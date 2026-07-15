ශ්රී ලංකාවේ ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් වැඩසටහන අවිනිශ්චිතතාවයකට — අරමුදල් හිඟය නිසා ව්යාපෘති සමාලෝචනයක්
ශ්රී ලංකාවේ අභිලාෂකාමී ඩිජිටල් අනන්යතා ව්යාපෘතිය තීරණාත්මක බාධාවකට මුහුණ දී ඇති අතර, අරමුදල් හිඟය හේතුවෙන් බලධාරීන් එම මුලපිරීම නිල සමාලෝචනයකට භාජනය කිරීමට තීරණය කර ඇති බැවින්, නූතන ජාතික හැඳුනුම්පත් ක්රමයක් කරා රට යන මාර්ගය පිළිබඳ නව ප්රශ්න මතුව ඇත.
මූල්ය හිඟය නිසා නතර වූ දැක්මක්
ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන් රාජ්ය සේවාවන් සමඟ අන්තර්ක්රියා කරන ආකාරය නවීකරණය කිරීමටත්, ඉලෙක්ට්රොනිකව අනන්යතාව තහවුරු කිරීමටත් සැලසුම් කර තිබූ ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් වැඩසටහනට, ප්රමාණවත් අරමුදල් පදනමක් නොමැතිකම නිසා නියමිත පරිදි ඉදිරියට යා නොහැකි බව හෙළිදරව් වීමෙන් පසු එය අවිනිශ්චිත미래යකට මුහුණ දී ඇත. ඉදිරි මඟ තක්සේරු කිරීම සඳහා සමාලෝචන ක්රියාවලියක් ආරම්භ කර ඇති බව නිලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
මෙම මුලපිරීම ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් ඩිජිටල් පරිවර්තන න්යාය පත්රයේ 礎ශිලාවක් ලෙස ස්ථානගත කර තිබූ අතර, රාජ්ය සේවාවන්ට ප්රවේශය සරල කිරීමටත්, නිලධාරිවාදී අකාර්යක්ෂමතා අඩු කිරීමටත්, රාජ්ය හා පෞද්ගලික අංශ වේදිකා දෙකෙහිම අනන්යතා තහවුරු කිරීමේ විශ්වසනීයත්වය ශක්තිමත් කිරීමටත් පොරොන්දු වී සිටියේය.
සමාලෝචනය ප්රගතිය සඳහා අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
මෙවැනි නිල සමාලෝචනයක් සාමාන්යයෙන් ප්රසම්පාදනය, යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සහ පාර්ශ්වකරු සම්බන්ධ කිරීම ඇතුළු ක්රියාත්මක කිරීමේ කටයුතු තාවකාලිකව නතර කිරීමක් සංඥා කරයි. මෙතරම් පරිමාණයේ ව්යාපෘතියකට, ප්රමාදයන් කාල සීමාවන්ට සහ එහි ක්රියාත්මක කිරීමට සම්බන්ධ දේශීය හා ජාත්යන්තර හවුල්කරුවන්ගේ විශ්වාසය මත දාම ආකාරයේ බලපෑම් ඇති කළ හැකිය.
ශ්රී ලංකාව තම රාජ්ය පරිපාලන පද්ධති ඩිජිටල්කරණය කිරීමේ අභියෝගය සමඟ දීර්ඝ කාලයක් සිට පොරබදමින් සිටින අතර, ජාතික ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් යෝජනා ක්රමය එම ඉලක්කය සාක්ෂාත් කර ගැනීමට දිශාවෙහි ඉතාමත් ශක්යමත් පියවරක් ලෙස සලකා බලනු ලැබීය. එබැවින් වත්මන් අරමුදල් හිඟය සරල මූල්ය පසුබෑමක් පමණක් නොව, රජය සඳහා පුළුල් ප්රතිපත්ති අභියෝගයක් ද වෙයි.
පුරවැසියන් හා පාලනය සඳහා ඇඟවීම්
ක්රියාත්මක ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් ක්රමයක් සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා, විශේෂයෙන් භෞතික ලේඛන අවශ්ය රාජ්ය සේවාවන්ට ප්රවේශ වීමේ දී බොහෝ විට දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දෙන ග්රාමීය ප්රදේශවල ජනතාව සඳහා, සැලකිය යුතු ප්රතිලාභ දරයි. එවැනි ක්රමයකින් අපේක්ෂිත වාසි අතරට ඇතුළත් වූයේ:
- අන්තර්ජාලය හරහා රාජ්ය සේවාවන්ට වේගවත් හා වඩාත් සුරක්ෂිත ප්රවේශය
- කඩදාසි පදනම් කරගත් අනන්යතා ලේඛන මත යැපීම අඩු කිරීම
- අනන්යතා වංචාවට එරෙහිව ශක්තිමත් ආරක්ෂාකාරී ක්රමෝපායයන්
- සුභසාධන හා සමාජ ආරක්ෂණ වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීමේ දියුණු කිරීම
සමාලෝචනය දැන් ක්රියාත්මක වෙමින් පවතින බැවින්, ව්යාපෘතිය මුලින් සැලසුම් කළ පරිමාණයෙන් නැවත ආරම්භ වන්නේ කවදාද — නැතහොත් වනු ඇත්ද — යන්න තවමත් අවිනිශ්චිතය. ජාත්යන්තර පරිත්යාගශීලී සහාය හෝ අයවැය නැවත වෙන් කිරීම් ඇතුළු විකල්ප අරමුදල් සදහා ගවේෂණය කළ හැකි කුමන ක්රමවේදයන්ද යන්න පිළිබඳව නිලධාරීන් තවමත් සංශෝධිත කාල සීමාවක් නිවේදනය කර නොමැති අතර හෝ ඇඟවීමක් ද කර නොමැත.
පුළුල් සන්දර්භය
විශාල පරිමාණ ඩිජිටල් රාජ්ය යටිතල පහසුකම් සඳහා මූල්යකරණය සපයා ගැනීමේ දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දෙන ශ්රී ලංකාව තනිකඩ නොවේ. සංවර්ධනය වෙමින් පවතින ලෝකය පුරා, රජයන් ඩිජිටල් පරිවර්තන වැඩසටහන්වල අභිලාෂය සහ ඒවා සම්පූර්ණ කිරීම දක්වා පවත්වාගෙන යාමට අවශ්ය මූල්ය සම
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.