Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නේගොඹ බන්ධනාගාර කැරලිගැසීමේදී මිය ගිය 21 දෙනාම රිමාන්ඩ් රඳවතුන් බව බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි

15 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නේගොඹ බන්ධනාගාර කැරලිගැසීමේදී මිය ගිය 21 දෙනාම රිමාන්ඩ් රඳවතුන් බව බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි

මාරාන්තික නේගොඹ බන්ධනාගාර අකුලෙදී මිය ගිය සියලු දෙනාම රිමාන්ඩ් සැකකරුවන්

නේගොඹ බන්ධනාගාරයේ මෑතකදී ඇති වූ කැරලිගැසීමේදී ජීවිතක්ෂයට පත් වූ රඳවතුන් 21 දෙනාම නඩු විභාගය අපේක්ෂාවෙන් රඳවා සිටි රිමාන්ඩ් සැකකරුවන් බවත්, මියගිය අය අතර දඬුවම් නියම වූ කිසිදු සිරකරුවෙකු නොමැති බවත් බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව තහවුරු කර ඇත.

බන්ධනාගාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු අඟහරුවාදා මෙය හෙළිකළ අතර, එය පුළුල් මහජන අවධානයට ලක් වූ හා ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතා ජනාකීර්ණ බන්ධනාගාර ක්‍රමය තුළ පවතින තත්ත්වයන් පිළිබඳ හදිසි ප්‍රශ්න මතු කළ මෙම මාරාන්තික සිදුවීමේ ගොදුරු වූවන් සම්බන්ධ නව තොරතුරු ඉදිරිපත් කළේය.

තුවාල ලැබූ බහුතරයක් ද රිමාන්ඩ් රඳවතුන්

මරණ සිද්ධීන්වලට අමතරව, කැරලිගැසීමේදී තුවාල ලැබූ රඳවතුන්ගෙන් අතිමහත් බහුතරයක් ද දඬුවම් නියම නොවූ පුද්ගලයන් බවත්, ඔවුන්ගේ නඩු අධිකරණ විභාගය අඛණ්ඩව සිදු වෙමින් පවතිද්දී රිමාන්ඩ් භාරයේ රඳවා සිටි අය බවත් නිලධාරීන් පෙන්වා දුන්හ.

මෙම හෙළිදරව්ව ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිඥ හා මානව හිමිකම් පෙනී සිටින්නන් දිගු කලක් තිස්සේ ඉදිරිපත් කරමින් සිටි ගැටලුවක් ඉස්මතු කරයි: වරදකරු යයි ඔප්පු වන තෙක් නිදොස් යයි සැලකෙන රිමාන්ඩ් රඳවතුන්, රටේ දැඩි ලෙස පීඩාවට ගිලී ඇති බන්ධනාගාර යටිතල පහසුකම් හා සම්බන්ධ අන්තරායන් හා දුෂ්කරතාවලින් අසමාන ලෙස පීඩාවට පත් වෙති.

බන්ධනාගාර තත්ත්වය පිළිබඳ ප්‍රශ්න මතු වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර වසර ගණනාවක් තිස්සේ බරපතල ජනාකීර්ණ භාවය සම්බන්ධයෙන් හඳුනා ගෙන ඇති අතර, නේගොඹ වැනි පහසුකම් ඒවායේ නිර්දේශිත ධාරිතාවෙන් බෙහෙවින් ඉක්මවා ක්‍රියාත්මක වෙමින් ඇත. එවැනි තත්ත්වයන් හිංසාකාරී ගැටුම් වැළැක්වීම ඉතාමත් දුෂ්කර වන අස්ථිර පරිසරයන් ඇති කරන බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.

  • කැරලිගැසීමේදී මිය ගිය සිරකරුවන් 21 දෙනාම රිමාන්ඩ් සැකකරුවන් වන අතර, දඬුවම් නියම වූ පුද්ගලයන් නොවේ
  • තුවාල ලැබූ රඳවතුන් ද ප්‍රධාන වශයෙන් දඬුවම් නියම නොවූ රඳවතුන්ගෙන් සමන්විත වූහ
  • බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරී ප්‍රකාශයක් මඟින් විස්තර තහවුරු කළේය

නේගොඹ බන්ධනාගාර කැරලිගැසීම, සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් හා විපක්ෂ දේශපාලනඥයන් සිදුවීම පිළිබඳ ස්වාධීන විමර්ශනයක් ඉල්ලා සිටීමට හේතු වී ඇති අතර, තත්ත්වය එතරම් මාරාන්තික මට්ටමකට තීව්‍ර වීමට ඉඩ හළ ආකාරය සම්බන්ධයෙන් වගවීම ඉල්ලා සිටිති.

අශාන්තිය ඇති කළ සිදුවීම්වල අනුක්‍රමය විස්තර කරන සවිස්තරාත්මක ප්‍රකාශයක් බලධාරීන් තවමත් නිකුත් කර නොමැති අතර, විමර්ශනයන් අඛණ්ඩව ඉදිරියට යමින් ඇති බව වාර්තා වේ. තවදුරටත් සොයාගැනීම් නිසි කාලයකදී අදාළ රජයේ අමාත්‍යාංශ වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හතරහමාරේදී වල් අලි 128ක් මිය යාම පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකාව අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි Sinhala

2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හතරහමාරේදී වල් අලි 128ක් මිය යාම පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකාව අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි

2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හතරහමාර තුළ වල් අලි 128 දෙනකු මිය යාම ශ්‍රී ලංකාවේ සංරක්ෂණ ක්ෂේත්‍රය කම්පනයට පත් කර ඇති අතර, වනජීවී බලධාරීන් සහ විශේෂඥයින් අනතුරු අඟවන්නේ…

15 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් වැඩසටහන අවිනිශ්චිතතාවයකට — අරමුදල් හිඟය නිසා ව්‍යාපෘති සමාලෝචනයක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් වැඩසටහන අවිනිශ්චිතතාවයකට — අරමුදල් හිඟය නිසා ව්‍යාපෘති සමාලෝචනයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ අභිලාෂකාමී ඩිජිටල් අනන්‍යතා ව්‍යාපෘතිය තීරණාත්මක බාධාවකට මුහුණ දී ඇති අතර, අරමුදල් හිඟය හේතුවෙන් බලධාරීන් එම මුලපිරීම නිල සමාලෝචනයකට භාජනය කිරීමට…

15 Jul 2026 Discuss
දකුණු ආසියාවේ දිගම වාරිමාර්ග උමඟ සම්පූර්ණ කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

දකුණු ආසියාවේ දිගම වාරිමාර්ග උමඟ සම්පූර්ණ කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඉතිහාසය රචනා කරයි

ජල කළමනාකරණයේ ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක් ශ්‍රී ලංකාව සිය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයේ තීරණාත්මක이정표යක් සපුරා ගනිමින්, දැනට දකුණු ආසියාවේ දිගම වාරිමාර්ග උමඟ ලෙස පිළිගැනෙන…

15 Jul 2026 Discuss