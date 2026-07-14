ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික පුනරුත්ථාපනය: 2028 ට පෙර ප්රගතිය අතරමග නතර කළ හැකි සඟවාගත් අවදානම්
2022 වර්ෂයේ ඇති වූ විනාශකාරී මූල්ය අර්බුදයෙන් රට රකිනු ලැබූ ශ්රී ලංකාව, සසල වූ ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමේ දී සැලකිය යුතු ප්රගතියක් ළඟා කරගෙන ඇත. එහෙත්, දශකය අවසන් වීමට බොහෝ කල් ඇතුළත මෙතෙක් ලබාගත් ජයග්රහණ ආපසු හකුළා ගැනීමට ඉඩ දිය හැකි දුර්වලතා කිහිපයක් පිළිබඳව ආර්ථික විශේෂඥයන් හා විශ්ලේෂකයන් ක්රමයෙන් අනතුරු ඇඟවීම් කරමින් සිටිති.
අස්ථිර ප්රතිසාධනයක්
මෙරට ආර්ථික ප්රකෘතිය ප්රාප්ත කිරීම පුළුල් පිළිගැනීමකට ලක් වී ඇත. උද්ධමනය පාලනයට ගෙන ඒම, විදේශ සංචිත ක්රමයෙන් ප්රතිනිර්මාණය කිරීම සහ ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ ආධාර වැඩසටහන ජීවදායී දිවිපත්තක් ලෙස ක්රියා කිරීම ඊට ප්රධාන සාධකයන් වේ. වැඩිදියුණු වූ මූල්ය දර්ශක හා සාමාන්ය ආර්ථික වර්ධනයකට නැවත ළඟා වී ඇති බවට ප්රමාණ ඉදිරිපත් කරමින්, බරපතළ ම අවධිය රට ඉකුත් කළ බවට රජය ප්රවේශමෙන් ශුභවාදී ස්ථාවරයක් ගෙන ඇත.
එහෙත්, මෙම ගෝලාකාර සංඛ්යාවල මතුපිටින් ඔබ්බට ගිය කල, ශ්රී ලංකාවේ තිරසාර ප්රකෘතිය සඳහා වූ මාර්ගය ඉතා පටු හා භයදායී ව ඉතිරිව ඇති බව පෙන්වා දෙන, සෙමෙන් හෙලිදරව් වන සංකීර්ණ චිත්රයක් දක්නට ලැබේ.
2028 ට ළඟා වන විට ඇති වෙමින් පවතින පීඩනයන්
පසුගිය වසර දෙක තුළ ළඟා කරගත් ප්රගතිය යටපත් කිරීමේ තර්ජනය එල්ල කරන, එකිනෙකට සම්බන්ධ අවදානම් කිහිපයක් පවතී. ශ්රී ලංකා ආර්ථිකය මධ්යකාලීනව මුහුණ දෙන වඩාත් ම හදිසි ගැටලු ලෙස විශ්ලේෂකයන් පහත දෑ හඳුනා ගනිති:
- ණය ප්රතිව්යූහගත කිරීමේ සහන කාලසීමාවන් වැසෙත් ම තීව්ර වීමට නියමිත, දැඩි බාහිර ණය ආපසු ගෙවීමේ කාලසටහනක්
- විශේෂයෙන් ම ඉන්ධන හා ආහාර ආනයනය සම්බන්ධයෙන්, ගෝලීය වෙළඳ භාණ්ඩ මිල කම්පනයන්ට ඇති අඛණ්ඩ අවදානම
- රාජ්ය මූල්ය සම්පත් ගිල ගනිමින් සිටින රාජ්ය ව්යවසායන්හි ව්යූහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ ක්ෂේත්රයේ ඇති මන්දගාමී ප්රගතිය
- මැතිවරණ චක්ර ළඟා වන විට, අනාගත රජයන් මූල්ය විනය ලිහිල් කිරීමට පෙළඹවිය හැකි දේශපාලන පීඩනයන්
- රටේ අපනයන පදනම පුළුල් කිරීමේ හා අඛණ්ඩ විදේශ සෘජු ආයෝජන誘ආකර්ෂණය කරගැනීමේ ක්ෂේත්රයේ ඇති ප්රමාණවත් නොවූ ප්රගතිය
ණය ප්රතිව්යූහගත කිරීම: දැන් සහනය, පසුව අවදානම
ආර්ථික විශේෂඥයන් අතර කේන්ද්රීය සැලකිල්ලක් ව ඇත්තේ ශ්රී ලංකාවේ ණය ප්රතිව්යූහගත කිරීමේ ගිවිසුම්වල ස්වභාවයයි. ද්විපාර්ශ්වික හා වාණිජ ණය හිමියන් සමඟ ඇති කරගත් ගිවිසුම් කෙටිකාලීනව හුස්ම ගැනීමේ ඉඩක් ලබා දී ඇතත්, මූලික ණය බර ඉවත් ව ගොස් නොමැත — එය බොහෝ දුරට කල් දමනු ලැබ ඇත. 2027 හා 2028 දෙසට ආපසු ගෙවීමේ බැඳීම් නැවත ඉහළ යෑමට පටන් ගත් විට, රට දැනට සතුව ඇති ශක්යතාවට වඩා බෙහෙවින් ශක්තිමත් ආදායම් ජනනය කිරීමේ හැකියාවක් ඔප්පු කළ යුතු ව ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ ප්රකෘතිය සත්ය ය, නමුත් එය ආපසු හකුළා ගත හැකි ද ය. 2022 අර්බුදයට මඟ පෑ තත්ත්වයන් — දුර්වල ආදායම, ඉහළ ණය සහ ප්රතිසංස්කරණයට ඇති අකමැත්ත — සම්පූර්ණයෙන් ආමන්ත්රණය ව නොමැත.
දේශපාලන කැමැත්ත තීරණාත්මක සාධකය ලෙස ශේෂ ව ඇත
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ගමන් මාර්ගයේ ඇති වඩාත් ම අනාවැකි කිව නොහැකි විචල්යය දේශපාලනය විය හැකි ය. ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ වැඩසටහනෙහි අවශ්යතාවයන්ට අනුව රජය දැඩි ගිණුම් ඉලක්ක පවත්වා ගත යුතු ය, සහනාධාර කප්පාදු කළ යුතු ය, මෙන් ම දුෂ්කර ව්යූහාත්මක වෙනස්කම් ක්රියාත්මක කළ යුතු ය. ඒ සියල්ල ඡන්දදායකයන් අතර කිසිවිටෙකත් ජනප්රිය නොවන ක්රියාමාර්ගයන් ය. මෑ
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.