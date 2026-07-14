ශ්රී ලංකාව සූර්ය බලශක්ති ව්යාප්තිය සඳහා ADB ආයතනයෙන් ඩොලර් මිලියන 35ක් ලබාගනී
ශ්රී ලංකාව, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) සමඟ ඩොලර් මිලියන 35ක් වටිනා සැලකිය යුතු මූල්ය පැකේජයක් සුරක්ෂිත කර ගැනීමට සමත් වී ඇති අතර, ණය හා ප්රදාන ඒකාබද්ධ කරමින් රට පුරා වහල් සූර්ය බලශක්ති ව්යාප්තිය වේගවත් කිරීම මෙහි අරමුණ වේ.
පුනර්ජනනීය බලශක්ති ඉලක්ක කරා දිගු පිම්මක්
ශ්රී ලංකාවේ දfossil ඉන්ධන යැපීමෙන් මිදී පුනර්ජනනීය බලශක්ති ධාරිතාව පුළුල් කිරීමේ අභිලාෂයන්ට මෙම අරමුදල් සැපයීම ප්රබල ශක්තියක් ලබාදෙයි. වහල් සූර්ය විදුලි සංස්ථාපන, රටේ තිරසාර හා ස්වාවලම්බී බලශක්ති අනාගතයක් ළඟා කරගැනීමේ පුළුල් උපාය මාර්ගයේ ප්රධාන සංරචකයක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.
සහන ණය මුදල් හා ප්රදාන සහාය ඒකාබද්ධ කළ ADB පැකේජය, ශ්රී ලංකාවේ නිවෙස් හා ව්යාපාර සඳහා වහල් සූර්ය විසඳුම් වඩාත් ප්රවේශ්යමාන කිරීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඓතිහාසිකව පිරිසිදු බලශක්ති තාක්ෂණය භාවිතයට බාධාකළ බාධක ඉවත් කිරීමටද සැලසුම් කෙරේ.
වහල් සූර්ය බලශක්තිය ශ්රී ලංකාවට වැදගත් වන්නේ ඇයි?
ශ්රී ලංකාව මෑත වසරවලදී නොකඩවා බලශක්ති අභියෝගවලට මුහුණ දී ඇති අතර, ඉහළ ගිය විදුලි ගාස්තු සහ බලශක්ති නිෂ්පාදනය සඳහා ආනයනික ඉන්ධන මත දැඩි රඳා පැවතීම ඉන් ප්රමුඛ වේ. වහල් සූර්ය බලශක්තිය, බලශක්ති නිෂ්පාදනය විමධ්යගත කිරීමටත්, ජාතික ජාලය මතට පැටවෙන බරෙන් සහනයක් ලබාදීමටත්, පාරිභෝගිකයන්ගේ විදුලි බිල් අඩු කිරීමටත් අවස්ථාවක් ලබාදෙයි.
- මිල අධික fossil ඉන්ධන ආනයනය මත රඳාපැවතීම අඩු කිරීම
- නිවෙස් හා ව්යාපාර සඳහා දිගුකාලීන විදුලි ගාස්තු අඩු කිරීම
- ශ්රී ලංකාවේ ජාතික පුනර්ජනනීය බලශක්ති ඉලක්කවලට දායකවීම
- බලශක්ති ස්වාරක්ෂිතතාව හා ජාල ස්ථිතිස්ථාපකතාව වැඩිදියුණු කිරීම
ශ්රී ලංකාව කෙරෙහි ADB ආයතනයේ අඛණ්ඩ කැපවීම
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව, ශ්රී ලංකාව සමඟ විශේෂයෙන් යටිතල පහසුකම් හා බලශක්ති අංශවල ක්රියාශීලී ණය හා තාක්ෂණික සහාය සම්බන්ධතාවයක් පවත්වාගෙන ඇත. රට තවමත් පුළුල් ආර්ථික සෙනෙහසෙන් ගොඩනැගෙමින් සිටියදීත්, ශ්රී ලංකාවේ පිරිසිදු බලශක්ති ප්රතිපත්ති දිශාවන් කෙරෙහි බහුපාර්ශ්වික ණය දෙන ආයතනයේ විශ්වාසය මෙම නවතම කැපවීම ඉස්මතු කරයි.
ඩොලර් මිලියන 35ක් වටිනා පැකේජය, ශ්රී ලංකාවේ මෑත ඉතිහාසයේ වඩාත් ඉලක්කගත පිරිසිදු බලශක්ති මැදිහත්වීම්වලින් එකක් ලෙස සැලකෙන අතර, වහල් මට්ටමේ බෙදා හරිනු ලබන සූර්ය බලශක්ති නිෂ්පාදනය කෙරෙහි විශේෂිතව අවධානය යොමු කරයි.
ව්යාපෘතිය එකඟතාවයෙන් ක්රියාත්මක කිරීමේ අවධිය කරා ගමන් කරන විට, ඉදිරි සති කිහිපය තුළ ක්රියාත්මක කිරීමේ කාල නිර්ණය හා ප්රතිලාභීන් සඳහා සුදුසුකම් නිර්ණායක නිලධාරීන් විසින් ඉදිරිපත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. බලශක්ති අංශ විශ්ලේෂකයන්, ශ්රී ලංකාවේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති පරිසරය හා ජාත්යන්තර සංවර්ධන මූල්ය ආකර්ෂණය සඳහා ධනාත්මක සංඥාවක් ලෙස මෙම මුලපිරීම දකිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.