චෙම්මනි සාමූහික සොහොන් වාර්තාව ශ්රී ලංකාවේ දශක ගණනාවක් පුරා සාධාරණත්වය ඉටු කිරීමට අපොහොසත් වූ බව හෙළිදරව් කරයි
ජාත්යන්තර සත්ය හා යුක්ති ව්යාපෘතිය (ITJP) විසින් උතුරු ශ්රී ලංකාවේ චෙම්මනි සාමූහික සොහොන් පිළිබඳව දැඩි දෝෂාරෝපණාත්මක වාර්තාවක් නිකුත් කර ඇති අතර, එහිදී ඔවුන් විස්තර කරනුයේ අනුප්රාප්තික රජයන් පුරා දශක ගණනාවක් තිස්සේ පැවතෙන, ඉතාමත් කලකිරීම් ජනකවූ වගවීමේ අසාර්ථකත්වයකි.
අමතක කිරීමට ඉඩ නොදෙන ස්ථානයක්
යාපනයේ චෙම්මනි භූමිය ශ්රී ලංකාවේ නිර්දය සිවිල් යුද්ධයේ මානුෂීය වේදනාවේ වඩාත්ම හිරු-ගිලිහෙන සංකේතයන්ගෙන් එකක් ලෙස දිගු කලක සිට සැලකේ. ශ්රී ලංකා යේ හමුදා සෙබළෙකුගේ고백 ප්රකාශයකට අනුව 1990 ගණන්වල අග භාගයේ මුලින්ම හෙළිදරව් වූ මෙම සොහොන්, ගැටුමේ අවසාන අදියරවලත් ඊට පෙර හිංසාකාරී සිදුවීම්වලත් ගොදුරු වූවන්ගේ දේහාවශේෂ දරාගෙන සිටිනා බව විශ්වාස කෙරේ. එනමුත් එම මුල් හෙළිදරව්ව තිබියදීත්, සත්ය හා යුක්තිය කරා යන මාර්ගය දිගටම දැඩි ලෙස අවහිර වී පවතී.
ITJP හි නවතම වාර්තාව මෙම ස්ථානය කෙරෙහිත්, එහිදී සිදු වූ දෙය සහ ඒ සඳහා වගකිව යුත්තේ කවුරුන්ද යන්න පිළිබඳව ශ්රී ලංකා බලධාරීන් විසින් සිදු කළ සම්පූර්ණ, විනිවිද පෙනෙන සහ විශ්වාසනීය විමර්ශනයන් කිරීමට වාරයෙන් වාරය අසාර්ථක වූ ආකාරය කෙරෙහිත් නැවත අවධානය යොමු කරයි.
වගවීම තවමත් අත්නොවැසෙයි
ආයතනික මැලිකමේ රටාවක්, ප්රමාද වූ නඩු කටයුතු සහ ප්රමාණවත් නොවූ වෛද්ය විද්යාත්මක ක්රියාවලීන් සාමූහිකව අතුරුදන් වූවන්ගේ පවුල්වලට ඕනෑම අර්ථවත් පිළිතුරක් ලබා ගැනීම ප්රතික්ෂේප කර ඇති බව ව්යාපෘතිය පෙන්වා දී ඇත. ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් දෙමළ ජාතිකයන් වන, ගොදුරු වූවන්ගේ පවුල්, රාජ්යය සිදු වූ දෙය පිළිගෙන වගකිව යුත්තන්ව නඩු කරා ගෙනඑනු ඇතැයි යන අපේක්ෂාවෙන් වසර ගණනාවක් — ඇතැම් විට ඔවුන්ගේ මුළු වැඩිහිටි ජීවිතය පුරාම — රැඳී සිටියහ.
ITJP හට අනුව, චෙම්මනි නඩුව, කොළඹ බලය දරන දේශපාලන පරිපාලනය කුමක් වුවත්, යුද කාලීන අපරාධ සිදු කළ අය නඩු කරණයෙන් ආරක්ෂා කරගනිමින් දිගටම පවතින පුළුල් සේ ව්යාප්ත දඬුවම් නොලැබීමේ සංස්කෘතියක ආදර්ශමත් නිදර්ශනයකි.
චෙම්මනි සාමූහික සොහොන් නිරූපණය කරනුයේ අපරාධ ස්ථානයක් පමණක් නොව, ශ්රී ලංකාව තමාගේ අතීතය සමඟ ගැටෙන්නට සහ වැඩිපුරම දුක් විඳි අයට යුක්තිය ඉටු කරන්නට කෙතරම් කැමැත්තක් දක්වයිද — නැතහොත් නොකැමැත්තක් දක්වයිද යන්නේ මිනුමකි.
ජාත්යන්තර පීඩනය වැඩිවෙමින්
ශ්රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් වාර්තාව කෙරෙහි වැඩිවෙමින් ඇති ජාත්යන්තර පරීක්ෂාවක් ඇති වකවානුවක මෙම වාර්තාව නිකුත් වේ. එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලය සහ විවිධ විදේශ රජයන් කොළඹට, යුද කාලීන අපරාධ විමර්ශනය කිරීමේ හැකියාව ඇති ජාත්යන්තර සහභාගිත්වය සහිත ස්වාධීන අධිකරණ ඇතුළු විශ්වාසනීය සංක්රාන්තික යුක්ති යාන්ත්රණ ස්ථාපිත කරන ලෙස නොමඟ ඉල්ලා ඇත.
ශ්රී ලංකාව මෙතෙක් ජාත්යන්තරකෘත වගවීමේ ක්රියාවලීන් සඳහා ඉල්ලීම් ප්රතිරෝධය දක්වා ඇති අතර, දේශීය යාන්ත්රණ ප්රමාණවත් බව ප්රකාශ කරයි — ITJP වැනි සංවිධාන දැඩි ලෙස ප්රශ්න කරන ස්ථාවරයකි.
පවුල් තවමත් සත්යය සොයමින්
අතුරුදන් වූවන්ගේ ඥාතීන්ට, දේශපාලන හා නීතිමය විවාද ස්වල්ප සහනයක් ලබා දේ. ශ්රී ලංකාවේ උතුරු හා නැගෙනහිර පුරා, දහස් ගණනක් පවුල් යුද්ධය අතරතුර අතුරුදන් වූ ආදරණීයයන්ගේ ඉරණම පිළිබඳ ගැඹුරු අවිනිශ්චිතතාව සමඟ ජීවිතය ගෙවමින් සිටිති. චෙම්මනි සොහොන් ශ්රී ලංකා රාජ්යයට පිළිතුරු ලබා දීමට ලැබී ඇති වඩාත්ම ස්ථිර අවස්ථාවන්ගෙන් එකක් නිරූපණය කරන අතරම, එසේ කිරීමට හේතු නොවූ ඉතාමත් ප්රකට අසාර්ථකත්වයන්ගෙන් ද එකකි.
ITJP ශ්
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.