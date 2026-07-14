නේගොඹ බන්ධනාගාර කෝලාහලයේ මරණ සංඛ්යාව 31 දක්වා ඉහළ යෑමෙන් භයානක ඛේදවාචකයක්
මාරාන්තික ප්රචණ්ඩත්වය රැහැන් තුළ දැල්වේ
නේගොඹ බන්ධනාගාරය තුළ ඇති වූ ප්රචණ්ඩ ගැටුමකින් සිදු වූ මරණ සංඛ්යාව 31 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, එය ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ඉතිහාසයේ සටහන් වූ මාරාන්තිකම සිදුවීම් අතරට එක් වී ඇත.
කොළඹට උතුරින් පිහිටි වෙරළාසන්න නේගොඹ නගරයේ පිහිටි මෙම බන්ධනාගාරය තුළ සිදු වූ මෙම ජීවිතහානිය රට පුරා කම්පනයක් ඇති කළ අතර, නිලධාරීන් පිළිවෙල යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට සහ ආශ්රිත සියලු දෙනා පිළිබඳ තොරතුරු රැස් කිරීමට කඩිනමින් කටයුතු කළහ.
මරණ සංඛ්යාව ඉහළ යෑම අඛණ්ඩව
ඉහළ යන හානි සංඛ්යාව පෙන්නුම් කරන්නේ බන්ධනාගාරය තුළ තත්ත්වය ඉතා දරුණු වූ බවත්, රඳවා සිටි සිරකරු පිරිස් අතර සැලකිය යුතු ජීවිත සංඛ්යාවක් ප්රචණ්ඩත්වයෙන් බිලි ගත් බවත්ය. ඛේදවාචකයේ සම්පූර්ණ විෂ්කම්භය තක්සේරු කිරීමේ උත්සාහය දිගටම ක්රියාත්මක වන අතර, නිලධාරීන් 31 ක් ලෙස යාවත්කාලීන කරන ලද මරණ සංඛ්යාව තහවුරු කර ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්රමය දිගු කලක් තිස්සේ අධික ජනාකීර්ණ බාවය සහ සම්පත් හිඟය සමඟ පොරබදමින් සිටින අතර, නිරීක්ෂකයන් සහ මානව හිමිකම් සංවිධාන මෙම තත්ත්වයන් රඳවා සිටින පිරිස් අතර 긴장 සහ නොසන්සුන්කාරී බවට පොළොවක් බවට නැවත නැවත අවවාද කර ඇත.
වගවීම පිළිබඳ හඬ නැඟේ
මෙම සිදුවීම බන්ධනාගාර කළමනාකරණය, ආරක්ෂක පිළිවෙත් සහ දිවයිනේ රඳවා ගැනීමේ මධ්යස්ථාන පුරා රඳවා සිටින සිරකරුවන්ගේ සුභසාධනය පිළිබඳ හදිසි ප්රශ්න මතු කර ඇත. මාරාන්තික ගැටුමට හේතු වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක හා විනිවිද පෙනෙන විමර්ශනයක් සඳහා සිවිල් සමාජ හඬ නැඟෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ගැටුමට හේතුව, ජීවිතක්ෂය සිදු වූවන්ගේ අනන්යතාවය සහ සිදු වූ ඕනෑම තුවාල පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර, විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යන විට අදාළ නිලධාරීන් විසින් නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.