විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ යෝජනාවට එරෙහිව ශ්රී ලංකා අධිකරණ සේවා සංගමය පෙළ ගැසේ
ශ්රී ලංකා අධිකරණ සේවා සංගමය, විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීම සම්බන්ධ යෝජනාවලට එරෙහිව දැඩි ස්ථාවරයක් ගනිමින්, ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා වෙත සිය විරෝධය නිල වශයෙන් දන්වා සිටියේය.
ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාමය සැලකිල්ලක්
මුළු රටේම අධිකරණ නිලධාරීන් නියෝජනය කරන මෙම සංගමය, අධිකරණ සාමාජිකයන්ට අදාළ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාවේ සඳහන් විශ්රාම වයස වෙනස් කිරීමේ ඕනෑම ක්රියාමාර්ගයකට සිය විරෝධය පළ කරමින් ජනාධිපතිවරයා වෙත ලිපියක් යොමු කළේය. අධිකරණ සේවය සම්බන්ධ ස්ථාපිත නෛතික නියමයන්ට මැදිහත් වීමේ උත්සාහයක් ලෙස බොහෝ නිලධාරීන් සලකන කරුණු පිළිබඳව, අධිකරණ සේවය තුළ වර්ධනය වෙමින් පවතින නොසන්සුන්කමක් මෙම ලිපිය මගින් ප්රකාශ වේ.
ශ්රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාව, වර්තමානයේ විනිසුරුවන්ගේ සේවා කාලය හා විශ්රාම ගැනීම සම්බන්ධව පැහැදිලි විධිවිධාන නියම කරන අතර, එම සීමාවන් දීර්ඝ කිරීමට ඉදිරිපත් කරන ඕනෑම යෝජනාවක් ඒ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාමය ආරක්ෂාකවච වල අකුරටත් හා ආත්මයටත් පටහැනි වන බව සංගමය තර්ක කරයි.
අධිකරණ නිදහස ආරක්ෂා කිරීම
ජනාධිපතිවරයා වෙත කෙළින්ම ලිවීමේ සංගමයේ තීරණය, අධිකරණ නිලධාරීන් මෙම කරුණ කෙතරම් බැරෑරුම් ලෙස සලකන්නේ දැයි අවධාරණය කරන බව නිරීක්ෂකයෝ පෙන්වා දෙති. ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය ආයතන කෙරෙහි පොදු විශ්වාසය සංවේදී ප්රශ්නයක් ව පවතින මෙකල, අධිකරණ ස්වාධීනත්වය හා අඛණ්ඩතාව රැකගැනීම සම්බන්ධ පුළුල් ගැටළු මෙම ක්රියාමාර්ගය ප්රතිබිම්බ කරයි.
ලිපියේ සම්පූර්ණ අන්තර්ගතය සංගමය මහජනතාවට හෙළිදරව් කර නොමැති නමුත්, ව්යවස්ථාමය හෝ නීති සම්පාදන මාර්ගයෙන් එවැනි දීර්ඝ කිරීමක් ඉදිරියට ගෙනයාමේ ඕනෑම සැලසුමක් අත්හැරීමට ජනාධිපතිවරයාට දැඩිව 촉구 කරන බව ඒ සන්නිවේදනයේ සඳහන් ව ඇති බව මූලාශ්රයන් පෙන්වා දෙයි.
පුළුල් ප්රතිඵල
පුළුල් සම්මුතියකින් තොරව ධූරයේ සිටින විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීම මතභේදාත්මක පූර්වාදර්ශයක් ඇති කළ හැකි අතර, අධිකරණ පත්වීම් හා සේවා කාල සම්බන්ධව දේශපාලන බලපෑම් සඳහා දොර විවෘත කළ හැකි බව නෛතික විශ්ලේෂකයෝ අනතුරු අඟවති. ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාවෙන් නියම කළ විශ්රාම වයස්වලට දැඩිව අනුගත වීම ස්වාධීන අධිකරණ ක්රමයක ශිලා පාදකයක් බව, එවැනි යෝජනා දිගු කලක් තිස්සේ විවේචනය කරන්නෝ තර්ක කර ඇත.
සංගමයේ ලිපියට රජය තවමත් නිල ප්රතිචාරයක් දක්වා නොමැත. රට තුළ සිටින අධිකරණ නිලධාරීන් නැගූ ගැටළු කෙරෙහි සවන් දෙමින් පරිපාලනය යෝජිත වෙනස්කම් ඉදිරියට ගෙනයාම අත්හරිනු ඇත්ද යන්න තවම නිශ්චිත නොවේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.