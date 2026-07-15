ශ්රී ලංකා බන්ධනාගාර නිලධාරීන් තුවාල හේතුවෙන් මිය යාමත් සමඟ මරණ සංඛ්යාව ඉහළට
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරයක සිදු වූ ප්රචණ්ඩ සිදුවීමකදී තුවාල ලැබූ බන්ධනාගාර නිලධාරීන් පසුව මිය යාමත් සමඟ එම සිදුවීමේ මරණ සංඛ්යාව ඉහළ ගොස් ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර තිබේ.
නිලධාරීන්ගේ ජීවිත රැකගැනීමේ සටන අසාර්ථක වෙයි
අදාළ සිදුවීමෙන් පසු තුවාල ලැබූ බන්ධනාගාර නිලධාරීන් වෛද්ය ප්රතිකාර ලබමින් සිටි නමුත් ඔවුන්ගේ තත්ත්වය ක්රමයෙන් දිරාපත් වී අවසානයේ මාරාන්තික ප්රතිඵලයකට හේතු විය. මෙම මරණ හේතුවෙන් ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ සේවය කරන නිලධාරීන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ සැලකිල්ල තවත් ගැඹුරු වී ඇත.
බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් පිළිබඳ වර්ධනය වන කනස්සල්ල
ඉහළ යන මරණ සංඛ්යාව ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරවල අභ්යන්තර තත්ත්වයන් පිළිබඳ සමීක්ෂණය තීව්ර කර ඇත. අධික කඩිනම් ගහනය සහ රැඳවියන් අතර තතු ගැටුම් දිගු කලක් තිස්සේ නොවිසඳුණු ගැටලු ලෙස නිරන්තරයෙන් ඉස්මතු වී ඇත. රැඳවියන් මෙන්ම බන්ධනාගාර නිලධාරීන් ද දිනපතා මුහුණ දෙන දුෂ්කර පරිසරය පිළිබඳව මානව හිමිකම් පෙනී සිටින්නන් සහ නිලධාරීන් කලින් කලට අවධානය යොමු කර ඇත.
- ප්රචණ්ඩ සිදුවීමෙන් අනතුරුව බන්ධනාගාර නිලධාරීන් හානිට පත් වූහ
- තුවාල ලැබූ නිලධාරීන් වෛද්ය ප්රතිකාර ලැබූ නමුත් පසුව තුවාල හේතුවෙන් මිය ගියහ
- යාවත්කාලීන මරණ සංඛ්යාව බලධාරීන් විසින් තහවුරු කර ඇත
වගවීම හා ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීම්
මෙම ඛේදවාචකය හේතුවෙන් සිදු වූ දේ පිළිබඳ සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් සිදු කරන ලෙසත්, ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය පීඩාවට පත් කරන ක්රමානුකූල ගැටලු විසඳීම සඳහා පුළුල් ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාත්මක කරන ලෙසත් සිවිල් සමාජය සහ විපක්ෂ පාර්ශ්ව නැවතත් හඬ නඟා ඇත. මෙම සිදුවීම මාරාන්තික ප්රතිඵලයකට තරම් උත්සන්න වීමට ඉඩ සලසන ලද්දේ කෙසේද යන ප්රශ්නය අනිත්ය ව පවතිද්දී, මිය ගිය නිලධාරීන්ගේ පවුල් දරුණු ශෝකයට පත්ව සිටිති.
සිදුවීම පිළිබඳ විමර්ශන කටයුතු අඛණ්ඩව ගෙන යන හෙයින් බලධාරීන් ඉදිරියේදී වැඩිදුර විස්තර ප්රකාශ කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.