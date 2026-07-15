2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හතරහමාරේදී වල් අලි 128ක් මිය යාම පිළිබඳව ශ්රී ලංකාව අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි
2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හතරහමාර තුළ වල් අලි 128 දෙනකු මිය යාම ශ්රී ලංකාවේ සංරක්ෂණ ක්ෂේත්රය කම්පනයට පත් කර ඇති අතර, වනජීවී බලධාරීන් සහ විශේෂඥයින් අනතුරු අඟවන්නේ රට මෙවර ද අලි මරණ සංඛ්යාවේ ව්යසනකාරී වාර්තාවක් කරා ළඟා වෙමින් සිටිය හැකි බවයි.
ක්ෂණික ක්රියාමාර්ග ඉල්ලා සිටින අර්බුදයක්
මෙම භීතිජනක මරණ සංඛ්යා, මානව-අලි ගැටුම සහ වනජීවී කළමනාකරණය ගැඹුරු අර්බුදයකට ලක් වී ඇතැයි බොහෝ දෙනා සලකන තත්ත්වය විසඳීම සඳහා ජවස්පූර්ණ, විද්යාත්මක පදනම් කරගත් ක්රියාමාර්ගයන් ගන්නා ලෙස කරන ඉල්ලීම් නැවත අවධියට පත් කර ඇත. සාර්ථක මැදිහත්වීමකින් තොරව ශ්රී ලංකාවේ වල් අලි ජනගහනයේ හානිය වසර අවසන් වීමට පෙර වාර්තාගත මට්ටමකට ළඟා විය හැකි බව සංරක්ෂණවාදීන් අවධාරණය කරයි.
මෙම මරණ සිදුවන වේගය පිළිබඳව වනජීවී බලධාරීන් දැඩි කනස්සල්ල ප්රකාශ කර ඇති අතර, මාස පහකට ද නොපැමිණෙන කාලයක් තුළ වාර්තා වූ සංඛ්යා, සම්පූර්ණ දිනදර්ශන වර්ෂයක් හරහා ගණනය කළ විට කළකිරවන ගමනාන්තයක් පෙන්නුම් කරන බව ඔවුහු සඳහන් කරති.
අලි ජනගහනය මත දිගුකාලීනව පැවතෙන බලපෑම්
ශ්රී ලංකාව, වඳවීමේ තර්ජනයට ලක් වූ ආසියානු අලියාගේ ආසියාවේ වැදගත්ම ජනගහනයන්ගෙන් එකක් නිවහන කර ගෙන ඇත. කෙසේ වෙතත්, ජීවාවාස හානිය, වනාන්තර කොරිඩෝ තුළට මිනිස් ආක්රමණය සහ ජීවනෝපාය නිරන්තරයෙන් අලි ක්රියාකාරකම් නිසා කඩාකප්පල් වන ගොවිජන ප්රජාවන් සමඟ තීව්ර වන ගැටුම් ආදිය හේතුවෙන් සතුන්ට ක්රමයෙන් වැඩිවන තර්ජනයන්ට මුහුණ දීමට සිදු වෙමින් පවතී.
- ජීවාවාස ඛණ්ඩනය රට පුරා මානව-අලි ගැටුමේ මූලික හේතුව ලෙස පවතී.
- විද්යුත් වැටි සහ අනෙකුත් වළකාලීමේ ක්රම හා සම්බන්ධ පළිගැනීමේ ඝාතන සහ අහම්බෙන් සිදු වන මරණ වාර්ෂික මරණ සංඛ්යාවට සැලකිය යුතු ලෙස දායක වේ.
- සාම්ප්රදායික අලි කොරිඩෝ අහිමි වීම සතුන් මිනිස් ජනාවාස සමඟ වඩාත් සමීප සම්බන්ධතාවකට ඇද දමයි.
විද්යාත්මක පදනම් කරගත් විසඳුම් ඉල්ලා සිටීම
විශේෂඥයින් ප්රතිපත්ති立案 කරන්නන්ට කෙටිකාලීන විසඳුම් ඉක්මවා ගොස් සවිස්තරාත්මක, සාක්ෂ්ය පදනම් කරගත් උපාය මාර්ග සඳහා කැප වන ලෙස 촉구 කරති. ඒවා අතරට අලි කොරිඩෝ ප්රතිස්ථාපනය සහ ආරක්ෂාව, වනජීවී ආරක්ෂණ නීති දැඩිව ක්රියාත්මක කිරීම සහ ප්රජාව පදනම් කරගත් ගැටුම් සමනය වැඩසටහන් සඳහා වැඩි ආයෝජනයක් ඇතුළත් වේ.
ක්ෂණික සහ විද්යාත්මක මැදිහත්වීම් ක්රියාත්මක නොකළේ නම්, රට නැවතත් අලි හානිවල ව්යසනකාරී වර්ෂයකට ලක් විය හැකි බව වනජීවී බලධාරීන් අනතුරු අඟවා ඇත.
මිනිස් ප්රජාවන් සහ අලි අතර තිරසාර සහජීවනය සාක්ෂාත් කර ගත හැකි බව සංරක්ෂණ කණ්ඩායම් දිගුකලක් තිස්සේ තර්ක කරමින් සිටී; කෙසේ වෙතත් ඒ සඳහා රජය ප්රමාණවත් සම්පත් සහ දේශපාලන අධිෂ්ඨානය ගැටලුව කෙරෙහි යොමු කළ යුතු බව ඔවුහු අවධාරණය කරති.
ජාතික වගකීමක්
ශ්රී ලංකාවේ අලියා ගැඹුරු සංස්කෘතික හා ආගමික වැදගත්කමක් දරන බැවින් එහි ආරක්ෂාව හුදෙක් පාරිසරික ගැටළුවක් පමණක් නොව ජාතික අනන්යතාවයේ කරුණකි. ග්රාමීය ජනතාවගේ අවශ්යතා සහ රටේ උරුමය හා ජෛව විවිධත්වය සඳහා කේන්ද්රීය ස්ථානයක් ගන්නා මෙම සත්ත්ව විශේෂය ආරක්ෂා කිරීමේ අවශ්යතාව අතර සමතුලිතතාවක් ගොඩනඟා ගැනීමේ දුෂ්කර අභියෝගයට බලධාරීන් මුහුණ දෙති.
වර්ෂයෙන් භාගයකට වැඩි කාලයක් ඉතිරිව ඇති මෙවර, ශ්රී ලංකාවේ වල් අලි ජනගහනයට තවදුරටත්돌이킬 නොහැකි හානියක් සිදු වීමට පෙර වත්මන් ප්රවණතාව ආපසු හරවා ගැනීම සඳහා රජයේ ආයතන, සංරක්ෂණ සංවිධාන, ප්රාදේශීය ප්රජාවන් සහ අන්තර්ජාතික හවුල්කරුවන් සම්බන්ධ කරගත් ක්ෂණික සහයෝගිතා
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.