Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දශක ගණනාවක් පුරා සිදු වූ විනාශය: 1978 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණය කෙසේ දුර්වල කෙරුණාද?

15 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දශක ගණනාවක් පුරා සිදු වූ විනාශය: 1978 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණය කෙසේ දුර්වල කෙරුණාද?

බලය සේවය කිරීමට නිර්මාණය කළ පද්ධතියක්

ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණය බොහෝ කලක් තිස්සේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනයේ礎 ශිලා ස්තම්භයක් ලෙස සලකනු ලැබ ඇත — නීතියේ ආධිපත්‍යය සුරැකීමට සහ රාජ්‍යයේ අතිරේක ක්‍රියාවලින් පුරවැසියන් ආරක්ෂා කිරීමට භාරව සිටි ආයතනයක් ලෙස. එහෙත් දශක පහකට ආසන්න කාලයක් තුළ, 1978 ව්‍යවස්ථාමය ප්‍රතිසංස්කරණයේ ආරම්භයත් සමඟ, එම ආයතනයේ ස්වාධීනත්වය ක්‍රමානුකූලව විනාශ කෙරී ඇතැයි විචාරකයෝ සහ නීති විශේෂඥයෝ තර්ක කරති.

1978 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සහ අධිකරණ පරිහානියේ බීජය

ජේ.ආර්. ජයවර්ධන 1978 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව හරහා විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය හඳුන්වා දුන් විට, එය ශ්‍රී ලංකාවේ බලතුලනය මූලිකවම වෙනස් කළේය. මෙම නව ව්‍යවස්ථාමය රාමුව, අධිකරණ ඇතුළු අනෙකුත් ආයතන දේශපාලන පීඩනයට ඉතා අවදානම් ලෙස හැර, විධායකය සතුව බලය ඉතා ඉහළ මට්ටමකින් කේන්ද්‍රගත කළ බව විචාරකයෝ තර්ක කරති.

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය සහ අභියාචනාධිකරණය ඇතුළු ජ්‍යෙෂ්ඨ විනිසුරුවන් පත් කිරීම බොහෝ දුරට විධායකයේ කැමැත්ත මත රඳා පැවතීමෙන්, සැබෑ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පවත්වාගෙන යාම දුෂ්කර කරන ව්‍යුහාත්මක ගතිකත්වයක් නිර්මාණය වූ බව නීති නිරීක්ෂකයෝ බොහෝ දෙනෙක් පවසති.

දේශපාලන මැදිහත්වීම: නැවත නැවතත් දක්නට ලැබෙන ප්‍රවණතාවක්

වසර ගණනාවක් පුරා, නීතිඥයින්, සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ ජාත්‍යන්තර නිරීක්ෂකයින් විසින් සමානව, අධිකරණ කටයුතුවලට දේශපාලන මැදිහත්වීමේ රටාවක් සටහන් කෙරී ඇත. 2013 දී ප්‍රධාන විනිසුරු ශිරාණි බණ්ඩාරනායකව ව්‍යවස්ථා විරෝධී සහ දේශපාලන අරමුණින් යුතු ක්‍රියාවලියක් ලෙස පුළුල් ලෙස හෙළා දකිනු ලැබූ ඇගේ විවාදාත්මක වරද නියම කිරීමේ සිට, විධායක බලයේ බලපෑම පිළිබඳ නිරන්තර චෝදනා දක්වා, අධිකරණය නැවත නැවතත් දේශපාලන කෝලාහලයන්හි කේන්ද්‍රස්ථානය බවට පත්ව ඇත.

බණ්ඩාරනායක සිදුවීම විශේෂයෙන් තීව්‍ර ජාත්‍යන්තර විවේචනයකට ලක් විය. එදිනෙදා රජයට අහිතකර ලෙස සැලකූ තීන්දුවකට අනුව, රට පළමු කාන්තා ප්‍රධාන විනිසුරු ඉවත් කිරීමට විධායකයේ මෙහෙයවීම යටතේ පාර්ලිමේන්තුව කටයුතු කළ ආකාරය ගැන එක්සත් රාජධානිය, එක්සත් ජනපදය සහ ෆ්‍රෑන්ජොෆෝෆෝ ට්‍රෑ ෆෝ ඇතුළු කොමන්වෙල්ත් ආයතන කිහිපයක් දැඩි කනස්සල්ල පළ කළේය.

