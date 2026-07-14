Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නිරයේ අභ්‍යන්තරය: හිටපු සිරකරුවෙකු ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමයේ භයානක යථාර්ථය හෙළිදරව් කරයි

14 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නිරයේ අභ්‍යන්තරය: හිටපු සිරකරුවෙකු ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමයේ භයානක යථාර්ථය හෙළිදරව් කරයි

දිවි ගලවාගත් සාක්ෂිකරුවෙකු කතා කරයි

හිටපු සිරකරුවෙකු ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර තුළ ගත කළ ජීවිතය පිළිබඳ ඉතා කලකිරවනසුළු හෙළිදරව්වක් සිදු කරමින් ඉදිරිපත් වී ඇති අතර, රටේ ප්‍රතිසංස්කරණ මධ්‍යස්ථානවල සිරකරුවන්ට විඳදරාගැනීමට සිදුවන දරුණු හා බොහෝ විට අමානුෂික තත්ත්වයන් පිළිබඳව ආලෝකය විහිදුවා ඇත.

අධික ජනාකීර්ණභාවය සහ නොසැලකිල්ල

හිටපු සිරකරු පවසන අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමය පීඩාවට පත් කරන වඩාත්ම හදිසි ගැටලුවක් ලෙස දැඩි අධික ජනාකීර්ණභාවය පවතී. සීමිත පිරිසක් රඳවා ගැනීමට නිර්මාණය කර ඇති කුටි ධාරිතාවයෙන් ඔබ්බට සිරකරුවන්ගෙන් පිරී ඉතිරී ඇති බවට වාර්තා වන අතර, ඒ හේතුවෙන් සිරකරුවන්ට නිදාගැනීමට, චලනය වීමට හෝ මූලික සනීපාරක්ෂාව පවත්වා ගැනීමට ඉඩකඩ ඉතා අල්පය.

හිටපු රඳවාගත් පුද්ගලයා විස්තර කළේ, පිරිසිදු ජලය, ප්‍රමාණවත් ආහාර හා නිසි වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබාගැනීම කිසිසේත් සහතික නොවූ, දරුණු අයහපත් තත්ත්වයන් පිළිබඳ දර්ශනයන්ය. බන්ධනාගාර තුළ සෞඛ්‍ය සේවා සම්පත් නිදන්ගතව හිඟ වීම හේතුවෙන් බොහෝ සිරකරුවන් ප්‍රතිකාර නොලැබූ රෝගාබාධවලින් පීඩා විඳින බව ඔහු හෙළිදරව් කළේය.

ප්‍රචණ්ඩත්වය සහ අපයෝජනය

එම හෙළිදරව්ව, බන්ධනාගාර පරිසරය තුළ ව්‍යාප්ත ප්‍රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ ශෝකජනක චිත්‍රයක්ද ඉදිරිපත් කළේය. හිටපු සිරකරු ප්‍රකාශ කළේ, ශාරීරික අපයෝජනය හා බිය ගැන්වීම් සාමාන්‍ය සිදුවීමක් ව තිබූ බවත්, අනතුරට ලක්විය හැකි සිරකරුවන් බොහෝ විට සෙසු රඳවාගත් අය අතින් ද, සමහර අවස්ථාවල බන්ධනාගාර නිලධාරීන් අතින් ද අපචාරයට ලක් වූ බවත්ය.

එම තාප්ප ඇතුළත මා දුටු දේවල් කිසිම මිනිසෙකුට කිසි දිනෙක අත්විඳීමට සිදු නොවිය යුතුය. මම එතැනින් පිටවූයේ වෙනස් වූ මිනිසෙකු ලෙසය — නමුත් වඩා හොඳ දිශාවට නොවේ.

කඩු දොරින් පිටත මානසික සෞඛ්‍ය අර්බුදය

ශාරීරික දුෂ්කරතාවන්ට ඔබ්බෙන්, සිරකරුවන් මත පැටවෙන මනෝවිද්‍යාත්මක බර විනාශකාරී ලෙස විස්තර විය. මානසික සෞඛ්‍ය සහාය ඉතා සීමිත ලෙස හෝ කිසිසේත් නොමැති තත්ත්වය යටතේ, සිරදඬුවම් ලබන කාලය තුළ බොහෝ සිරකරුවන් දරුණු මානසික අවපීඩනයට හා කාංසාවට ගොදුරු වන බවට වාර්තා වන අතර, ඔවුන්ට සාර්ථකව මුහුණ දීමට හෝ සමාජයට නැවත අනුකලනය කිරීමට සූදානම් කිරීමට ව්‍යුහගත පුනරුත්ථාපන වැඩසටහන් ඉතා සීමිතය.

