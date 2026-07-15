Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර නිලධාරීන් තුවාල හේතුවෙන් මිය යාමත් සමඟ මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළට

15 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර නිලධාරීන් තුවාල හේතුවෙන් මිය යාමත් සමඟ මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළට

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරයක සිදු වූ ප්‍රචණ්ඩ සිදුවීමකදී තුවාල ලැබූ බන්ධනාගාර නිලධාරීන් පසුව මිය යාමත් සමඟ එම සිදුවීමේ මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ ගොස් ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර තිබේ.

නිලධාරීන්ගේ ජීවිත රැකගැනීමේ සටන අසාර්ථක වෙයි

අදාළ සිදුවීමෙන් පසු තුවාල ලැබූ බන්ධනාගාර නිලධාරීන් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටි නමුත් ඔවුන්ගේ තත්ත්වය ක්‍රමයෙන් දිරාපත් වී අවසානයේ මාරාන්තික ප්‍රතිඵලයකට හේතු විය. මෙම මරණ හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ සේවය කරන නිලධාරීන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ සැලකිල්ල තවත් ගැඹුරු වී ඇත.

බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් පිළිබඳ වර්ධනය වන කනස්සල්ල

ඉහළ යන මරණ සංඛ්‍යාව ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරවල අභ්‍යන්තර තත්ත්වයන් පිළිබඳ සමීක්ෂණය තීව්‍ර කර ඇත. අධික කඩිනම් ගහනය සහ රැඳවියන් අතර තතු ගැටුම් දිගු කලක් තිස්සේ නොවිසඳුණු ගැටලු ලෙස නිරන්තරයෙන් ඉස්මතු වී ඇත. රැඳවියන් මෙන්ම බන්ධනාගාර නිලධාරීන් ද දිනපතා මුහුණ දෙන දුෂ්කර පරිසරය පිළිබඳව මානව හිමිකම් පෙනී සිටින්නන් සහ නිලධාරීන් කලින් කලට අවධානය යොමු කර ඇත.

  • ප්‍රචණ්ඩ සිදුවීමෙන් අනතුරුව බන්ධනාගාර නිලධාරීන් හානිට පත් වූහ
  • තුවාල ලැබූ නිලධාරීන් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලැබූ නමුත් පසුව තුවාල හේතුවෙන් මිය ගියහ
  • යාවත්කාලීන මරණ සංඛ්‍යාව බලධාරීන් විසින් තහවුරු කර ඇත

වගවීම හා ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීම්

මෙම ඛේදවාචකය හේතුවෙන් සිදු වූ දේ පිළිබඳ සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් සිදු කරන ලෙසත්, ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය පීඩාවට පත් කරන ක්‍රමානුකූල ගැටලු විසඳීම සඳහා පුළුල් ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසත් සිවිල් සමාජය සහ විපක්ෂ පාර්ශ්ව නැවතත් හඬ නඟා ඇත. මෙම සිදුවීම මාරාන්තික ප්‍රතිඵලයකට තරම් උත්සන්න වීමට ඉඩ සලසන ලද්දේ කෙසේද යන ප්‍රශ්නය අනිත්‍ය ව පවතිද්දී, මිය ගිය නිලධාරීන්ගේ පවුල් දරුණු ශෝකයට පත්ව සිටිති.

සිදුවීම පිළිබඳ විමර්ශන කටයුතු අඛණ්ඩව ගෙන යන හෙයින් බලධාරීන් ඉදිරියේදී වැඩිදුර විස්තර ප්‍රකාශ කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ අර්බුදය: දක්ෂ කම්කරුවන් 10,000ක් හදිසියේ අවශ්‍යව ඇත Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ අර්බුදය: දක්ෂ කම්කරුවන් 10,000ක් හදිසියේ අවශ්‍යව ඇත

ශ්‍රී ලංකාවේ වේගයෙන් ඉදිරියට යන ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය දැඩි ශ්‍රම අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, කර්මාන්තයේ වේගවත් වර්ධනය පවත්වා ගැනීමට අවශ්‍ය දක්ෂ වෘත්තිකයන්…

15 Jul 2026 Discuss
2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේදී ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ආදායම 12%කින් පහත වැටේ — පරිහානිය ආපසු හැරවීමට ඉහළ පෙළේ සංචාරකයන්誘致 කිරීමේ උපාය මාර්ගයට කර්මාන්තය මුල බදී Sinhala

2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේදී ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ආදායම 12%කින් පහත වැටේ — පරිහානිය ආපසු හැරවීමට ඉහළ පෙළේ සංචාරකයන්誘致 කිරීමේ උපාය මාර්ගයට කර්මාන්තය මුල බදී

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය 2026 වර්ෂයේ දී සැලකිය යුතු පසුබෑමකට ලක් වී ඇති අතර, වර්ෂයේ පළමු මාස හය තුළ කර්මාන්තයෙන් ලැබෙන විදේශ විනිමය ආදායම 12%කින් අඩු වී…

15 Jul 2026 Discuss
වංචාව, අසාර්ථකත්වය සහ ඛේදවාචකය: ශ්‍රී ලංකාවේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ඩොලර් මිලියන 2.5 කුම්භකෝණය පිළිබඳ කම්පනකාරී කතාව Sinhala

වංචාව, අසාර්ථකත්වය සහ ඛේදවාචකය: ශ්‍රී ලංකාවේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ඩොලර් මිලියන 2.5 කුම්භකෝණය පිළිබඳ කම්පනකාරී කතාව

මුදල් අමාත්‍යාංශයේ සයිබර් අපරාධ වංචාව පිළිබඳ කම්පනකාරී COPF වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් වේ ජූලි 10 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවේ දී මේසගත කරන ලද, ඕස්ට්‍රේලියාවට…

15 Jul 2026 Discuss