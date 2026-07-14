ශ්රී ලංකාව මගී ගෙනයන ඩ්රෝන් සේවා පරීක්ෂණ සමඟ අහස උසට නැඟීමට සූදානම් වෙයි
දූපත් රාජ්යය නාගරික ගමනාගමනය නව උසකට රැගෙන යාමට සූදානම් වෙයි
දකුණු ආසියාවේ මෙම දූපත් රාජ්යය අනාගතවාදී ගුවන් ප්රවාහන තාක්ෂණය වැළඳ ගැනීම සඳහා තීරණාත්මක පියවරක් ලෙස, ශ්රී ලංකාව මගීන් රැගෙන යන ඩ්රෝන් සේවාවක් පරීක්ෂා කිරීමේ සැලසුම් ඉදිරියට ගෙන යයි.
ලොව පුරා නාගරික තදබදය සහ වේගවත් ගමනාගමන විසඳුම් සඳහා වන ඉල්ලුම ඉහළ යමින් පවතින අතර, රටවල් කිහිපයක් හරහා වේගයක් ලබා ගනිමින් ඇති ඩ්රෝන් පදනම් කරගත් මගී ප්රවාහනයේ ශක්යතාව පරීක්ෂා කිරීමට බලධාරීන් සූදානම් වෙමින් සිටිති.
ශ්රී ලංකාවට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
මෙම මුලපිරීම ශ්රී ලංකාව නූතන යටිතල පහසුකම් හා ප්රවාහන සැලසුම් කෙරෙහි ප්රවේශ වන ආකාරයෙහි සැලකිය යුතු වෙනසක් පෙන්නුම් කරයි. සාර්ථකත්වයකදී, විද්යුත් සිරස් 離陸 හා ගොඩ බැසීමේ වාහන හෙවත් eVTOL ලෙස හඳුන්වන මගී ඩ්රෝන්, රටේ බොහෝ විට තදබදයෙන් යුත් මාර්ග ජාලය මඟ හරිමින් ගමන් කරන්නන්ට විකල්ප ගමනාගමන ක්රමයක් ලබා දිය හැකිය.
මෙම තාක්ෂණය මෙරට නාගරික මධ්යස්ථාන සහ දැනට මාර්ග ප්රවේශය මත බෙහෙවින් රඳා පවතින වෙරළාසන්න හා කඳුකර ප්රදේශ ඇතුළු, ළඟා වීමට අපහසු ප්රදේශ අතර සම්බන්ධිතතාව පරිවර්තනය කිරීමේ හැකියාව ඇත.
ලොව පුරා වර්ධනය වන ප්රවණතාවක්
ගුවන් මගී සේවා සඳහා ශ්රී ලංකාවේ ඇති උනන්දුව, නාගරික ගුවන් ගමනාගමනය ක්රියාශීලීව ගවේෂණය කරන රටවල් ගණනාවක් සමඟ එකට තබයි. ආසියාව, යුරෝපය සහ මැදපෙරදිග රටවල් දැනටමත් සමාන සේවාවන් සඳහා බලපත්ර රාමු ස්ථාපිත කිරීම සහ පරීක්ෂණ ගුවන් ගමන් ආරම්භ කර ඇත.
- මගී ඩ්රෝන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ කෙටි සිට මධ්යම දුරට පුද්ගලයන් එක් දෙනෙකු හෝ කිහිප දෙනෙකු රැගෙන යාම සඳහා ය.
- ඒවා විද්යුත් ශක්තියෙන් ක්රියාත්මක වන අතර, සාම්ප්රදායික ප්රවාහනයට සාපේක්ෂව පරිසර හිතකාමී වාසි ලබා දිය හැකිය.
- ගුවන් ආරක්ෂාව සහ ගුවන් මාර්ග පාලනය කෙරෙහි අදාළ නියාමන රාමු ගෝලීය වශයෙන් ප්රධාන සංවර්ධන ක්ෂේත්රයක් ව පවතී.
අනාගත දැක්ම
පරීක්ෂණ අදියර තවමත් ආරම්භ නොවූවද, නිවේදනය තනිවම ශ්රී ලංකාවේ ප්රවාහන අංශය සඳහා දුරදිශානාත්මක දැක්මක් නියෝජනය කරයි. නියාමන ආයතන, ගුවන් සේවා අධිකාරීන් සහ පෞද්ගලික කොටස්කරුවන් ශ්රී ලාංකික අහසේ සංකල්පය පරීක්ෂණයේ සිට යථාර්ථය දක්වා ගෙනයාම සඳහා කෙසේ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරනු ඇත්ද යන්න නිරීක්ෂකයෝ සමීපව නරඹනු ඇත.
පරීක්ෂණ සාර්ථක වුවහොත්, වාණිජ මගී ඩ්රෝන් ජාලයක් හඳුන්වා දෙන දකුණු ආසියාවේ පුරෝගාමී රටවල් අතරට ශ්රී ලංකාව එක් විය හැකිය.
සැලසුම් කර ඇති පරීක්ෂණ සම්බන්ධ කාලරාමුව, ස්ථාන සහ සම්බන්ධ ක්රියාකරුවන් පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ නිවේදනය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.