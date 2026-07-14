Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩකාරී සිදුවීමේදී තුවාල ලැබූ තවත් බන්ධනාගාර නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු මිය යාමත් සමඟ මරණ සංඛ්‍යාව 32 දක්වා ඉහළ යයි

14 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩකාරී සිදුවීමේදී තුවාල ලැබූ තවත් බන්ධනාගාර නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු මිය යාමත් සමඟ මරණ සංඛ්‍යාව 32 දක්වා ඉහළ යයි

ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාරයේ මාරාන්තික ගැටුමෙන් තුවාල ලැබූ තවත් නිවැරදිකරණ නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු මිය යාමත් සමඟ මරණ සංඛ්‍යාව 32 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය.

බන්ධනාගාර කාර්යමණ්ඩලය අතර වැඩෙන මරණ සංඛ්‍යාව

අලුතින් මිය ගිය පුද්ගලයන් දෙදෙනා වන්නේ බන්ධනාගාරය තුළ ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමෙන් පසු වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටි බන්ධනාගාර නිලධාරීන් ය. ඔවුන්ගේ මරණයත් සමඟ සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 32 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, මෑත කාලීන ශ්‍රී ලාංකික ඉතිහාසයේ වඩාත්ම ඛේදජනක බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩකාරී සිදුවීම් අතර මෙය ස්ථාන ගනී.

මෙම සිදුවීම රටේ නිවැරදිකරණ සේවා අංශය තුළ කම්පනයක් ඇති කර ඇති අතර, බන්ධනාගාර කාර්යමණ්ඩලයේ ආරක්ෂාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පහසුකම් තුළ පවතින සමස්ත ආරක්ෂක තත්ත්වය පිළිබඳ බරපතල සැකසංකා මතු කර ඇත.

බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් පිළිබඳ වැඩෙන කනස්සල්ල

මෙම ඛේදවාචකය ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමයේ තත්ත්වය කෙරෙහි පුළුල් අවධානයක් යොමු කර ඇති අතර, විවේචකයන් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් මෙම මාරාන්තික ගැටුමට හේතු වූ සාධක පිළිබඳ හදිසි පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට ඉල්ලා සිටිති. කාර්යමණ්ඩල මට්ටම්, අධික පිරිසැකසීම සහ නිලධාරීන් හා රැඳවියන් යන දෙපාර්ශ්වයම ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක ආරක්ෂක ප්‍රොටෝකෝල වල ප්‍රමාණාත්මකභාවය පිළිබඳ ප්‍රශ්න මතු වෙමින් ඇත.

  • ගැටුමේදී ලැබූ තුවාල හේතුවෙන් බන්ධනාගාර නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු මිය ගියහ
  • සිදුවීමෙන් සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව දැන් 32 දක්වා ළඟා වී ඇත
  • තවමත් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබන්නන් නිරීක්ෂණය කිරීම බලධාරීන් විසින් අඛණ්ඩව සිදු කෙරේ

බලධාරීන්ගේ ප්‍රතිචාරය

ප්‍රචණ්ඩකාරී සිදුවීමට තුඩු දුන් තත්ත්වයන් පිළිබඳ සම්පූර්ණ හා සවිස්තරාත්මක විස්තරයක් ශ්‍රී ලාංකික බලධාරීන් තවමත් නිකුත් කර නොමැති නමුත් පරීක්ෂණ අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක බව දනී. ඛේදවාචකයෙන් අනතුරුව බන්ධනාගාර ක්‍රමය තුළ පවතින ක්‍රමානුගත ගැටළු විසඳීමට රජය ක්‍රමයෙන් වැඩෙන පීඩනයකට මුහුණ දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

රාජකාරී කරන අතරතුර බන්ධනාගාර නිලධාරීන් මිය යාම, ශ්‍රී ලංකාවේ නිවැරදිකරණ පහසුකම් පුරා ආරක්ෂක කටයුතු සහ සේවා කොන්දේසි පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක සමාලෝචනයක් සඳහා ඇති හදිසි අවශ්‍යතාව අවධාරණය කරයි.

රට මිය ගිය අය ශෝකයෙන් සිහිපත් කරන අතර, අඛණ්ඩ පරීක්ෂණයෙන් වැඩිදුර විස්තර එළිදරව් වන විට ඉදිරි දින කිහිපය තුළ මෙම සිදුවීම මහජන හා දේශපාලන විවාදයේ කේන්ද්‍රීය කරුණක් ලෙස පැවතීමට ඉඩ ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව ආසියාවේ වැඩිම රථවාහන තදබදය සහිත රටවල් අතර ප්‍රථම ස්ථානයට — නව වාර්තාවක් හෙළිකරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ආසියාවේ වැඩිම රථවාහන තදබදය සහිත රටවල් අතර ප්‍රථම ස්ථානයට — නව වාර්තාවක් හෙළිකරයි

ආසියාවේ වැඩිම රථවාහන තදබදය සහිත රට යන අකීර්තිමත් තනතුර දිවයිනට හිමිවෙයි නව සොයාගැනීම් වලට අනුව, ශ්‍රී ලංකාව ආසියාවේ වැඩිම රථවාහන තදබදය සහිත රට ලෙස ශ්‍රේණිගත කර…

14 Jul 2026 Discuss
මත්තල 'හිස්' ගුවන්තොටුපළ පුනරුජ්ජීවනය සඳහා ආයෝජන යෝජනා 19ක් ලැබේ Sinhala

මත්තල 'හිස්' ගුවන්තොටුපළ පුනරුජ්ජීවනය සඳහා ආයෝජන යෝජනා 19ක් ලැබේ

ලොව වඩාත්ම හිස් ගුවන්තොටුපළ ලෙස බහුලව හඳුන්වනු ලබන, දිගු කලක් අක්‍රිය ව පැවති ශ්‍රී ලංකාවේ මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළට ආයෝජක යෝජනා 19ක් ලැබී ඇති අතර,…

14 Jul 2026 Discuss
චෙම්මනි සාමූහික සොහොන් වාර්තාව ශ්‍රී ලංකාවේ දශක ගණනාවක් පුරා සාධාරණත්වය ඉටු කිරීමට අපොහොසත් වූ බව හෙළිදරව් කරයි Sinhala

චෙම්මනි සාමූහික සොහොන් වාර්තාව ශ්‍රී ලංකාවේ දශක ගණනාවක් පුරා සාධාරණත්වය ඉටු කිරීමට අපොහොසත් වූ බව හෙළිදරව් කරයි

ජාත්‍යන්තර සත්‍ය හා යුක්ති ව්‍යාපෘතිය (ITJP) විසින් උතුරු ශ්‍රී ලංකාවේ චෙම්මනි සාමූහික සොහොන් පිළිබඳව දැඩි දෝෂාරෝපණාත්මක වාර්තාවක් නිකුත් කර ඇති අතර, එහිදී…

14 Jul 2026 Discuss