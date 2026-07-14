Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නේගොඹ බන්ධනාගාර කලහයේ මරණ සංඛ්‍යාව 32 දක්වා ඉහළ යාමෙන් දරුණු ඛේදවාචකයක්

14 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නේගොඹ බන්ධනාගාර කලහයේ මරණ සංඛ්‍යාව 32 දක්වා ඉහළ යාමෙන් දරුණු ඛේදවාචකයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ නේගොඹ බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ දරුණු කලහයකින් මිය ගිය සංඛ්‍යාව 32 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, මෙය රටේ මෑත ඉතිහාසයේ සිදු වූ භයානකතම බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩකාරී සිද්ධීන්ගෙන් එකක් ලෙස සටහන් වේ.

නේගොඹ බන්ධනාගාරය තුළ ඛේදවාචකය

නේගොඹ බන්ධනාගාරය තුළ ඇති වූ මෙම මාරාන්තික කලහය ශ්‍රී ලංකාව පුරා දැඩි කම්පනයක් ඇති කර ඇති අතර, රටේ සංශෝධනාගාර ආයතනවල තත්ත්වය සහ කළමනාකරණය පිළිබඳව හදිසි අවධානයක් යොමු වී තිබේ. බලධාරීන් මෙම විනාශයේ සම්පූර්ණ විෂය පථය තක්සේරු කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරන අතරතුර, ඉහළ යන මරණ සංඛ්‍යාව මානව හිමිකම් සංවිධාන, නෛතික ආයතන සහ සමාජය අතර පුළුල් කනස්සල්ලක් ඇති කර තිබේ.

බලධාරීන්ගේ ප්‍රතිචාරය

ප්‍රචණ්ඩ සිද්ධිය ඇති වූ වහාම බන්ධනාගාර නිලධාරීන් සහ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන සෙනඟ ද්‍රව්‍ය ශ්‍රේණිය තුළ සාමය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට ඉක්මන් ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇත. මාරාන්තික ගැටුමට තුඩු දුන් සිද්ධීන්හි නිවැරදි අනුක්‍රමය තේරුම් ගැනීමට මෙන්ම ප්‍රචණ්ඩකාරිත්වයට පොළඹවූ අය හඳුනා ගැනීමට ද පරීක්ෂණ දැනට ක්‍රියාත්මක වේ.

බන්ධනාගාර තත්ත්වය පිළිබඳ පුළුල් ප්‍රශ්න

මෙම ඛේදවාචකය ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමය තුළ පවතින අධික කාර්මුඛතාව, ප්‍රමාණවත් නොවන සම්පත් සහ ක්‍රමවේද අභියෝග සම්බන්ධ දිගු කලක් පැවති විවාදයන් නැවතත් ජීවමාන කර ඇත. හිමිකම් සංවිධාන වසර ගණනාවක් තිස්සේ දිවයිනේ රඳවා ගැනීමේ පහසුකම්වල තත්ත්වය පිළිබඳව අනතුරු අඟවමින්, පිරිහෙන තත්ත්වයන් හරියටම මෙවැනි කැලඹිලිකාරී තත්ත්වයන්ට ඉන්ධන සැපයිය හැකි බව අවවාද කර ඇත.

රට අහිමි වූ ජීවිත ගැන ශෝකයෙන් මැඩී සිටින අතර, එවැනි ව්‍යසනයක් නැවතත් සිදු නොවන පරිදි රටේ බන්ධනාගාර පරිපාලනය පිළිබඳ සම්පූර්ණ ස්වාධීන විමර්ශනයක් සහ අර්ථවත් ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීම් දිනෙන් දිනෙන් ශක්තිමත් වෙමින් පවතී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එම්බිලිපිටිය තරුණයෙකු දෙමාපියන් දෙදෙනාම නිර්දය ලෙස ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධියකට සම්බන්ධව අත්අඩංගුවට Sinhala

එම්බිලිපිටිය තරුණයෙකු දෙමාපියන් දෙදෙනාම නිර්දය ලෙස ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධියකට සම්බන්ධව අත්අඩංගුවට

13 වැනි දින රාත්‍රී遅遅 එම්බිලිපිටිය, කිරාලවෙල්කෙටුව ප්‍රදේශයේ තම නිවසේදී දෙමාපියන් දෙදෙනාටම ප්‍රචණ්ඩ ලෙස පහරදී ඝාතනය කළ බවට චෝදනා ලැබෙන 26 හැවිරිදි තරුණයෙකු…

14 Jul 2026 Discuss
2025 වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගීන් 70,000 ට ළඟා වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාවේ අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි Sinhala

2025 වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගීන් 70,000 ට ළඟා වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාවේ අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු උණ අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, මෙම වර්ෂය සඳහා වාර්තා වූ සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 70,000 යන භයජනක සීමාවට ළඟා වෙමින් පවතින බව දිවයිනේ…

14 Jul 2026 Discuss
නිරයේ අභ්‍යන්තරය: හිටපු සිරකරුවෙකු ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමයේ භයානක යථාර්ථය හෙළිදරව් කරයි Sinhala

නිරයේ අභ්‍යන්තරය: හිටපු සිරකරුවෙකු ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමයේ භයානක යථාර්ථය හෙළිදරව් කරයි

දිවි ගලවාගත් සාක්ෂිකරුවෙකු කතා කරයි හිටපු සිරකරුවෙකු ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර තුළ ගත කළ ජීවිතය පිළිබඳ ඉතා කලකිරවනසුළු හෙළිදරව්වක් සිදු කරමින් ඉදිරිපත් වී ඇති…

14 Jul 2026 Discuss