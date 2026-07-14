Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

2025 වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගීන් 70,000 ට ළඟා වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාවේ අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි

14 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
2025 වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගීන් 70,000 ට ළඟා වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාවේ අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු උණ අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, මෙම වර්ෂය සඳහා වාර්තා වූ සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 70,000 යන භයජනක සීමාවට ළඟා වෙමින් පවතින බව දිවයිනේ පොදු සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රය තුළ බරපතල සැලකිල්ලට ලක්ව ඇත.

ගැඹුරු වෙමින් පවතින පොදු සෞඛ්‍ය හදිසි අවස්ථාවක්

ඩෙංගු ආසාදන ව්‍යාප්තිය රටේ සෞඛ්‍ය සේවා පද්ධතිය කෙරෙහි දැඩි පීඩනයක් ඇති කර ඇති අතර, පළාත් කිහිපයක රෝහල් මගින් මදුරුවන් හරහා ව්‍යාප්ත වන මෙම රෝගයෙන් පෙළෙන රෝගීන්ගේ ඇතුළත් කිරීම් වැඩිවීමක් වාර්තා කෙරේ. තත්ත්වය දිනෙන් දින නරක අතට හැරෙමින් පවතින බැවින් ජනතාව ක්ෂණිකව වැළැක්වීමේ පියවර ගන්නා ලෙස සෞඛ්‍ය බලධාරීන් කඩිනමින් ඉල්ලා සිටී.

එඩීස් ඊජිප්තිඅයි මදුරුවාගේ දෂ්ටනය හරහා ව්‍යාප්ත වන ඩෙංගු උණ, සිරවූ ජලය රැඳෙන ස්ථානවල ප්‍රජනනය සඳහා හිතකර පරිසරයක් ලැබෙන බැවින් ඒවා ආශ්‍රිතව වේගයෙන් පැතිරේ. ශ්‍රී ලංකාවේ නිවර්තන දේශගුණය සහ වාර්ෂික වර්ෂාපතන රටාවන් නිසා රට සෑමදාම වසංගත ව්‍යාප්තියට ගොදුරු විය හැකිව ඇති නමුත්, මෙම වර්ෂයේ සංඛ්‍යා වෛද්‍ය විශේෂඥයන් සහ නිලධාරීන් අතර විශේෂ සැලකිල්ලට ලක්ව ඇත.

මහජනතාවට කළ හැකි දේ

ඩෙංගු ව්‍යාප්තිය මැඩ පැවැත්වීමේ වඩාත් ඵලදායී ක්‍රමය ලෙස වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම ම රඳා පවතින බව සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් සිහිපත් කර දෙති. බලධාරීන් නිර්දේශ කරන ප්‍රධාන පියවර අතර:

  • මල් කළං, රබර් රෝද සහ ජල භාජන ඇතුළු නිවෙස් අභ්‍යන්තරයේ හා අවට සිරවූ ජලය ඉවත් කිරීම
  • විශේෂයෙන් අලුයම් සහ සන්ධ්‍යා වේලාවල මදුරු විකර්ෂක ද්‍රව්‍ය භාවිත කිරීම සහ ආරක්ෂිත ඇඳුම් පැළඳීම
  • වැසි ජලය රැඳිය හැකි අපද්‍රව්‍ය නිසි ලෙස බැහැර කිරීම
  • දරුණු උණ, දැඩි හිසරදය හෝ සන්ධි වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ ඇතිවුවහොත් ක්ෂණිකව වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම

සාමූහික වගකීමක් සඳහා ආයාචනයක්

ඩෙංගු වැළැක්වීම සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ පමණක් වගකීමක් නොවේ — තත්ත්වය තව දුරටත් නරක අතට යාමට පෙර ප්‍රජනනය ස්ථාන ඉවත් කිරීමේදී සෑම නිවෙසක් සහ ප්‍රජාවක්ම ක්‍රියාකාරී කාර්යභාරයක් ඉටු කළ යුතුය.

රෝගීන් සංඛ්‍යාව 70,000 ට ළඟා වෙමින් පවතින මෙවේලේ, දැනුවත් කිරීමේ ව්‍යාපාර, ප්‍රජා පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහන් සහ දෛශික පාලන මෙහෙයුම් තීව්‍ර කිරීමේ තීරණාත්මක අවස්ථාවකට ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් මුහුණ දෙති. රටේ දිගු කලක් පැවති පොදු සෞඛ්‍ය අභියෝගයන්ගෙන් එකක් යටපත් කර ගැනීමට කටයුතු කෙරෙමින් තත්ත්වය ළඟින් නිරීක්ෂණය කිරීම නිලධාරීන් විසින් අඛණ්ඩව සිදු කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

නිරයේ අභ්‍යන්තරය: හිටපු සිරකරුවෙකු ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමයේ භයානක යථාර්ථය හෙළිදරව් කරයි Sinhala

නිරයේ අභ්‍යන්තරය: හිටපු සිරකරුවෙකු ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමයේ භයානක යථාර්ථය හෙළිදරව් කරයි

දිවි ගලවාගත් සාක්ෂිකරුවෙකු කතා කරයි හිටපු සිරකරුවෙකු ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර තුළ ගත කළ ජීවිතය පිළිබඳ ඉතා කලකිරවනසුළු හෙළිදරව්වක් සිදු කරමින් ඉදිරිපත් වී ඇති…

14 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව මගී ගෙනයන ඩ්‍රෝන් සේවා පරීක්ෂණ සමඟ අහස උසට නැඟීමට සූදානම් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව මගී ගෙනයන ඩ්‍රෝන් සේවා පරීක්ෂණ සමඟ අහස උසට නැඟීමට සූදානම් වෙයි

දූපත් රාජ්‍යය නාගරික ගමනාගමනය නව උසකට රැගෙන යාමට සූදානම් වෙයි දකුණු ආසියාවේ මෙම දූපත් රාජ්‍යය අනාගතවාදී ගුවන් ප්‍රවාහන තාක්ෂණය වැළඳ ගැනීම සඳහා තීරණාත්මක…

14 Jul 2026 Discuss
බලහත්කාර ශ්‍රමය භාවිතයෙන් නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ එක්සත් ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කිරීම තහනම් කිරීමට පියවර Sinhala

බලහත්කාර ශ්‍රමය භාවිතයෙන් නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ එක්සත් ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කිරීම තහනම් කිරීමට පියවර

ගෝලීය සැපයුම් දාමවල සූරාකෑමේ ශ්‍රම පිළිවෙත්වලට එරෙහිව රජය දැඩි ස්ථාවරයක් බලහත්කාර ශ්‍රමය යොදාගෙන නිෂ්පාදනය කරන ලද භාණ්ඩ ආනයනය කිරීම තහනම් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව…

14 Jul 2026 Discuss