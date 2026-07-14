චෙම්මාණි සාමූහික සොහොන් බිමේ희 피해자ների සාධාරණය ලබාදීමේ දශක ගණනාවක් ඇදී ගිය අසාර්ථකත්වය ITJP වාර්තාවෙන් හෙළිවේ
චෙම්මාණි වගවීමේ පරතරය පිළිබඳ දරුණු සොයාගැනීම් ජාත්යන්තර අයිතිවාසිකම් සංවිධානයෙන් නිකුත් කෙරේ
ජාත්යන්තර සත්ය හා යුක්ති ව්යාපෘතිය (ITJP) නව වාර්තාවක් නිකුත් කරමින්, චෙම්මාණි සාමූහික සොහොන් බිම් අඩවිය නිසි ලෙස විමර්ශනය කිරීමට සහ ඒ හා සම්බන්ධ බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කිරීම් සම්බන්ධයෙන් වගවීමක් ඉෂ්ට කිරීමට ශ්රී ලංකාව අඛණ්ඩව අපොහොසත් වී ඇති බව දැඩි ලෙස ඉස්මතු කර ඇත — යුද්ධෝත්තර සමාජ භූමිකාවේ දශක ගණනාවක් තිස්සේ විවෘතව පවතින තුවාලයක් ලෙස හඳුන්වා දී ඇත.
වාර්තාවෙන් හෙළිවන්නේ කුමක්ද
ITJP හි සොයාගැනීම් කේන්ද්රගත වන්නේ, උතුරු පළාතේ චෙම්මාණි අඩවිය හා සම්බන්ධ යැයි සැලකෙන බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කිරීම් සම්බන්ධයෙන් විශ්වාසදායක හා විනිවිද පෙනෙන විමර්ශනයක් සිදු කිරීමට ශ්රී ලාංකික බලධාරීන් දක්වන ක්රමානුකූල හා අඛණ්ඩ අකැමැත්ත මතය. වින්දිතයන්ගේ පවුල්, සිවිල් සමාජ සංවිධාන සහ ජාත්යන්තර ප්රජාව විසින් නැවත නැවත ඉල්ලීම් කළ ද, අර්ථාන්විත වගවීමක් ලබාගැනීම අතුරුදහන් ව ඇති බව වාර්තාව අවධාරණය කරයි.
යාපනය අසල පිහිටි චෙම්මාණි, 1990 දශකයේ අ後半 කාලයේදී සොල්දාදුවෙකුගේ සාක්ෂියකින් එම ප්රදේශයේ සාමූහික සොහොන් බිම් ඇති බව ඉස්මතු වීමත් සමඟ පුළුල් අවධානයට ලක් විය. පසු කාලීන කැණීම් වලදී මිනිස් අස්ථි අවශේෂ හමු වූ අතර, ශ්රී ලංකාවේ සිවිල් ගැටුමේ අවසාන අදියරවල සහ ඒවාට ලගාව සිදු වූ අධිකරණ බාහිර ඝාතන පිළිබඳ හදිසි ප්රශ්න මතු විය. එහෙත්, පසු විපරම් විමර්ශන අपर्याप්ත හා අවිනිශ්චිත ලෙස ව්යාපකව විවේචනයට ලක් විය.
දඬුවම් නොලැබීමේ රටාවක්
ITJP වාර්තාව, චෙම්මාණිය ශ්රී ලංකාවේ සංක්රාන්ති යුක්තිය සාක්ෂාත් කර ගැනීමේ උත්සාහයන් දිගු කලක් තිස්සේ අසාර්ථක කළ ආයතනික දඬුවම් නොලැබීමේ පුළුල් රටාවක් තුළ තැන්පත් කරයි. ප්රධාන ගැටළු ලෙස ඉස්මතු කර ඇත්තේ:
- අඩවිය තුළ සොයාගත් අවශේෂ සම්බන්ධයෙන් සමිපූර්ණ හා ස්වාධීන අධ්යාත්මික විද්යාත්මක විමර්ශනයක් නොතිබීම
- සොහොන් බිම හා සම්බන්ධ ඕනෑම මරණයකට වගකිව යුත්තන් හඳුනාගෙන訴追 කිරීමට අපොහොසත් වීම
- අතුරුදහන් වූ ආදරණීය ජනයාගේ ඉරණම පිළිබඳ නිල තහවුරු කිරීමක් කිසිදා නොලැබ දිගින් දිගටම පීඩා විඳ ගෙන යන පවුල්
- වගවීම බල කිරීමට දේශීය හා ජාත්යන්තර මට්ටම් දෙකේදීම දේශපාලන කැමැත්තක් නොමැතිකම
බලපෑමට ලක් වූවන්ගේ හඬ
අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල් පිළිතුරු ලබාගැනීම සඳහා දශක දෙකකට වැඩි කාලයක් රැඳී සිටියහ. චෙම්මාණි නඩුව, යුක්තිය ඉක්මවා දඬුවම් නොලැබීමට අඛණ්ඩව ප්රමුඛතාව ලබා දී ඇති ක්රමවේදයක ලාංඡනය වේ.
ITJP හි සොයාගැනීම් පුරා පිළිබිඹු වන මෙම හැඟීම, ගැටුම් සහිත වර්ෂවලදී අතුරුදහන් වූ ඥාතීන් පිළිබඳ පිළිතුරු සෙවීම දිගටම කරගෙන යන උතුර හා නැගෙනහිරේ දෙමළ ප්රජාවන් තුළ ගැඹුරින් අනුනාද වේ.
ක්රියාමාර්ග ගැනීමේ ඉල්ලීම්
ITJP, ශ්රී ලාංකික රජය සහ ජාත්යන්තර ප්රජාව සැබෑ වගවීමක් දෙසට ඝෝෂාකාරී පියවර ගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටිමින් සිටී. ස්වාධීන අධීක්ෂණයක් හා අර්ථාන්විත අධිකරණ ක්රියාවලීන් නොමැතිව, ශ්රී ලංකාවේ සංක්රාන්ති යුක්තියේ පොරොන්දුව හිස් ව පවතිනු ඇතැයි සංවිධානය අඛණ්ඩව තර්ක කර ඇත.
ශ්රී ලංකාව දේශීය දේශපාලන සංක්රාන්තීන් හරහා ගමන් කරමින්, යුද යුගයේ වගවීම පිළිබඳ තම ඉතිහාසය සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව අයිතිවාසිකම් සංවිධානවල අඛණ්ඩ සූක්ෂ්ම අවධානයට ලක්ව සිටිය දී, වාර්තාව ඉතා සංවේදී අවස්ථාවක නිකුත් වේ.
චෙම්මාණිහි සහ දූපතේ ගැටුම් බලපෑමට ලක් වූ ප්රදේශ පුරා රැඳී සිටින පවුල් සඳහ
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.