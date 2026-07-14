නේගොඹ බන්ධනාගාර කලහයේ මරණ සංඛ්යාව 32 දක්වා ඉහළ යාමෙන් දරුණු ඛේදවාචකයක්
ශ්රී ලංකාවේ නේගොඹ බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ දරුණු කලහයකින් මිය ගිය සංඛ්යාව 32 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, මෙය රටේ මෑත ඉතිහාසයේ සිදු වූ භයානකතම බන්ධනාගාර ප්රචණ්ඩකාරී සිද්ධීන්ගෙන් එකක් ලෙස සටහන් වේ.
නේගොඹ බන්ධනාගාරය තුළ ඛේදවාචකය
නේගොඹ බන්ධනාගාරය තුළ ඇති වූ මෙම මාරාන්තික කලහය ශ්රී ලංකාව පුරා දැඩි කම්පනයක් ඇති කර ඇති අතර, රටේ සංශෝධනාගාර ආයතනවල තත්ත්වය සහ කළමනාකරණය පිළිබඳව හදිසි අවධානයක් යොමු වී තිබේ. බලධාරීන් මෙම විනාශයේ සම්පූර්ණ විෂය පථය තක්සේරු කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරන අතරතුර, ඉහළ යන මරණ සංඛ්යාව මානව හිමිකම් සංවිධාන, නෛතික ආයතන සහ සමාජය අතර පුළුල් කනස්සල්ලක් ඇති කර තිබේ.
බලධාරීන්ගේ ප්රතිචාරය
ප්රචණ්ඩ සිද්ධිය ඇති වූ වහාම බන්ධනාගාර නිලධාරීන් සහ නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන සෙනඟ ද්රව්ය ශ්රේණිය තුළ සාමය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට ඉක්මන් ක්රියාමාර්ග ගෙන ඇත. මාරාන්තික ගැටුමට තුඩු දුන් සිද්ධීන්හි නිවැරදි අනුක්රමය තේරුම් ගැනීමට මෙන්ම ප්රචණ්ඩකාරිත්වයට පොළඹවූ අය හඳුනා ගැනීමට ද පරීක්ෂණ දැනට ක්රියාත්මක වේ.
බන්ධනාගාර තත්ත්වය පිළිබඳ පුළුල් ප්රශ්න
මෙම ඛේදවාචකය ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්රමය තුළ පවතින අධික කාර්මුඛතාව, ප්රමාණවත් නොවන සම්පත් සහ ක්රමවේද අභියෝග සම්බන්ධ දිගු කලක් පැවති විවාදයන් නැවතත් ජීවමාන කර ඇත. හිමිකම් සංවිධාන වසර ගණනාවක් තිස්සේ දිවයිනේ රඳවා ගැනීමේ පහසුකම්වල තත්ත්වය පිළිබඳව අනතුරු අඟවමින්, පිරිහෙන තත්ත්වයන් හරියටම මෙවැනි කැලඹිලිකාරී තත්ත්වයන්ට ඉන්ධන සැපයිය හැකි බව අවවාද කර ඇත.
රට අහිමි වූ ජීවිත ගැන ශෝකයෙන් මැඩී සිටින අතර, එවැනි ව්යසනයක් නැවතත් සිදු නොවන පරිදි රටේ බන්ධනාගාර පරිපාලනය පිළිබඳ සම්පූර්ණ ස්වාධීන විමර්ශනයක් සහ අර්ථවත් ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීම් දිනෙන් දිනෙන් ශක්තිමත් වෙමින් පවතී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.