ව්‍යුහාත්මක දුර්වලතා සහ ආයතනික දිරාපත්වීම

ප්‍රසිද්ධ සිදුවීම්වලින් ඔබ්බට, නීති ප්‍රතිසංස්කරණවාදීහු දශක ගණනාවක් පුරා අධිකරණ ක්‍රමය තුළ රැස් වූ ගැඹුරු ව්‍යුහාත්මක ගැටලු කෙරෙහි අවධානය යොමු කරති. ඒවා අතර:

  • නඩු කටයුතුවල නිදන්ගත ප්‍රමාදයන් — සමහර නඩු විසඳීමට පෙර අධිකරණ ඇතුළේ වසර ගණනාවක් හෝ දශක ගණනාවක් ගත වීම
  • අධිකරණ ක්‍රමය තුළ ප්‍රමාණවත් නොවන සම්පත් සහ යටිතල පහසුකම්, කාර්යක්ෂමතාව සහ ප්‍රවේශ්‍යතාව දුර්වල කිරීම
  • ප්‍රමාණවත් විනිවිදභාවයක් සහ ස්වාධීන අධීක්ෂණයක් නොමැති විනිසුරු පත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය
  • වරද හෝ දූෂණ සිදු වූ අවස්ථාවල විනිසුරුවන් වගකිව යුතු කිරීමට සීමිත යාන්ත්‍රණ
  • විශේෂයෙන් රාජ්‍ය සම්බන්ධ නඩු හිදී, අධිකරණ තීරණ ගැනීම කෙරෙහි විධායක බලයේ බිය ජනනය කිරීමේ ස්වභාවය

නීතිඥ සංගමය හඬ නඟයි

ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය වසර ගණනාවක් පුරා අධිකරණ තත්ත්වය ගැන ඇඟවීම් කරමින්, අනුප්‍රාප්තිකව බලයට පත් රජයන්ගෙන් අර්ථවත් ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස ඉල්ලා සිටී. සැබෑ ලෙස ස්වාධීන අධිකරණයක් නොමැතිව, රාජ්‍ය බල අපයෝජනයන්ට එරෙහිව පුරවැසියන්ට විශ්වාසනීය නිසැකය නොමැති බව නීති වෘත්තිකයෝ තර්ක කරති — ක්‍රියාත්මක ප්‍රජාතන්

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හතරහමාරේදී වල් අලි 128ක් මිය යාම පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකාව අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි Sinhala

2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හතරහමාරේදී වල් අලි 128ක් මිය යාම පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකාව අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි

2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හතරහමාර තුළ වල් අලි 128 දෙනකු මිය යාම ශ්‍රී ලංකාවේ සංරක්ෂණ ක්ෂේත්‍රය කම්පනයට පත් කර ඇති අතර, වනජීවී බලධාරීන් සහ විශේෂඥයින් අනතුරු අඟවන්නේ…

15 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් වැඩසටහන අවිනිශ්චිතතාවයකට — අරමුදල් හිඟය නිසා ව්‍යාපෘති සමාලෝචනයක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් වැඩසටහන අවිනිශ්චිතතාවයකට — අරමුදල් හිඟය නිසා ව්‍යාපෘති සමාලෝචනයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ අභිලාෂකාමී ඩිජිටල් අනන්‍යතා ව්‍යාපෘතිය තීරණාත්මක බාධාවකට මුහුණ දී ඇති අතර, අරමුදල් හිඟය හේතුවෙන් බලධාරීන් එම මුලපිරීම නිල සමාලෝචනයකට භාජනය කිරීමට…

15 Jul 2026 Discuss
දකුණු ආසියාවේ දිගම වාරිමාර්ග උමඟ සම්පූර්ණ කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

දකුණු ආසියාවේ දිගම වාරිමාර්ග උමඟ සම්පූර්ණ කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඉතිහාසය රචනා කරයි

ජල කළමනාකරණයේ ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක් ශ්‍රී ලංකාව සිය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයේ තීරණාත්මක이정표යක් සපුරා ගනිමින්, දැනට දකුණු ආසියාවේ දිගම වාරිමාර්ග උමඟ ලෙස පිළිගැනෙන…

15 Jul 2026 Discuss