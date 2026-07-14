Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ මහේස්ත්‍රාත් සහ දිස්ත්‍රික් අධිකරණ විනිසුරුවරු මතභේදාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ පියවරකට එරෙහිව නැගී සිටිති

14 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ මහේස්ත්‍රාත් සහ දිස්ත්‍රික් අධිකරණ විනිසුරුවරු මතභේදාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ පියවරකට එරෙහිව නැගී සිටිති

යෝජිත වෙනස්කම් සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ විරෝධය තීව්‍ර වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව පුරා මහේස්ත්‍රාත් සහ දිස්ත්‍රික් අධිකරණ විනිසුරුවරු, රටේ අධිකරණ ප්‍රජාව තුළ සැලකිය යුතු අසහනයක් ඇති කළ යෝජිත පියවරකට එරෙහිව දැඩි ලෙස නැගී සිට ඇති බව කරුණට සමීප ආරංචි මාර්ග තහවුරු කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකා අධිකරණ පද්ධතියේ වඩාත් තීරණාත්මක මට්ටම් කිහිපයක ප්‍රධානත්වය දරන මෙම විනිසුරුවරු එම මුලපිරීම සම්බන්ධයෙන් ගැඹුරු අතෘප්තියක් ප්‍රකාශ කර ඇති අතර, අධිකරණය තුළ සිට ගොඩනැගෙන ප්‍රතිරෝධය වැඩිවෙමින් පවතී.

අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ කනස්සල්ල

තත්ත්වය හඳුනන අය පෙන්වා දෙන අන්දමට, මහේස්ත්‍රාත් සහ දිස්ත්‍රික් අධිකරණ විනිසුරුවරුන් විසින් එල්ල කරනු ලබන විරෝධතා මූලිකව කේන්ද්‍ර වී ඇත්තේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට සහ නිම්න අධිකරණවල දෛනික කටයුතු ක්‍රියාත්මක වීමට ඇති විය හැකි බලපෑම සම්බන්ධ කනස්සල්ල වටාය. යෝජිත වෙනස්කම ගොඩනැගිල්ල මට්ටමේ යුක්ති ක්‍රියාවලියේ අඛණ්ඩතාව බිඳ දැමිය හැකි බව බොහෝ දෙනා ditakutive කරයි.

මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ සහ දිස්ත්‍රික් අධිකරණ ශ්‍රී ලංකාවේ අපරාධ නඩු කටයුතු සිට සිවිල් ආරවුල් දක්වා විශාල නඩු සංඛ්‍යාවක් හසුරුවන අතර, මෙම ආයතනවලට සිදු කරනු ලබන ඕනෑම ව්‍යුහාත්මක හෝ පරිපාලනමය වෙනස්කමක් සැලකිය යුතු මහජන අවධානයට ලක් වන කාරණයකි.

අධිකරණ පද්ධතියට පළල් ආකාරයෙන් ඇතිවිය හැකි ප්‍රතිවිපාක

නීති නිරීක්ෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ, මෙම මට්ටමේ විනිසුරුවරුන්ගෙන් සාමූහික විරෝධයක් ලැබීම අසාමාන්‍ය නමුත් වැදගත් ප්‍රවණතාවක් වන අතර, එය අධිකරණ පෙළපාළිය පුරා දැනෙන ගැටලුවේ ගැඹුර පිළිබිඹු කරන බවයි. ඉදිරියට ගෙන යන්නේ නම් මෙම පියවරට ස්ථාවර ආයතනික ප්‍රතිරෝධයකට මුහුණ දීමට සිදු විය හැකිය.

තත්ත්වය දිනෙන් දින වර්ධනය වෙමින් පවතින හේතුවෙන්, සියලු දෑස් යොමු වී ඇත්තේ, සම්බන්ධ බලධාරීන් මහේස්ත්‍රාත් සහ දිස්ත්‍රික් ශ්‍රේණිය අතර වර්ධනය වෙමින් පවතින අතෘප්තියට ප්‍රතිචාර දක්වන ආකාරය කෙසේ වනු ඇත්ද යන්න සහ කාරණය තව දුරටත් උත්සන්න වීමට පෙර විනිසුරුවරුන්ගේ අදහස් ඇසීම සඳහා සංවාදයක් ඇති කර ගනු ඇත්ද යන්න කෙරෙහිය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2025 වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගීන් 70,000 ට ළඟා වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාවේ අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි Sinhala

2025 වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගීන් 70,000 ට ළඟා වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාවේ අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු උණ අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, මෙම වර්ෂය සඳහා වාර්තා වූ සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 70,000 යන භයජනක සීමාවට ළඟා වෙමින් පවතින බව දිවයිනේ…

14 Jul 2026 Discuss
නිරයේ අභ්‍යන්තරය: හිටපු සිරකරුවෙකු ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමයේ භයානක යථාර්ථය හෙළිදරව් කරයි Sinhala

නිරයේ අභ්‍යන්තරය: හිටපු සිරකරුවෙකු ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමයේ භයානක යථාර්ථය හෙළිදරව් කරයි

දිවි ගලවාගත් සාක්ෂිකරුවෙකු කතා කරයි හිටපු සිරකරුවෙකු ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර තුළ ගත කළ ජීවිතය පිළිබඳ ඉතා කලකිරවනසුළු හෙළිදරව්වක් සිදු කරමින් ඉදිරිපත් වී ඇති…

14 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව මගී ගෙනයන ඩ්‍රෝන් සේවා පරීක්ෂණ සමඟ අහස උසට නැඟීමට සූදානම් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව මගී ගෙනයන ඩ්‍රෝන් සේවා පරීක්ෂණ සමඟ අහස උසට නැඟීමට සූදානම් වෙයි

දූපත් රාජ්‍යය නාගරික ගමනාගමනය නව උසකට රැගෙන යාමට සූදානම් වෙයි දකුණු ආසියාවේ මෙම දූපත් රාජ්‍යය අනාගතවාදී ගුවන් ප්‍රවාහන තාක්ෂණය වැළඳ ගැනීම සඳහා තීරණාත්මක…

14 Jul 2026 Discuss