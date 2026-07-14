Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මත්තල 'හිස්' ගුවන්තොටුපළ පුනරුජ්ජීවනය සඳහා ආයෝජන යෝජනා 19ක් ලැබේ

14 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මත්තල 'හිස්' ගුවන්තොටුපළ පුනරුජ්ජීවනය සඳහා ආයෝජන යෝජනා 19ක් ලැබේ

ලොව වඩාත්ම හිස් ගුවන්තොටුපළ ලෙස බහුලව හඳුන්වනු ලබන, දිගු කලක් අක්‍රිය ව පැවති ශ්‍රී ලංකාවේ මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළට ආයෝජක යෝජනා 19ක් ලැබී ඇති අතර, රජය මෙම ගැටළුකාරී පහසුකම නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා ජවසම්පන්නව කටයුතු කරමින් සිටී.

සුදු අලියෙකු නව අරමුණක් සොයයි

ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි මෙම ගුවන්තොටුපළ, 2013 වර්ෂයේ විවෘත කිරීමෙන් පසු ධාරිතාවට වඩා බෙහෙවින් පහළ මට්ටමකින් ක්‍රියාත්මක වෙමින්, වසර ගණනාවක් තිස්සේ "හිස් ගුවන්තොටුපළ" යන නිගරු හඳුන්වාගැනීම දරා සිටී. ඩොලර් මිලියන සිය ගණනක වියදමින් ඉදිකරන ලද මෙම පහසුකම, ප්‍රධාන කලාපීය ගුවන් සේවා කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස සේවය කිරීමට අදහස් කෙරුණු නමුත්, ගුවන් සේවා සමාගම් හා මගීන් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට අපොහොසත් වූ අතර, එහි විශාල ගේට්ටු ශාලා බොහෝ දුරට හිස් ව පැවතුණි.

දැන් බලධාරීන් මත්තලේ ඉරණම වෙනස් කිරීම සඳහා අලුත් අධිෂ්ඨානයක් ප්‍රකාශ කරමින් සිටින අතර, ගුවන්තොටුපළ සහ ඒ අවට යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමට හෝ පවත්වාගෙන යාමට කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරමින් ප්‍රාග්ධානිකයන් 19 දෙනෙකු විසින් සිය යෝජනා නිලධාරීභාවයෙන් ඉදිරිපත් කර ඇත.

යෝජනා ක්ෂේත්‍ර රාශියක් ආවරණය කරයි

ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනා, සාම්ප්‍රදායික මගී ගුවන් සේවාවෙන් ඔබ්බට මෙම විශාල පහසුකම නව අරමුණු සඳහා යොදා ගැනීම සම්බන්ධ වැඩෙන ක්‍රිකාශීලී උනන්දුවක් පිළිබිඹු කරමින්, විභව භාවිත රාශියක් ආවරණය කරන බව වටහා ගෙන ඇත. ඒ අතර ගොඩබඩු මෙහෙයුම්, ගුවන් සේවා පුහුණු, සැපයුම් දාම කළමනාකරණය සහ ඊට සම්බන්ධ වාණිජමය සංවර්ධනය ඇතුළත් වන අතර, ඒවා ඉහළ මගී ප්‍රමාණයකින් තොරව පවා තිරසාර ක්‍රියාකාරිත්වයක් ලබා දිය හැකිය.

ශ්‍රී ලංකා නිලධාරීන් මෙම උනන්දුව ධනාත්මක සංඥාවක් ලෙස සලකන අතර, ප්‍රධාන ඉන්දියන් සාගර නැව් මාර්ගවලට සාපේක්ෂ ආසන්නතාවයකින් පිහිටි මෙම උපාය මාර්ගිකව ස්ථානගත වූ දකුණු කේන්ද්‍රස්ථානයේ ප්‍රයෝජනයට නොගත් විභවයක් ආයෝජකයන් හඳුනා ගන්නා බව ඔවුන් විශ්වාස කරයි.

ප්‍රකෘති මාවත දිගු ගමනකි

මත්තලේ දුෂ්කරතා, ශ්‍රී ලංකාව තුළ දිගු කලක් දේශපාලනික හා ආර්ථික විවාදයේ මාතෘකාවක් ව පැවතුණි. රාජපක්ෂ පරිපාලන යුගයේ දුර්ලෝකු ලෙස සැලසුම් කරන ලද යටිතල පහසුකම් වියදම්වල සංකේතයක් ලෙස විවේචකයන් ගුවන්තොටුපළ පෙන්වා දෙද්දී, එහි ස්ථානය සහ පහසුකම් නිසි ලෙස කළමනාකරණය කළහොත් සැබෑ දිගු කාලීන උපාය මාර්ගික වටිනාකමක් ඇතැයි යෝජකයන් තර්ක කරති.

