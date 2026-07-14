Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රාජ්‍ය සම්පත් නැවත ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවට UNODC දොර විවර කරයි

14 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රාජ්‍ය සම්පත් නැවත ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවට UNODC දොර විවර කරයි

සම්පත් ප්‍රතිෂ්ඨාපන උත්සාහයන්ට ජාත්‍යන්තර ආයතනයේ සහාය සංඥා වෙයි

එක්සත් ජාතීන්ගේ මත්ද්‍රව්‍ය හා අපරාධ කාර්යාලය (UNODC) මගින් ලැබෙන සංඥාවලට අනුව, නීතිවිරෝධී ලෙස විදේශගත කරන ලද රාජ්‍ය සම්පත් නැවත ලබා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට විශ්වාසදායක මාර්ගයක් තිබිය හැකි අතර, ස්ථාපිත ජාත්‍යන්තර රාමු හරහා එවැනි ප්‍රතිෂ්ඨාපන කටයුතු සිදු කිරීමට දොර විවෘතව පවතින බව එම ආයතනය පෙන්වා දී ඇත.

සම්පත් ප්‍රතිෂ්ඨාපනය යනු කුමක්ද?

සම්පත් ප්‍රතිෂ්ඨාපනය යනු සොරකම් කරන ලද හෝ දූෂිත ලෙස අත්පත් කර ගෙන විදේශයට මාරු කරන ලද අරමුදල් හෝ දේපළ සොයා ගැනීම, ශීත කිරීම සහ ආපසු ගෙන්වා ගැනීම සඳහා රජයක් විසින් ගන්නා නීතිමය ක්‍රියාවලියයි. 2022 දී දරුණු ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ දුන් ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, වසර ගණනාවක් පුරා සිදු වූ මූල්‍ය කළමනාකරණ දුර්වලතා සහ කුඩු දූෂණ චෝදනා හේතු කොටගෙන ඇති වූ එම අර්බුදය හමුවේ, එවැනි සම්පත් ප්‍රතිෂ්ඨාපනයේ ඉදිරිදර්ශනය ප්‍රබල මහජන සැලකිල්ලක් දනවන්නකි.

මෙම හිමිකම් පෙන්වීම සඳහා රටවලට සහාය වීමට ජාත්‍යන්තර නීතිමය යාන්ත්‍රණ පවතින බවත්, මේ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට විකල්ප නොමැතිකමක් නොමැති බවත් UNODC අවධාරණය කර ඇත.

දිගු ගමනක් ඉදිරියේ

ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවේ සහභාගිත්වයට ඇති කැමැත්ත දිරිගන්වන සංඥාවක් වුවද, සම්පත් ප්‍රතිෂ්ඨාපන ක්‍රියාවලීන් අතිශයින් සංකීර්ණ හා කාලගත බවට විශේෂඥයෝ අවවාද කරති. සාර්ථක ප්‍රතිෂ්ඨාපනයක් සඳහා සාමාන්‍යයෙන් ශක්තිමත් දේශීය නීතිමය රාමු, රජයන් අතර ශක්තිමත් ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාව සහ සම්පත් ලබා ගත් හා මාරු කළ ආකාරය පිළිබඳ නිවැරදි ලේඛනගත කිරීමක් අවශ්‍ය වේ.

  • විමසිලිමත් සම්පත් හා සම්බන්ධ විශ්වාසදායක දේශීය නීතිමය කටයුතු ශ්‍රී ලංකාව විසින් ඔප්පු කළ යුතුය.
  • සම්පත් රඳවා ගෙන ඇති රටවල සහයෝගිතාව ඕනෑම ප්‍රතිෂ්ඨාපන උත්සාහයකට අත්‍යාවශ්‍ය වේ.
  • UNODC වැනි ජාත්‍යන්තර ආයතනවලට තාක්ෂණික සහාය ලබා දිය හැකි නමුත් විදේශ අධිකරණ ක්‍රියා කිරීමට බල කිරීමට ඒවාට හැකියාවක් නැත.

