීම
- තද උණ, දරුණු හිසරදය හෝ ශරීර වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ ඇති වූ විට ක්ෂණිකව වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම
බලධාරීන් ඉහළ අවධානයකින්
සෞඛ්ය අමාත්යාංශයේ වසංගත රෝග විද්යා ඒකකය තත්ත්වය දිගටම සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, රෝගීන් වැඩිම සාන්ද්රණයක් වාර්තා වන අධි අවදානම් දිස්ත්රික්කවල නිරීක්ෂණ කටයුතු තීව්ර කර ඇත.
ඩෙංගු මරණ අවම කර ගැනීම සඳහා කල්තියා රෝග හඳුනා ගැනීම හා කාලෝචිත වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම ඉතා තීරණාත්මක බව සෞඛ්ය නිලධාරීන් අවධාරණය කර ඇත.
රට පුරා රෝහල් වැඩි රෝගී බරට මුහුණ දීමට සූදානම් ලෙස අවධියේ තබා ඇති අතර, ඩෙංගු රෝගීන් හඳුනා ගැනීමේ හා ප්රතිකාර කිරීමේදී ප්රමාදයකින් තොරව අවධානය යොමු කරන ලෙස වෛද්ය කාර්ය මණ්ඩලයට උපදෙස් ලබා දී ඇත.
මදුරු වාසස්ථාන පරීක්ෂා කිරීම සිදු කරන පළාත් සෞඛ්ය පරීක්ෂකවරුන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන ලෙස ද, ඔවුන්ගේ අසල්වාසීන් අවකාශයේ ඇති ඕනෑම අවදානමක් ප්රමාදයකින් තොරව සම්බන්ධිත අධිකාරීන්ට දැනුම් දෙන ලෙස ද මහජනතාවට දැඩි ලෙස නිර්දේශ කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.