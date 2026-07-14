Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රුපියල් මිලියන 61.8ක් වටිනා මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් මෙහෙයුමකදී පිලිපීන සංචාරිකාවක් ශ්‍රී ලංකා ගුවන්තොටුපළේදී අත්අඩංගුවට

14 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රුපියල් මිලියන 61.8ක් වටිනා මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් මෙහෙයුමකදී පිලිපීන සංචාරිකාවක් ශ්‍රී ලංකා ගුවන්තොටුපළේදී අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි පිලිපීන ජාතික කාන්තාවක ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේදී රුපියල් මිලියන 61.8කට අධික වටිනාකමක් සහිත විශාල මත්ද්‍රව්‍ය තොගයක් සොයාගැනීමත් සමඟ ඇයගේ සංචාරය අත්අඩංගුවට ගැනීමකින් අවසන් විය. රටේ ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර ද්වාරය හරහා සිදුවූ මෙම සිදුවීම සැලකිය යුතු මත්ද්‍රව්‍ය වළක්වාගැනීමේ මෙහෙයුමක් ලෙස නිලධාරීන් විශේෂ අවධානය යොමු කරයි.

මත්ද්‍රව්‍ය රඳවා ගෙන ගිය ආකාරය

පිලිපීනයේ සිට පැමිණෙමින් සිටි සැකකාරිය, නිත්‍ය පරීක්ෂාවකදී ඇයගේ බෑගේජ් තුළ සැඟවූ සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් සහිත අනවසර මත්ද්‍රව්‍ය සොයාගැනීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා නීතිය බලාත්මක කිරීමේ නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. රටට මත්ද්‍රව්‍ය ගලා ඒම හඳුනාගෙන වැළැක්වීමේදී ශ්‍රී ලංකාවේ දේශසීමා ආරක්ෂක යන්ත්‍රණය දක්වන අඛණ්ඩ අවධානය මෙම සිදුවීමෙන් ද ඉස්මතු වේ.

ශ්‍රී ලංකා දේශසීමාවලට වැඩෙන තර්ජනය

ශ්‍රී ලංකාව මෑත වසරවලදී ජාත්‍යන්තර මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් ජාලවලට එරෙහිව සිදු කරන කාර්යය තීව්‍ර කර ඇත. මෙම ජාලයන් දූපත භාරදේශ ලෙස හා අනවසර ද්‍රව්‍ය සඳහා ගමනාන්තයක් ලෙස භාවිතා කිරීමට දිනෙන් දින උත්සාහ ගනී. ජාවාරම්කරුවන් පෞද්ගලික බෑගේජ් හා අනෙකුත් භාණ්ඩ තුළ සොරකම් සඟවා ගෙන යාම සඳහා ඉතා සූක්ෂ්ම ක්‍රම භාවිතා කරමින් සිටින බව බලධාරීන් නිතරම අවවාද කර ඇත.

  • අත්අඩංගුවට ගත් මත්ද්‍රව්‍යවල මුළු වෙළෙඳපොළ වටිනාකම රුපියල් මිලියන 61.8ක් ලෙස ගණන් බලා ඇත
  • සැකකාරිය පිලිපීන ජාතික කාන්තාවකි
  • ප්‍රවේශ ස්ථානයේදී ශ්‍රී ලංකා නීතිය බලාත්මක කිරීමේ නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු කරන ලදී

නීතිමය කටයුතු ආරම්භ

පිලිපීන ජාතිකයා දැනට රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර ඇති අතර, ජාවාරම් වරදවලට දිගු සිර දඬුවම් ඇතුළු දැඩි දඬුවම් නියම කරන ශ්‍රී ලංකාවේ දැඩි මත්ද්‍රව්‍ය නීති යටතේ චෝදනා ගොනු කිරීමට ඉඩ ඇත. ඇය තනිව ක්‍රියා කළේද නැතහොත් පුළුල් ජාත්‍යන්තර ජාවාරම් සංවිධානයක කොටසක් ලෙස කටයුතු කළේද යන්න පරීක්ෂා කරමින් විමර්ශන ක්‍රියාත්මක වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය බලාත්මක කිරීමේ ආයතන, සම්බන්ධ පුද්ගලයාගේ ජාතිකත්වය කුමක් වුවත්, මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමට එරෙහිව ශූන්‍ය ඉවසීමේ ප්‍රතිපත්තිය පවත්වාගෙන යාමේ සිය කැපවීම නැවත අවධාරණය කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව සිය ප්‍රවේශ වරායන්හිදී ශක්තිමත් පරීක්ෂා කිරීමේ ක්‍රියාපටිපාටි පවත්වාගෙන යන අතර, රටට මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කිරීමට උත්සාහ කරන අය නීතියේ පූර්ණ බලයට මුහුණ දෙන්නට සිදුවන බවට සංචාරකයන්ට ශක්තිමත් මතක් කිරීමක් ලෙස මෙම සිදුවීම සිදු වේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2025 වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගීන් 70,000 ට ළඟා වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාවේ අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි Sinhala

2025 වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගීන් 70,000 ට ළඟා වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාවේ අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු උණ අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, මෙම වර්ෂය සඳහා වාර්තා වූ සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 70,000 යන භයජනක සීමාවට ළඟා වෙමින් පවතින බව දිවයිනේ…

14 Jul 2026 Discuss
නිරයේ අභ්‍යන්තරය: හිටපු සිරකරුවෙකු ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමයේ භයානක යථාර්ථය හෙළිදරව් කරයි Sinhala

නිරයේ අභ්‍යන්තරය: හිටපු සිරකරුවෙකු ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමයේ භයානක යථාර්ථය හෙළිදරව් කරයි

දිවි ගලවාගත් සාක්ෂිකරුවෙකු කතා කරයි හිටපු සිරකරුවෙකු ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර තුළ ගත කළ ජීවිතය පිළිබඳ ඉතා කලකිරවනසුළු හෙළිදරව්වක් සිදු කරමින් ඉදිරිපත් වී ඇති…

14 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව මගී ගෙනයන ඩ්‍රෝන් සේවා පරීක්ෂණ සමඟ අහස උසට නැඟීමට සූදානම් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව මගී ගෙනයන ඩ්‍රෝන් සේවා පරීක්ෂණ සමඟ අහස උසට නැඟීමට සූදානම් වෙයි

දූපත් රාජ්‍යය නාගරික ගමනාගමනය නව උසකට රැගෙන යාමට සූදානම් වෙයි දකුණු ආසියාවේ මෙම දූපත් රාජ්‍යය අනාගතවාදී ගුවන් ප්‍රවාහන තාක්ෂණය වැළඳ ගැනීම සඳහා තීරණාත්මක…

14 Jul 2026 Discuss