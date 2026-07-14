Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ ඉහළම ආහාර ගමනාන්ත 50 අතරට ඇතුළත් වෙයි

14 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ ඉහළම ආහාර ගමනාන්ත 50 අතරට ඇතුළත් වෙයි

පොහොසත් හා විවිධාංගී පාකශාස්ත්‍ර උරුමය සඳහා දිවයිනට ජාත්‍යන්තර සම්මානය

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ ඉහළම ආහාර ගමනාන්ත 50 අතරට ඇතුළත් වීමෙන් ජාතික ගෞරවයේ මූලාශ්‍රයක් වී තිබූ රටේ විචිත්‍ර හා විවිධාංගී පාකශාස්ත්‍ර සම්ප්‍රදාය ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීමකට ලක් වී ඇත.

මෙම ගෞරවනීය ස්ථානය ශ්‍රී ලංකාවට ගෝලීය ආහාර සංස්කෘතියේ ශ්‍රේෂ්ඨ ගණයට ඇතුළත් වීමේ අවස්ථාව සලසා දෙන අතර, ශ්‍රී ලාංකික ආහාර සංස්කෘතිය වෙනත් රටවලින් වෙන්කර හඳුනා ගන්නා අද්විතීය රස, අමුද්‍රව්‍ය සහ පාකශාස්ත්‍ර ක්‍රමවේදයන් හට ලෝකය විසින් ගෞරවය දක්වයි.

සම්ප්‍රදාය හා කුළුබඩු තුළ මුල් බැස ගත් ආහාර සංස්කෘතියක්

ශ්‍රී ලාංකික ආහාර සංස්කෘතිය සුවඳ කුළුබඩු, නැවුම් පොල් සහ දේශීය ලෙස ලබා ගන්නා නිෂ්පාදන නිර්භීතව භාවිත කිරීම සඳහා ප්‍රසිද්ධය. සාම්ප්‍රදායික පොල් සම්බෝල්හි තියුණු රසයේ සිට සෙමෙන් උයන ලද ඌරු මස් කළු කාරියේ සුවපහසු ගැඹුරු රස දක්වා, දිවයිනේ ආහාර වර්ග දකුණු ආසියානු, ලන්දේසි, පෘතුගීසි හා බ්‍රිතාන්‍ය පාකශාස්ත්‍ර සම්ප්‍රදායන්ගෙන් බලපෑම් ලැබූ සියවස් ගණනාවක සංස්කෘතික හුවමාරුව පිළිබිඹු කරයි.

  • සියලු ප්‍රජාවන් අතර ප්‍රිය ජාතික ආහාරය වන ශ්‍රී ලාංකික බත් හා කරි
  • ජාත්‍යන්තර ජනප්‍රියත්වය ලබා ගත් වීදි ආහාර රසිකයින්ගේ ප්‍රියතම කොත්තු රොටි
  • පුළුල් ජනාකර්ෂණයක් ඇති සාම්ප්‍රදායික උදෑසන ආහාර වන ආප්ප හා ඉඳිආප්ප
  • මෙම කලාපයට අද්විතීය වූ විදේශීය පලතුරු හා නැවුම් මුහුදු ආහාරවල අධික සම්පතක්

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයට ලැබෙන තල්ලුවක්

ආර්ථික අසිරිමත් කාලයකට පසු යථා තත්ත්වයට පත්වීමට හා වර්ධනය වීමට ස්ථිරව කටයුතු කරමින් සිටින ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයට මෙම පිළිගැනීම සැලකිය යුතු ඉදිරි ගමනක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ආහාර සංචාරය ලොව පුරා සංචාරකයින් ආකර්ෂණය කරගන්නා ශක්තිමත් බලවේගයක් බවට පත්වෙමින් තිබෙන අතර, මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීම ශ්‍රී ලංකාව පාකශාස්ත්‍ර සංචාරකයින් අනිවාර්යයෙන්ම පැමිණිය යුතු ගමනාන්තයක් ලෙස ස්ථාපිත කරයි.

ලෝකයේ ඉහළම ආහාර ගමනාන්ත අතරට ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත් වීම, අපගේ පාකශාස්ත්‍ර සංස්කෘතියේ පොහොසත්කම හා දිනෙදිනම මෙම සම්ප්‍රදායන් ජීවමාන කරන්නන්ගේ ප්‍රවීණත්වයේ සාක්ෂියකි.

