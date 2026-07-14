Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ආසියාවේ වැඩිම රථවාහන තදබදය සහිත රටවල් අතර ප්‍රථම ස්ථානයට — නව වාර්තාවක් හෙළිකරයි

14 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව ආසියාවේ වැඩිම රථවාහන තදබදය සහිත රටවල් අතර ප්‍රථම ස්ථානයට — නව වාර්තාවක් හෙළිකරයි

ආසියාවේ වැඩිම රථවාහන තදබදය සහිත රට යන අකීර්තිමත් තනතුර දිවයිනට හිමිවෙයි

නව සොයාගැනීම් වලට අනුව, ශ්‍රී ලංකාව ආසියාවේ වැඩිම රථවාහන තදබදය සහිත රට ලෙස ශ්‍රේණිගත කර ඇති අතර, එය කලාපීය වශයෙන් ඉතා අහිතකර ස්ථානයක් වේ. කොළඹ සහ අනෙකුත් ප්‍රධාන නාගරික මධ්‍යස්ථානවල දිනපතා ගමනාගමනය කරන ජනතාව දිර්ඝකාලීනව අත්විඳ ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ මාර්ග අර්බුදය ගැඹුරු වෙමින් පවතින බව මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීමෙන් ඉස්මතු වෙයි.

මාර්ගවල දෛනික අරගලය

ශ්‍රී ලංකාවේ මිලියන ගණනක් ජනතාවට, මෙම සොයාගැනීම විශේෂ පුදුමයක් නොවේ. කොළඹ, මහනුවර සහ ගම්පහ නගරවල තදබදයට හසුවූ මාර්ග දිනපතා ජීවිතයේ ස්ථාවර ලක්ෂණයක් බවට පත්ව ඇති අතර, මෝටර් රථ රියදුරන් තම දවසේ සැලකිය යුතු කාලයක් සෙමින් ගමන් කරන හෝ එකම තැන නතර වූ රථවාහන තදබදය මධ්‍යේ ගත කරති. මෙම තදබදය ඵලදායිතාවය අඩු කිරීමට පමණක් නොව, ඉන්ධන පරිභෝජනය ඉහළ නැංවීමට, වාහන විමෝචනය වැඩිවීමට සහ මහජනතාවගේ බලවත් කලකිරීමට ද හේතු වෙයි.

ගැටලුවට හේතු වන සාධක මොනවාද?

ශ්‍රී ලංකාවේ දරුණු රථවාහන තදබද මට්ටම්වලට දායක වන සාධක කිහිපයක් හඳුනාගෙන ඇති අතර, ඒවා අතරට ඇතුළත් වන්නේ:

  • පසුගිය දශකවල පෞද්ගලික වාහන හිමිකාරිත්වයේ වේගවත් වර්ධනය
  • ජනගහනය සහ නාගරික ව්‍යාප්තිය සමඟ ගමන් කිරීමට අපොහොසත් වූ ناکافි මාර්ග යටිතල පහසුකම්
  • බොහෝ ගමනාගමනිකයන් විශ්වාස කළ නොහැකි හෝ ناکافිය යැයි සලකන පොදු ප්‍රවාහන ජාලය
  • ප්‍රධාන මංසන්ධිවල දුර්වල රථවාහන කළමනාකරණ ක්‍රමවේද සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම
  • පවතින මාර්ග ජාල කෙරෙහි දැඩි පීඩනයක් ඇති කරන සැලසුම් රහිත නාගරික සංවර්ධනය

ආර්ථිකයට සිදුවන පුළුල් ප්‍රතිවිපාක

රථවාහන තදබදය සැලකිය යුතු ආර්ථික පිරිවැයක් දරයි. ගමනාගමනයේ නාස්ති වන පැය ගණන් සෘජුවම රැකියා ස්ථානවල ඵලදායිතාව අඩු කිරීමට, භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය ප්‍රමාද කිරීමට සහ ව්‍යාපාරවල මෙහෙයුම් පිරිවැය ඉහළ නැංවීමට හේතු වෙයි. අභියෝගකාරී ආර්ථික ය立直ිත හරහා ගමන් කරමින් සිටින රටකට, දරාගත නොහැකි රථවාහන තදබදය තවත් ආතතියේ තට්ටුවක් එකතු කරයි.