ශ්‍රී ලංකාව ව්‍යාප්ත ද්විපාර්ශ්වික ගිවිසුම්වල කොටසක් ලෙස ගුවන්තොටුපළ ඉන්දියාවට බදු දීම ගවේෂණය කළ විට, ගුවන්තොටුපළ 束ලා ආකර්ෂණය ලැබූ නමුත්, එම සාකච්ඡා අවසාන ගිවිසුමකට නොපැමිණිණි.

දශක ගණනාවක තුළ රටට ගොදුරු වූ භයානකම ආර්ථික අර්බුදය ජය ගෙන දැන් ප්‍රකෘතිය සහ විදේශ ආයෝජන ආකර්ෂණය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින්, රජය මත්තල වැනි සම්පත් නැවත ක්‍රියාත්මක කිරීම ප්‍රමුඛතාවයක් ලෙස සලකයි. නිලධාරීන් යෝජනා 19 ඇගයීමට ලක් කර, ශක්‍ය සංවර්ධන හවුල්කරුවන් තෝරා ගැනීම සඳහා ව්‍යුහගත ක්‍රියාවලියකට යොමු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

හම්බන්තොට සහ ඒ අවට දකුණු පළාතේ ජනතාවට, සාර්ථකව පුනරුජ්ජීවනය වූ ගුවන්තොටුපළක් රැකියා අවස්ථා සහ වැඩිදියුණු ගමනාගමන සම්බන්ධතාවක් ගෙන දිය හැකි අතර, මෙම පහසුකම දශකයකට පෙර ප්‍රථම වරට දොරවල් විවර කළ දා සිට එම ප්‍රතිඵල ළඟාකරගෙන ඇත්තේ නැත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව ආසියාවේ වැඩිම රථවාහන තදබදය සහිත රටවල් අතර ප්‍රථම ස්ථානයට — නව වාර්තාවක් හෙළිකරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ආසියාවේ වැඩිම රථවාහන තදබදය සහිත රටවල් අතර ප්‍රථම ස්ථානයට — නව වාර්තාවක් හෙළිකරයි

ආසියාවේ වැඩිම රථවාහන තදබදය සහිත රට යන අකීර්තිමත් තනතුර දිවයිනට හිමිවෙයි නව සොයාගැනීම් වලට අනුව, ශ්‍රී ලංකාව ආසියාවේ වැඩිම රථවාහන තදබදය සහිත රට ලෙස ශ්‍රේණිගත කර…

14 Jul 2026 Discuss
චෙම්මනි සාමූහික සොහොන් වාර්තාව ශ්‍රී ලංකාවේ දශක ගණනාවක් පුරා සාධාරණත්වය ඉටු කිරීමට අපොහොසත් වූ බව හෙළිදරව් කරයි Sinhala

චෙම්මනි සාමූහික සොහොන් වාර්තාව ශ්‍රී ලංකාවේ දශක ගණනාවක් පුරා සාධාරණත්වය ඉටු කිරීමට අපොහොසත් වූ බව හෙළිදරව් කරයි

ජාත්‍යන්තර සත්‍ය හා යුක්ති ව්‍යාපෘතිය (ITJP) විසින් උතුරු ශ්‍රී ලංකාවේ චෙම්මනි සාමූහික සොහොන් පිළිබඳව දැඩි දෝෂාරෝපණාත්මක වාර්තාවක් නිකුත් කර ඇති අතර, එහිදී…

14 Jul 2026 Discuss
විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ යෝජනාවට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා අධිකරණ සේවා සංගමය පෙළ ගැසේ Sinhala

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ යෝජනාවට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා අධිකරණ සේවා සංගමය පෙළ ගැසේ

ශ්‍රී ලංකා අධිකරණ සේවා සංගමය, විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීම සම්බන්ධ යෝජනාවලට එරෙහිව දැඩි ස්ථාවරයක් ගනිමින්, ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා වෙත සිය…

14 Jul 2026 Discuss