හදිසි ප්‍රතිසංස්කරණ ඉල්ලීම්

හිටපු සිරකරුගේ සාක්ෂිය, ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමය අර්ථවත් ලෙස ප්‍රතිසංස්කරණය කළ යුතු බවට සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් හා මානව හිමිකම් පෙනී සිටින්නන් නගා සිටුවන ඉල්ලීම් නැවත ජ්වාලා ගැන්වී ඇත. රටේ බන්ධනාගාරවල වර්තමාන තත්ත්වය අපරාධකරුවන් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට කිසිදු දායකත්වයක් නොදක්වා, ඒ වෙනුවට අපරාධ හා සමාජ බැහැරකිරීමේ චක්‍රයන් තවත් ගැඹුරු කරන බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.

  • දිවයිනේ පුරා බන්ධනාගාර පහසුකම්වල නිදන්ගත අධික ජනාකීර්ණභාවය
  • ආහාර, පිරිසිදු ජලය හා වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා ප්‍රමාණවත් ප්‍රවේශය නොමැතිකම
  • ශාරීරික අපයෝජනය හා බිය ගැන්වීම් පිළිබඳ චෝදනා
  • ව්‍යුහගත මානසික සෞඛ්‍ය හා පුනරුත්ථාපන වැඩසටහන් නොමැතිකම
  • මුදා හැරීමෙන් පසු සමාජයට සාර්ථකව නැවත අනුකලනය වීමේ අවකාශ දුර්වල වීම

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට නොගැලපෙන බව මානව හිමිකම් සංවිධාන දීර්ඝ කලක් තිස්සේ සලකුණු කර ඇති අතර, මෙම නවතම ප්‍රත්‍යක්ෂ හෙළිදරව්ව, ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රමය තුළ පද්ධතිමය අසාර්ථකත්වයන් ආමන්ත්‍රණය කිරීමට රජය තීරණාත්මක ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතු බවට ඉල්ලීම්වලට අලූත් හදිසි බවක්

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2025 වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගීන් 70,000 ට ළඟා වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාවේ අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි Sinhala

2025 වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගීන් 70,000 ට ළඟා වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාවේ අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු උණ අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, මෙම වර්ෂය සඳහා වාර්තා වූ සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 70,000 යන භයජනක සීමාවට ළඟා වෙමින් පවතින බව දිවයිනේ…

14 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව මගී ගෙනයන ඩ්‍රෝන් සේවා පරීක්ෂණ සමඟ අහස උසට නැඟීමට සූදානම් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව මගී ගෙනයන ඩ්‍රෝන් සේවා පරීක්ෂණ සමඟ අහස උසට නැඟීමට සූදානම් වෙයි

දූපත් රාජ්‍යය නාගරික ගමනාගමනය නව උසකට රැගෙන යාමට සූදානම් වෙයි දකුණු ආසියාවේ මෙම දූපත් රාජ්‍යය අනාගතවාදී ගුවන් ප්‍රවාහන තාක්ෂණය වැළඳ ගැනීම සඳහා තීරණාත්මක…

14 Jul 2026 Discuss
බලහත්කාර ශ්‍රමය භාවිතයෙන් නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ එක්සත් ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කිරීම තහනම් කිරීමට පියවර Sinhala

බලහත්කාර ශ්‍රමය භාවිතයෙන් නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ එක්සත් ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කිරීම තහනම් කිරීමට පියවර

ගෝලීය සැපයුම් දාමවල සූරාකෑමේ ශ්‍රම පිළිවෙත්වලට එරෙහිව රජය දැඩි ස්ථාවරයක් බලහත්කාර ශ්‍රමය යොදාගෙන නිෂ්පාදනය කරන ලද භාණ්ඩ ආනයනය කිරීම තහනම් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව…

14 Jul 2026 Discuss