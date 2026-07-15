Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දකුණු ආසියාවේ දිගම වාරිමාර්ග උමඟ සම්පූර්ණ කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඉතිහාසය රචනා කරයි

15 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දකුණු ආසියාවේ දිගම වාරිමාර්ග උමඟ සම්පූර්ණ කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඉතිහාසය රචනා කරයි

ජල කළමනාකරණයේ ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක්

ශ්‍රී ලංකාව සිය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයේ තීරණාත්මක이정표යක් සපුරා ගනිමින්, දැනට දකුණු ආසියාවේ දිගම වාරිමාර්ග උමඟ ලෙස පිළිගැනෙන ඉදිකිරීම් කාර්යය සාර්ථකව නිමා කර ඇත — මෙය දිවයිනේ ඉංජිනේරු ශක්‍යතාවයේ වර්ධනය සහ කෘෂිකාර්මික ජල සැපයුම් ජාලය ශක්තිමත් කිරීමේ අධිෂ්ඨානය විදහා දක්වන ජයග්‍රහණයකි.

ජාතික වැදගත්කමක් සහිත ව්‍යාපෘතියක්

මෙම උමඟෙහි සම්පූර්ණ කිරීම ශ්‍රී ලංකාව සඳහා ඓතිහාසික මොහොතක් සනිටුහන් කරමින්, කලාපීය ජල කළමනාකරණ නව්‍යකරණයේ අග්‍රස්ථානයට රටව රැගෙන යයි. මෙමෙ පරිමාණයේ වාරිමාර්ග උමං, කඳුකර ශ්‍රේණි වැනි භූගෝලීය බාධාවන් හරහා ජලය ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා ඉතා වැදගත් වන අතර, එය නොමැතිව ප්‍රමාණවත් ජල ප්‍රවේශයක් ලබාගත නොහැකිව දිගටම පෙළෙන ගොවිබිම්වලට වඩාත් කාර්යක්ෂම ජල බෙදාහැරීමක් සිදු කිරීමට හැකියාව ලැබේ.

රට පුරා බොහෝ ප්‍රදේශවල ජල හිඟය නිතිපතා අභියෝගයක් ලෙස පවතින වියළි කාලගුණ සමයන්හිදී විශේෂයෙන්ම, කෘෂිකාර්මික භාවිතය සඳහා ජල සැපයුමේ විශ්වාසනීයත්වය ඉහළ නැංවීමෙන් ගොවි ප්‍රජාවට දිගුකාලීන ප්‍රතිලාභ ලබාදීමට මෙම ව්‍යාපෘතිය අපේක්ෂා කෙරේ.

කලාපීය වැදගත්කම

දිගින් දකුණු ආසියාවේ සියලු සමාන ව්‍යූහයන් අභිබවා යමින්, මෙම උමඟ දේශීය ජයග්‍රහණයක් පමණක් නොව කලාපීය ආඩම්බරයේ සංකේතයක් ද වේ. එවැනි විශාල පරිමාණ ඉංජිනේරු ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ශ්‍රී ලංකාවේ හැකියාව, ජාතියේ ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින තාක්ෂණික ප්‍රවීණත්වය සහ තිරසාර යටිතල පහසුකම් සඳහා ආයෝජනය කිරීමේ අධිෂ්ඨානය ඉස්මතු කරයි.

අනාගතය දෙසට

ඉදිරි කාල සීමාව තුළ ධාරිතා ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා නිලමය වශයෙන් උමඟ ක්‍රියාත්මක කිරීමට අධිකාරීන් බලාපොරොත්තු වන අතර, ඉන් අනතුරුව සේවය ලැබෙන ප්‍රදේශවල කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදිතය සහ ජල ආරක්ෂාව මත එහි සම්පූර්ණ බලපෑම දැනෙන්නට ඇරඹෙනු ඇත. ගොවිතැන ආර්ථිකයේ හා ග්‍රාමීය ජීවනෝපාය සඳහා තීරණාත්මක සාධකයක් ව පවතින රටක, මෙවැනි සංවර්ධනයන් දිවයින පුරා ප්‍රජාවන් සඳහා ඉමහත් වැදගත්කමක් දරයි.

දකුණු ආසියාවේ දිගම වාරිමාර්ග උමඟෙහි සම්පූර්ණ කිරීම ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිශක්තිය හා ඉලක්ක සාක්ෂාත් කිරීමේ අධිෂ්ඨානයේ සාක්ෂියක් ලෙස නිමැවෙයි — මෑතකාලීන ආර්ථික අභියෝගයන් මධ්‍යයේ ද, සිය අනාගතයේ පදනම්වල ආයෝජනය කිරීම නතර නොකළ ජාතියකගේ ප්‍රකාශනයකි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හතරහමාරේදී වල් අලි 128ක් මිය යාම පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකාව අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි Sinhala

2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හතරහමාරේදී වල් අලි 128ක් මිය යාම පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකාව අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි

2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හතරහමාර තුළ වල් අලි 128 දෙනකු මිය යාම ශ්‍රී ලංකාවේ සංරක්ෂණ ක්ෂේත්‍රය කම්පනයට පත් කර ඇති අතර, වනජීවී බලධාරීන් සහ විශේෂඥයින් අනතුරු අඟවන්නේ…

15 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් වැඩසටහන අවිනිශ්චිතතාවයකට — අරමුදල් හිඟය නිසා ව්‍යාපෘති සමාලෝචනයක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් වැඩසටහන අවිනිශ්චිතතාවයකට — අරමුදල් හිඟය නිසා ව්‍යාපෘති සමාලෝචනයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ අභිලාෂකාමී ඩිජිටල් අනන්‍යතා ව්‍යාපෘතිය තීරණාත්මක බාධාවකට මුහුණ දී ඇති අතර, අරමුදල් හිඟය හේතුවෙන් බලධාරීන් එම මුලපිරීම නිල සමාලෝචනයකට භාජනය කිරීමට…

15 Jul 2026 Discuss
දශක ගණනාවක් පුරා සිදු වූ විනාශය: 1978 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණය කෙසේ දුර්වල කෙරුණාද? Sinhala

දශක ගණනාවක් පුරා සිදු වූ විනාශය: 1978 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණය කෙසේ දුර්වල කෙරුණාද?

බලය සේවය කිරීමට නිර්මාණය කළ පද්ධතියක් ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණය බොහෝ කලක් තිස්සේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනයේ礎 ශිලා ස්තම්භයක් ලෙස සලකනු ලැබ ඇත — නීතියේ ආධිපත්‍යය…

15 Jul 2026 Discuss