ශ්රී ලාංකික ජාතික විද්වතෙකු වන සර් නිශාන් කනගරාජා බකිංහැම් මාලිගාවේ දී නයිට් උපාධිය පිළිගනී
යුද්ධයෙන් රිද්ද වූ මාතෘභූමියක දුෂ්කරතා මධ්යයේ ජීවිතය ආරම්භ කර බ්රිතාන්ය විශ්වවිද්යාල ජගතේ ඉහළම තලයන්ට නැඟී සිටි ශ්රී ලාංකික ජාතික විද්වතෙකු වන නිශාන් කනගරාජා, නිල වශයෙන් සිය නයිට් උපාධිය පිළිගැනීමෙන්, ශ්රී ලාංකික ප්රවාසීන්ට මෙන්ම සමස්ත ජාතියටම ආඩම්බරයක් ගෙන දෙන අවස්ථාවක් ඉතිහාසගත වී ඇත.
යුද්ධ විදාරිත ශ්රී ලංකාවේ සිට රාජකීය පිළිගැනීමක් දක්වා වූ ගමන
"යුද්ධ විදාරිත ශ්රී ලංකාවේ පිළිවෙලකු" ලෙස තමා ගැන හදුන්වාදෙන කනගරාජා, ශ්රී ලංකාවේ දශක ගණනාවක් පුරා ව්යාප්ත වූ සිවිල් ගැටුමේ කැළඹිලි මධ්යයේ ආරම්භ වූ සිය අසාමාන්ය පෞද්ගලික හා වෘත්තීය ගමනේ ශිඛරය ලෙස බකිංහැම් මාලිගාවේ දී මෙම ගෞරවනීය සම්මානය ලබා ගත්තේය. ඔහුගේ කථාව ජය ගනිවිය නොහැකිය යැයි හැඟෙන බාධා ජය ගැනීමේ, අධ්යයන විශිෂ්ටත්වයේ සහ නොනැමෙන මිනිස් ආත්මයේ සාක්ෂියකි.
සර් නිශාන් කනගරාජා යනු ව්යවහාරික භාෂා විද්යාව හා භාෂා අධ්යාපනය ක්ෂේත්රයේ කීර්තිමත් පෙරළිකාරයෙකි. ලොව ප්රමුඛ විශ්වවිද්යාල ගණනාවක ජාත්යන්තරව ප්රකට ශාස්ත්රීය ජීවිතයක් ගොඩනඟා ගත් ඔහු, බහුභාෂාවාදය, භාෂා අයිතිවාසිකම් සහ ගෝලීය අධ්යයන සංවාදයේ ඉංග්රීසි භාෂාවේ භූමිකාව පිළිබඳ චින්තනය හැඩගැස්වීමට ශාස්ත්රීය දායකත්වය ලබා දී ඇත.
ජීවිත කාලයක් පුරා කළ අධ්යයන දායකත්වයට ලැබෙන පිළිගැනීමක්
මෙම නයිට් උපාධිය, ඔහු අධ්යාපනය හා පර්යේෂණ ක්ෂේත්රයේ ලබා දී ඇති සුවිශේෂී දායකත්වය පිළිගැනීම පමණක් නොව, ක්ෂේත්රීය භාෂා කණ්ඩායම් වෙනුවෙන් ඔහු නොසැලී දරා ගත් පෙනී සිටීම ද ඇගයීමට ලක් කරයි. ඔහුගේ දෙමළ උරුමය සහ යුද කාලීන දෙමළ ජනතාවගේ අත්දැකීම් සැලකීමේ දී, මෙම කාර්යය ඔහුට ගැඹුරු පෞද්ගලික අනුනාදයක් ගෙන දෙන්නකි.
කනගරාජා ශ්රී ලංකාවේ තම ආරම්භය ගැන හදවතට දැනෙන ලෙස කථා කර ඇති අතර, තමා වැඩෙන ලද දුෂ්කර පරිසරය පිළිගනිමින්, ඒ හැදෙනුවිය කාලීන අත්දැකීම් සිය ලෝක දෘෂ්ටිය හැඩ ගැස්සීමටත්, හඬ නැති අයගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් කැපවීමටත් මූලාශ්රය බව ඔහු පිළිගෙන ඇත.
ඔහුගේ අධ්යයන ජීවිතය මහාද්වීප ගණනාවක් හරහා විහිදී ඇති අතර, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ප්රතිෂ්ඨිත ආයතනවල සිදු කළ සුවිශේෂී කාර්යයන් හරහා ඔහු සිය ක්ෂේත්රයේ වැඩිපුරම ආශ්රය කරනු ලබන සහ ගෞරව කරනු ලබන කැඳවුම්කරුවකු බවට පත් විය. ලොව පුරා විශ්වවිද්යාලවල ඉගෙනුම් කාරිකාවල ඇතුළත් ඔහු ලියූ බලගතු කෘති ගණනාවක් ජාත්යන්තර අධ්යයන ලෝකයේ ගැඹුරු සලකුණු ඉතිරි කර ඇත.
ශ්රී ලාංකික ප්රජාව පුරා ආඩම්බරය
නයිට් උපාධිය ප්රදානය කිරීම, එක්සත් රාජධානියේ සහ ඉන් ඔබ්බේ සිටින ශ්රී ලාංකික ප්රවාසී ප්රජාව විසිනුත්, ජාතීන් හා ප්රජාවන් හරහා ජාතික ගෞරවයක් ලෙස ඔහුගේ ජයග්රහණය දකින ශ්රී ලංකාව තුළ සිටින බොහෝ දෙනා විසිනුත් උණුසුම් ලෙස පිළිගෙන ඇත.
විශේෂයෙන් දෙමළ ප්රජාව සඳහා, සර් නිශාන්ගේ පිළිගැනීම ගැඹුරු සංකේතාත්මක බරක් දරයි. දකුණු ආසියාවේ වඩාත්ම විනාශකාරී අභ්යන්තර ගැටුම්වලින් එකක් ජීවිතයෙන් ගෙවු අයටවත් ලොව රඟදැල්ලේ ඉහළම සම්මාන ලබා ගත හැකිය යන්නේ මතක් කිරීමක් ලෙස ඔහුගේ ජයග්රහණය දිලිසෙයි.
බකිංහැම් මාලිගාවේ ඔහුගේ ආයෝජන උත්සවය, හුදෙක් පෞද්ගලික සන්ධිස්ථානයක් පමණක් නොව, ජීවිතයේ සීමාවන් ඉක්මවා සිහිනය දකිනු කැමති ශ්රී ලාංකික, දෙමළ හා සිංහල, තරුණ පරම්පරාවකට ලැබෙන සාමූහික ආශ්වාදයක් ලෙස ඉතිහාසයේ සටහන් වනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.