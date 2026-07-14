Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දෙමළ හා මුස්ලිම් පක්ෂ හයක් 'වර්ගවාදය එපා' කොඩිය යටතේ එක්සත් දේශපාලන පෙරමුණක් බිහිකරයි

14 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දෙමළ හා මුස්ලිම් පක්ෂ හයක් 'වර්ගවාදය එපා' කොඩිය යටතේ එක්සත් දේශපාලන පෙරමුණක් බිහිකරයි

ඓතිහාසික සන්ධානයක් හැඩගැසේ

ශ්‍රී ලංකාවේ දෙමළ හා මුස්ලිම් දේශපාලන පක්ෂ හයක් එක්ව එකීකෘත දේශපාලන වේදිකාවක් ස්ථාපිත කිරීමට එකතු වී ඇති අතර, මෙය රටේ සුළු ජාතීන්ගේ සමාජ දේශපාලනයේ සැලකිය යුතු සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සැලකේ. "වර්ගවාදය එපා" කොඩිය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන මෙම සන්ධානය, සංවිධිත දේශපාලන ක්‍රියාමාර්ග හරහා දෙමළ හා මුස්ලිම් ජනතාවගේ පොදු අභිලාෂයන් හා අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් සාමූහිකව කටයුතු කිරීම අරමුණු කරයි.

මෙය දැන්, ඇයි, එකට ඇයි?

ජාතීන් දෙකක් නියෝජනය කරන මෙම සන්ධානය බිහිවීම, විසිරුණු නියෝජනය ජාතික ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයට බලපෑම් කිරීමේ හැකියාව බොහෝ කලක සිට දුර්වල කර ඇති බවට සුළු ජාතීන්ගේ දේශපාලන නායකයින් අතර වර්ධනය වෙමින් පවතින අවබෝධයක් පිළිබිඹු කරයි. එකතු වූ පෙරමුණක් ඉදිරිපත් කිරීම හරහා, ජාතීන් අතර සංහිඳියාව, ඉඩම් අයිතිවාසිකම් හා සංස්කෘතික සුරක්ෂිතතාව සම්බන්ධ කරුණු ඇතුළු පුළුල් ජාතික සාකච්ඡාවලදී සහ පාර්ලිමේන්තුවේ සිය සාමූහික හඬ ඉස්මතු කිරීමට පක්ෂ බලාපොරොත්තු වේ.

සහභාගී වන පක්ෂවල නායකයින් පෙන්වා දී ඇත්තේ, මෙම වේදිකාව හුදෙක් මැතිවරණමය පහසුවක් නොව, ශ්‍රී ලංකාව පුරා දෙමළ හා මුස්ලිම් ජනතාව මුහුණ දෙන අඛණ්ඩ වෙනස්කම් හා ක්‍රමානුකූල පසෙකලීම් ප්‍රතිරෝධ කිරීමේ මූලධර්මගත උත්සාහයක් බවයි.

මෙම වේදිකාව නියෝජනය කරන්නේ කුමක්ද?

සන්ධානයේ සම්පූර්ණ ප්‍රතිපත්ති රාමුව තවමත් සැකසෙමින් පවතින අතර, සහභාගී වන පක්ෂ ප්‍රධාන අවධාරණය කරන ක්ෂේත්‍ර කිහිපයක් ඉදිරිපත් කර ඇත:

  • පාලනයේ සෑම මට්ටමකදීම වාර්ගික හා ආගමික වෙනස්කම්වලට විරුද්ධව පෙනී සිටීම
  • සුළු ජාතීන් සඳහා අර්ථවත් දේශපාලන නියෝජනයක් ඉල්ලා සිටීම
  • අතීත ජාතිවාදී අසාධාරණකම් සඳහා වගවීම හා යුක්තිය ඉල්ලා සිටීම
  • දෙමළ හා මුස්ලිම් ජනතාව අතර ජාතීන් අතර සහජීවනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම

ශ්‍රී ලංකාවට පුළුල් පණිවිඩයක්

සන්ධානයේ "වර්ගවාදය එපා" පණිවිඩය, සුළු ජාතීන්ට ක්‍රියාව සඳහා ආමන්ත්‍රණයක් ලෙස පමණක් නොව, දේශපාලන ජීවිතයේ ජාතිවාදී හා ආගමික පක්ෂග්‍රාහිත්වය ප්‍රතික්ෂේප කරන ලෙස පුළුල් ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවට කරන ආයාචනයක් ලෙසද ස්ථානගත කෙරෙමින් පවතී.

දෙමළ හා මුස්ලිම් පක්ෂවල එකතු වීම, ජාතියේ미래ය හැඩගස්වන තීරණවලදී සුළු ජාතීන්ගේ හඬ තවදුරටත් පසෙකට තල්ලු නොකළ යුතු බවට ඒකාබද්ධ අධිෂ්ඨානයක් සංඥා කරයි.

දේශපාලන විශ්ලේෂකයින් මෙම සන්ධානය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, දිගුකාලීන සඵලතාවය රඳා පවතිනුයේ, පක්ෂවලට පොදු අසාධාරණකම් ඔබ්බට ඒකත්වය පවත්වාගෙන ගොස් ප්‍රතිපත්ති ප්‍රායෝගික ව්‍යවස්ථාදායක ප්‍රතිඵල බවට පරිවර්තනය කළ හැකිද යන්න මතය. කෙසේ වෙතත්, දැනට, මෙම සන්ධානය ගොඩනැගීම යුද්ධයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ සුළු ජාතීන්ගේ දේශපාලන උපාය මාර්ගයේ සැලකිය යුතු වෙනසක් නියෝජනය කරයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එම්බිලිපිටිය තරුණයෙකු දෙමාපියන් දෙදෙනාම නිර්දය ලෙස ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධියකට සම්බන්ධව අත්අඩංගුවට Sinhala

එම්බිලිපිටිය තරුණයෙකු දෙමාපියන් දෙදෙනාම නිර්දය ලෙස ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධියකට සම්බන්ධව අත්අඩංගුවට

13 වැනි දින රාත්‍රී遅遅 එම්බිලිපිටිය, කිරාලවෙල්කෙටුව ප්‍රදේශයේ තම නිවසේදී දෙමාපියන් දෙදෙනාටම ප්‍රචණ්ඩ ලෙස පහරදී ඝාතනය කළ බවට චෝදනා ලැබෙන 26 හැවිරිදි තරුණයෙකු…

14 Jul 2026 Discuss
නේගොඹ බන්ධනාගාර කලහයේ මරණ සංඛ්‍යාව 32 දක්වා ඉහළ යාමෙන් දරුණු ඛේදවාචකයක් Sinhala

නේගොඹ බන්ධනාගාර කලහයේ මරණ සංඛ්‍යාව 32 දක්වා ඉහළ යාමෙන් දරුණු ඛේදවාචකයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ නේගොඹ බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ දරුණු කලහයකින් මිය ගිය සංඛ්‍යාව 32 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, මෙය රටේ මෑත ඉතිහාසයේ සිදු වූ භයානකතම බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩකාරී…

14 Jul 2026 Discuss
2025 වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගීන් 70,000 ට ළඟා වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාවේ අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි Sinhala

2025 වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගීන් 70,000 ට ළඟා වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාවේ අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු උණ අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, මෙම වර්ෂය සඳහා වාර්තා වූ සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 70,000 යන භයජනක සීමාවට ළඟා වෙමින් පවතින බව දිවයිනේ…

14 Jul 2026 Discuss