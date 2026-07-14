Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නේගොඹ බන්ධනාගාර කෝලාහලයේ මරණ සංඛ්‍යාව 31 දක්වා ඉහළ යෑමෙන් භයානක ඛේදවාචකයක්

14 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නේගොඹ බන්ධනාගාර කෝලාහලයේ මරණ සංඛ්‍යාව 31 දක්වා ඉහළ යෑමෙන් භයානක ඛේදවාචකයක්

මාරාන්තික ප්‍රචණ්ඩත්වය රැහැන් තුළ දැල්වේ

නේගොඹ බන්ධනාගාරය තුළ ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් සිදු වූ මරණ සංඛ්‍යාව 31 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, එය ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ඉතිහාසයේ සටහන් වූ මාරාන්තිකම සිදුවීම් අතරට එක් වී ඇත.

කොළඹට උතුරින් පිහිටි වෙරළාසන්න නේගොඹ නගරයේ පිහිටි මෙම බන්ධනාගාරය තුළ සිදු වූ මෙම ජීවිතහානිය රට පුරා කම්පනයක් ඇති කළ අතර, නිලධාරීන් පිළිවෙල යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට සහ ආශ්‍රිත සියලු දෙනා පිළිබඳ තොරතුරු රැස් කිරීමට කඩිනමින් කටයුතු කළහ.

මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යෑම අඛණ්ඩව

ඉහළ යන හානි සංඛ්‍යාව පෙන්නුම් කරන්නේ බන්ධනාගාරය තුළ තත්ත්වය ඉතා දරුණු වූ බවත්, රඳවා සිටි සිරකරු පිරිස් අතර සැලකිය යුතු ජීවිත සංඛ්‍යාවක් ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් බිලි ගත් බවත්ය. ඛේදවාචකයේ සම්පූර්ණ විෂ්කම්භය තක්සේරු කිරීමේ උත්සාහය දිගටම ක්‍රියාත්මක වන අතර, නිලධාරීන් 31 ක් ලෙස යාවත්කාලීන කරන ලද මරණ සංඛ්‍යාව තහවුරු කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමය දිගු කලක් තිස්සේ අධික ජනාකීර්ණ බාවය සහ සම්පත් හිඟය සමඟ පොරබදමින් සිටින අතර, නිරීක්ෂකයන් සහ මානව හිමිකම් සංවිධාන මෙම තත්ත්වයන් රඳවා සිටින පිරිස් අතර 긴장 සහ නොසන්සුන්කාරී බවට පොළොවක් බවට නැවත නැවත අවවාද කර ඇත.

වගවීම පිළිබඳ හඬ නැඟේ

මෙම සිදුවීම බන්ධනාගාර කළමනාකරණය, ආරක්ෂක පිළිවෙත් සහ දිවයිනේ රඳවා ගැනීමේ මධ්‍යස්ථාන පුරා රඳවා සිටින සිරකරුවන්ගේ සුභසාධනය පිළිබඳ හදිසි ප්‍රශ්න මතු කර ඇත. මාරාන්තික ගැටුමට හේතු වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක හා විනිවිද පෙනෙන විමර්ශනයක් සඳහා සිවිල් සමාජ හඬ නැඟෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ගැටුමට හේතුව, ජීවිතක්ෂය සිදු වූවන්ගේ අනන්‍යතාවය සහ සිදු වූ ඕනෑම තුවාල පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර, විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යන විට අදාළ නිලධාරීන් විසින් නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2025 වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගීන් 70,000 ට ළඟා වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාවේ අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි Sinhala

2025 වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගීන් 70,000 ට ළඟා වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාවේ අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු උණ අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, මෙම වර්ෂය සඳහා වාර්තා වූ සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 70,000 යන භයජනක සීමාවට ළඟා වෙමින් පවතින බව දිවයිනේ…

14 Jul 2026 Discuss
නිරයේ අභ්‍යන්තරය: හිටපු සිරකරුවෙකු ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමයේ භයානක යථාර්ථය හෙළිදරව් කරයි Sinhala

නිරයේ අභ්‍යන්තරය: හිටපු සිරකරුවෙකු ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමයේ භයානක යථාර්ථය හෙළිදරව් කරයි

දිවි ගලවාගත් සාක්ෂිකරුවෙකු කතා කරයි හිටපු සිරකරුවෙකු ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර තුළ ගත කළ ජීවිතය පිළිබඳ ඉතා කලකිරවනසුළු හෙළිදරව්වක් සිදු කරමින් ඉදිරිපත් වී ඇති…

14 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව මගී ගෙනයන ඩ්‍රෝන් සේවා පරීක්ෂණ සමඟ අහස උසට නැඟීමට සූදානම් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව මගී ගෙනයන ඩ්‍රෝන් සේවා පරීක්ෂණ සමඟ අහස උසට නැඟීමට සූදානම් වෙයි

දූපත් රාජ්‍යය නාගරික ගමනාගමනය නව උසකට රැගෙන යාමට සූදානම් වෙයි දකුණු ආසියාවේ මෙම දූපත් රාජ්‍යය අනාගතවාදී ගුවන් ප්‍රවාහන තාක්ෂණය වැළඳ ගැනීම සඳහා තීරණාත්මක…

14 Jul 2026 Discuss