ක්ෂේත්‍ර පාර්ශ්වකරුවන් හා සංචාරක අධිකාරීන් දිවයිනේ කිලිටි නොවූ ශ්‍රී ලාංකික රස ජයග්‍රහණය කරන ජනාකීර්ණ දේශීය වෙළඳපොළවල්, පවුල් ආශ්‍රිත ආහාරශාලා හා සුඛෝපභෝගී භෝජනාගාර ගවේෂණය කිරීමට 间ාකාංකා ඇති ආහාර නැඹුරු සංචාරකයින් නව රැල්ලක් ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා මෙම ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීම ප්‍රයෝජනයට ගනු ඇත.

ශ්‍රී ලාංකික රස කෙරෙහි වර්ධනය වන ජාත්‍යන්තර අවධානය

පසුගිය වසර කිහිපය තුළ ශ්‍රී ලාංකික ආහාර සංස්කෘතිය දිවයිනේ වෙරළෙන් ඔබ්බට ගෙන යෑමේ ගතිවේගය ලබා ගනිමින් සිටින අතර, එක්සත් රාජධානිය, ඕස්ට්‍රේලියාව, කැනඩාව හා යුරෝපය පුරා ආපන ශාලා ගෝලීය ආහාර රසිකයින්ට එහි අද්විතීය රස ස්වභාවය හඳුන්වා දෙමින් ඇත. මෙම නවතම ශ්‍රේණිගත කිරීම දේශීය ජනතාව සැමවිටම දැන සිටි දෙය වලංගු කරයි — ශ්‍රී ලාංකික ආහාරය සැබවින්ම ලෝකෝත්තර මට්ටමේ ඇති බවය.

2026 ළඟා වෙද්දී, ඉහළම ආහාර ගමනාන්තයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව කෙරෙහි යොමු වෙන අවධානය මෙතෙක් නොවූ විරූ ලෙස දීප්තිමත් ලෙස බැබළෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, එය රටට ආර්ථික අවස්ථාවක් මෙන්ම සාංස්කෘතික සමරු මොහොතක්ද ගෙන එනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලාංකික ජාතික විද්වතෙකු වන සර් නිශාන් කනගරාජා බකිංහැම් මාලිගාවේ දී නයිට් උපාධිය පිළිගනී Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික ජාතික විද්වතෙකු වන සර් නිශාන් කනගරාජා බකිංහැම් මාලිගාවේ දී නයිට් උපාධිය පිළිගනී

යුද්ධයෙන් රිද්ද වූ මාතෘභූමියක දුෂ්කරතා මධ්‍යයේ ජීවිතය ආරම්භ කර බ්‍රිතාන්‍ය විශ්වවිද්‍යාල ජගතේ ඉහළම තලයන්ට නැඟී සිටි ශ්‍රී ලාංකික ජාතික විද්වතෙකු වන නිශාන්…

14 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සූර්ය බලශක්ති ව්‍යාප්තිය සඳහා ADB ආයතනයෙන් ඩොලර් මිලියන 35ක් ලබාගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සූර්ය බලශක්ති ව්‍යාප්තිය සඳහා ADB ආයතනයෙන් ඩොලර් මිලියන 35ක් ලබාගනී

ශ්‍රී ලංකාව, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) සමඟ ඩොලර් මිලියන 35ක් වටිනා සැලකිය යුතු මූල්‍ය පැකේජයක් සුරක්ෂිත කර ගැනීමට සමත් වී ඇති අතර, ණය හා ප්‍රදාන ඒකාබද්ධ…

14 Jul 2026 Discuss
රාජ්‍ය සම්පත් නැවත ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවට UNODC දොර විවර කරයි Sinhala

රාජ්‍ය සම්පත් නැවත ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවට UNODC දොර විවර කරයි

සම්පත් ප්‍රතිෂ්ඨාපන උත්සාහයන්ට ජාත්‍යන්තර ආයතනයේ සහාය සංඥා වෙයි එක්සත් ජාතීන්ගේ මත්ද්‍රව්‍ය හා අපරාධ කාර්යාලය (UNODC) මගින් ලැබෙන සංඥාවලට අනුව, නීතිවිරෝධී ලෙස…

14 Jul 2026 Discuss