ශ්‍රී ලංකාව ආසියාවේ රථවාහන තදබද ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ශීර්ෂයට පත්වීම, නාගරික ගතිශීලත්වය ජාතික ප්‍රමුඛතාවයක් ලෙස සලකා ක්‍රියා කළ යුතු බවේ තියුණු මතක් කිරීමකි; එය පසුව කල් දැමිය යුතු කාරණාවක් නොවේ.

හදිසි රජයේ ක්‍රියාමාර්ගය සඳහා ඉල්ලීම්

මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීම, රේල් සේවා ව්‍යාප්ත කිරීම, බස් රථ ඒකාබද්ධය නවීකරණය කිරීම සහ වඩාත් නුවණාන්විත රථවාහන කළමනාකරණ තාක්ෂණ හඳුන්වාදීම ඇතුළු පොදු ප්‍රවාහනයට අර්ථවත් ආයෝජනය වේගවත් කිරීමට බලධාරීන්ට කරන ඉල්ලීම් නැවත සක්‍රිය කර ඇත. නාගරික සැලසුම්කරුවන් සහ ප්‍රවාහන විශේෂඥයන් දිගු කලක් තර්ක කර ඇත්තේ, ශ්‍රී ලංකාව ගතිශීලත්වය සහ නාගරික සැලසුම් කෙරෙහි ප්‍රවේශ වන ආකාරයේ මූලික වෙනසක් නොමැතිව, ඉදිරි වසරවලදී රථවාහන තදබදය තවදුරටත් උත්සන්න වනු ඇති බවයි.

ආසියාවේ මෙම අකාමැති විශේෂත්වය රටට හිමිව ඇති මෙහිදී, කෙටිකාලීන විසඳුම් ඉක්මවා ගොස්, රට පුරා ගමනාගමනිකයන්ට දිගුකාලීන සහනයක් ගෙනදිය හැකි ව්‍යූහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා කැපවීමට ප්‍රතිපත්ති立立 立立ිකයන් කෙරෙහි ඇති පීඩනය ඉහළ යෙමින් පවතී.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මත්තල 'හිස්' ගුවන්තොටුපළ පුනරුජ්ජීවනය සඳහා ආයෝජන යෝජනා 19ක් ලැබේ Sinhala

මත්තල 'හිස්' ගුවන්තොටුපළ පුනරුජ්ජීවනය සඳහා ආයෝජන යෝජනා 19ක් ලැබේ

ලොව වඩාත්ම හිස් ගුවන්තොටුපළ ලෙස බහුලව හඳුන්වනු ලබන, දිගු කලක් අක්‍රිය ව පැවති ශ්‍රී ලංකාවේ මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළට ආයෝජක යෝජනා 19ක් ලැබී ඇති අතර,…

14 Jul 2026 Discuss
චෙම්මනි සාමූහික සොහොන් වාර්තාව ශ්‍රී ලංකාවේ දශක ගණනාවක් පුරා සාධාරණත්වය ඉටු කිරීමට අපොහොසත් වූ බව හෙළිදරව් කරයි Sinhala

චෙම්මනි සාමූහික සොහොන් වාර්තාව ශ්‍රී ලංකාවේ දශක ගණනාවක් පුරා සාධාරණත්වය ඉටු කිරීමට අපොහොසත් වූ බව හෙළිදරව් කරයි

ජාත්‍යන්තර සත්‍ය හා යුක්ති ව්‍යාපෘතිය (ITJP) විසින් උතුරු ශ්‍රී ලංකාවේ චෙම්මනි සාමූහික සොහොන් පිළිබඳව දැඩි දෝෂාරෝපණාත්මක වාර්තාවක් නිකුත් කර ඇති අතර, එහිදී…

14 Jul 2026 Discuss
විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ යෝජනාවට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා අධිකරණ සේවා සංගමය පෙළ ගැසේ Sinhala

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ යෝජනාවට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා අධිකරණ සේවා සංගමය පෙළ ගැසේ

ශ්‍රී ලංකා අධිකරණ සේවා සංගමය, විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීම සම්බන්ධ යෝජනාවලට එරෙහිව දැඩි ස්ථාවරයක් ගනිමින්, ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා වෙත සිය…

14 Jul 2026 Discuss