ශ්‍රී ලංකාවට ඇති වැදගත්කම

ආර්ථික අර්බුදය අතරතුර ඉන්ධන හිඟකම, ඖෂධ අහිමිකම සහ ඉහළ ගිය උද්ධමනය දරා ගත් සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා, සොරකම් කරන ලද රාජ්‍ය සම්පත් ප්‍රතිෂ්ඨාපනය යනු යුක්තිය ඉෂ්ට වීමේ හා මූල්‍ය සහනයේ සංකේතයක් වනු ඇත. අනුප්‍රාප්තික රජයන් මෙම කාරණය真剣ව සලකා, එවැනි නඩු හඹා යාමට අවශ්‍ය නීතිමය හා ආයතනික හැකියාව ශක්තිමත් කරන ලෙස සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් දිගු කලක් ඉල්ලා සිටියි.

UNODC හි ස්ථාවරය පැහැදිළිව ප්‍රකාශ කරන්නේ ජාත්‍යන්තර රාමුව ශ්‍රී ලංකාවට ලබා ගත හැකි බවයි — දැන් ඇති ප්‍රශ්නය නම් එය සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට රටතුළ දේශපාලන කැමැත්ත පවතිනවාද යන්නයි.

රට IMF වැඩසටහනක් යටතේ ප්‍රකෘතිමත් වෙමින් සිටින මේ මොහොතේ, වංචනිකව ගත් සම්පත්වලින් කොටසක් හෝ නැවත ලබා ගැනීම රාජ්‍ය මූල්‍ය කටයුතුවලට සැලකිය යුතු ශක්තියක් ලබා දෙනු ඇති අතර, අර්බුද වසරවල දරුණු ලෙස හානි වූ පාලන ආයතන කෙරෙහි විශ්වාසය යළි ගොඩ නගා ගැනීමට ද උපකාර වනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ ඉහළම ආහාර ගමනාන්ත 50 අතරට ඇතුළත් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ ඉහළම ආහාර ගමනාන්ත 50 අතරට ඇතුළත් වෙයි

පොහොසත් හා විවිධාංගී පාකශාස්ත්‍ර උරුමය සඳහා දිවයිනට ජාත්‍යන්තර සම්මානය ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ ඉහළම ආහාර ගමනාන්ත 50 අතරට ඇතුළත් වීමෙන් ජාතික ගෞරවයේ…

14 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලාංකික ජාතික විද්වතෙකු වන සර් නිශාන් කනගරාජා බකිංහැම් මාලිගාවේ දී නයිට් උපාධිය පිළිගනී Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික ජාතික විද්වතෙකු වන සර් නිශාන් කනගරාජා බකිංහැම් මාලිගාවේ දී නයිට් උපාධිය පිළිගනී

යුද්ධයෙන් රිද්ද වූ මාතෘභූමියක දුෂ්කරතා මධ්‍යයේ ජීවිතය ආරම්භ කර බ්‍රිතාන්‍ය විශ්වවිද්‍යාල ජගතේ ඉහළම තලයන්ට නැඟී සිටි ශ්‍රී ලාංකික ජාතික විද්වතෙකු වන නිශාන්…

14 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සූර්ය බලශක්ති ව්‍යාප්තිය සඳහා ADB ආයතනයෙන් ඩොලර් මිලියන 35ක් ලබාගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සූර්ය බලශක්ති ව්‍යාප්තිය සඳහා ADB ආයතනයෙන් ඩොලර් මිලියන 35ක් ලබාගනී

ශ්‍රී ලංකාව, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) සමඟ ඩොලර් මිලියන 35ක් වටිනා සැලකිය යුතු මූල්‍ය පැකේජයක් සුරක්ෂිත කර ගැනීමට සමත් වී ඇති අතර, ණය හා ප්‍රදාන ඒකාබද්ධ…

14 Jul 2026 Discuss