එම්බිලිපිටිය තරුණයෙකු දෙමාපියන් දෙදෙනාම නිර්දය ලෙස ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධියකට සම්බන්ධව අත්අඩංගුවට
13 වැනි දින රාත්රී遅遅 එම්බිලිපිටිය, කිරාලවෙල්කෙටුව ප්රදේශයේ තම නිවසේදී දෙමාපියන් දෙදෙනාටම ප්රචණ්ඩ ලෙස පහරදී ඝාතනය කළ බවට චෝදනා ලැබෙන 26 හැවිරිදි තරුණයෙකු පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.
රාත්රී ප්රහාරයකින් යුවළක් ජීවිතක්ෂයට
එම්බිලිපිටිය කිරාලවෙල්කෙටුව ප්රදේශයේ වාසය කළ විවාහිත යුවළකට තම පුතා විසින්ම තියුණු ආයුධයකින් පහරදී ඝාතනය කර ඇත. රාත්රී කාලයේ සිදු වූ මෙම ප්රහාරයෙන් දෙමාපියන් දෙදෙනාම සිදුවීම් ස්ථානයේදීම මිය ගොස් ඇත.
අසල්වාසීන් සහ ප්රාදේශීය ජනතාව මෙම සිද්ධිය ගැන දැඩි කම්පනයට පත් වූ අතර, එම්බිලිපිටිය ප්රදේශයේ සමීප ප්රජාව අතර දැඩි සංතාපයක් ඇති වී තිබේ.
සැකකරු අත්අඩංගුවට
මියගිය යුවළගේ පුතා ලෙස හඳුනාගත් 26 හැවිරිදි සැකකරු, සිද්ධියෙන් අනතුරුව එම්බිලිපිටිය පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. ද්විත්ව ඝාතන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීමට බලධාරීන් වහාම ක්රියාත්මක විය.
තම දෙමාපියන්ටම එල්ල කළ බවට කියැවෙන ප්රහාරයට හේතු වූ කරුණු ඇතුළු, ප්රහාරය සිදු වූ හේතු සාධක සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය දැනට වැඩිදුර පරීක්ෂණ පවත්වමින් සිටී.
මියගිය යුවළගේ මෘතදේහ පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය සඳහා අදාළ බලධාරීන් වෙත භාරදී ඇත. ඉදිරි දිනවල මෙම නඩුව එම්බිලිපිටිය මහේස්ත්රාත් අධිකරණය ඉදිරියේ විභාගයට ගැනෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.