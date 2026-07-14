Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එම්බිලිපිටිය තරුණයෙකු දෙමාපියන් දෙදෙනාම නිර්දය ලෙස ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධියකට සම්බන්ධව අත්අඩංගුවට

14 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එම්බිලිපිටිය තරුණයෙකු දෙමාපියන් දෙදෙනාම නිර්දය ලෙස ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධියකට සම්බන්ධව අත්අඩංගුවට

13 වැනි දින රාත්‍රී遅遅 එම්බිලිපිටිය, කිරාලවෙල්කෙටුව ප්‍රදේශයේ තම නිවසේදී දෙමාපියන් දෙදෙනාටම ප්‍රචණ්ඩ ලෙස පහරදී ඝාතනය කළ බවට චෝදනා ලැබෙන 26 හැවිරිදි තරුණයෙකු පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

රාත්‍රී ප්‍රහාරයකින් යුවළක් ජීවිතක්ෂයට

එම්බිලිපිටිය කිරාලවෙල්කෙටුව ප්‍රදේශයේ වාසය කළ විවාහිත යුවළකට තම පුතා විසින්ම තියුණු ආයුධයකින් පහරදී ඝාතනය කර ඇත. රාත්‍රී කාලයේ සිදු වූ මෙම ප්‍රහාරයෙන් දෙමාපියන් දෙදෙනාම සිදුවීම් ස්ථානයේදීම මිය ගොස් ඇත.

අසල්වාසීන් සහ ප්‍රාදේශීය ජනතාව මෙම සිද්ධිය ගැන දැඩි කම්පනයට පත් වූ අතර, එම්බිලිපිටිය ප්‍රදේශයේ සමීප ප්‍රජාව අතර දැඩි සංතාපයක් ඇති වී තිබේ.

සැකකරු අත්අඩංගුවට

මියගිය යුවළගේ පුතා ලෙස හඳුනාගත් 26 හැවිරිදි සැකකරු, සිද්ධියෙන් අනතුරුව එම්බිලිපිටිය පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. ද්විත්ව ඝාතන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීමට බලධාරීන් වහාම ක්‍රියාත්මක විය.

තම දෙමාපියන්ටම එල්ල කළ බවට කියැවෙන ප්‍රහාරයට හේතු වූ කරුණු ඇතුළු, ප්‍රහාරය සිදු වූ හේතු සාධක සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය දැනට වැඩිදුර පරීක්ෂණ පවත්වමින් සිටී.

මියගිය යුවළගේ මෘතදේහ පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය සඳහා අදාළ බලධාරීන් වෙත භාරදී ඇත. ඉදිරි දිනවල මෙම නඩුව එම්බිලිපිටිය මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඉදිරියේ විභාගයට ගැනෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

නේගොඹ බන්ධනාගාර කලහයේ මරණ සංඛ්‍යාව 32 දක්වා ඉහළ යාමෙන් දරුණු ඛේදවාචකයක් Sinhala

නේගොඹ බන්ධනාගාර කලහයේ මරණ සංඛ්‍යාව 32 දක්වා ඉහළ යාමෙන් දරුණු ඛේදවාචකයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ නේගොඹ බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ දරුණු කලහයකින් මිය ගිය සංඛ්‍යාව 32 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, මෙය රටේ මෑත ඉතිහාසයේ සිදු වූ භයානකතම බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩකාරී…

14 Jul 2026 Discuss
2025 වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගීන් 70,000 ට ළඟා වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාවේ අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි Sinhala

2025 වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගීන් 70,000 ට ළඟා වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාවේ අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු උණ අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, මෙම වර්ෂය සඳහා වාර්තා වූ සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 70,000 යන භයජනක සීමාවට ළඟා වෙමින් පවතින බව දිවයිනේ…

14 Jul 2026 Discuss
නිරයේ අභ්‍යන්තරය: හිටපු සිරකරුවෙකු ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමයේ භයානක යථාර්ථය හෙළිදරව් කරයි Sinhala

නිරයේ අභ්‍යන්තරය: හිටපු සිරකරුවෙකු ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමයේ භයානක යථාර්ථය හෙළිදරව් කරයි

දිවි ගලවාගත් සාක්ෂිකරුවෙකු කතා කරයි හිටපු සිරකරුවෙකු ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර තුළ ගත කළ ජීවිතය පිළිබඳ ඉතා කලකිරවනසුළු හෙළිදරව්වක් සිදු කරමින් ඉදිරිපත් වී ඇති…

14 Jul 2026 Discuss